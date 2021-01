Paszporty bezdotykowe. Jak wyszło, co zmienić?

Podsumowujemy Paszporty POLITYKI 2020, rozmawiamy o walce realu z online′em w kulturze. W 50. wydaniu naszego podkastu zastanawiamy się też, czego nagrodom kulturalnym brakuje.

Jak się pracowało na planie pandemicznej gali 28. edycji Paszportów POLITYKI, z nagrodą, której nie można dotknąć? Co się wydarzyło we wtorek 26 stycznia i co nam to mówi o stanie polskiej kultury? Czy całe środowisko zdało egzamin z przyspieszonej cyfryzacji? Czego zabrakło na Paszportach i w jaki sposób należałoby taką nagrodę kształtować w przyszłości? Jakie nadzieje łączymy z kolejną edycją?

Rozmawiamy w gronie dziennikarzy działu kultury „Polityki” kilka dni po naszym pierwszym od wielu tygodni spotkaniu w realu na planie paszportowej gali. Komentują: Justyna Sobolewska i Piotr Sarzyński oraz prowadzący rozmowę Bartek Chaciński.

