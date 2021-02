Zapowiada się dobry rok w filmie. Ale czy w kinie?

Jak przebiega selekcja festiwalu filmowego w pandemii? Jaki będzie ten rok w kinie? O tym w najnowszym wydaniu naszego podkastu.

Otwarcie kin cieszy. Gorzej, że duże sieci multipleksów pozostają zamknięte. I właściwie trudno przewidzieć, kiedy zostaną na nowo uruchomione. Dlaczego branża filmowa wybiera trwanie w niepewności? Jak w tej sytuacji ma wyglądać dystrybucja? Czy i kiedy widzowie zaczną masowo odwiedzać kina stacjonarne?

Początek lutego to także początek przygotowań do sezonu festiwalowego. O tym, jak wygląda selekcja Millennium Docs Against Gravity, największego festiwalu kina dokumentalnego w naszym kraju (kolejna edycja już w maju), oraz dlaczego Polacy nie dostaną w tym roku Oscara, rozmawiamy z Arturem Liebhartem, laureatem nagrody specjalnej Paszportu POLITYKI – Kultura Zdalna 2020 (której sponsorem był Sebastian Kulczyk). Z naszym gościem rozmawia Janusz Wróblewski.