Jeśli to legalne, możemy nagrywać

Przez ostatnie miesiące świat nagrywał płyty w nietypowych przestrzeniach, w tym w prywatnych domach. Dla Michała Kupicza, gościa festiwalu Soundedit, to chleb powszedni.

Marcin Masecki, Król, Kuba Więcek, Oxford Drama, Enchanted Hunters, très.b, Wacław Zimpel, Bastarda… Co ich łączy? Osoba realizatora nagrań Michała Kupicza, jednego z najbardziej zapracowanych ludzi w tej branży. W przeddzień Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi (21–24 października) rozmawiamy z nim o najtrudniejszych realizacjach i omawiamy jego zawodową ścieżkę. „To jak z gotowaniem – tłumaczy Kupicz, który jako realizator lub producent współtworzył już ok. 300 polskich płyt. – Osiągasz jakiś minimalny poziom, a potem już po prostu gotujesz”. Czy można nagrać płytę wszędzie? „Pod warunkiem, że to legalne”. O tym wszystkim, a także o tym, dlaczego w wolnych chwilach słucha Young Leosi, Michał Kupicz opowiedział Bartkowi Chacińskiemu.