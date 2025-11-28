Rok w filmie, serialach i na scenie. Podsumowania i nominacje do Paszportów POLITYKI

Dlaczego rodzina to jest siła... polskiego kina? O to w najnowszym wydaniu „Kultury na weekend” spierają się dziennikarze „Polityki”.

Ogłosiliśmy paszportowe nominacje w kategoriach film (Emi Buchwald, Kordian Kądziela i Eryk Kulm) oraz scena (tu Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska i Ramona Nagabczyńska). Pora na specjalne wydanie naszego podkastu. Co ta grupa artystek i artystów mówi o upływającym roku w kulturze? I dlaczego rodzina stała się – czasem zauważanym, a czasem ignorowanym przez krytyków – leitmotivem polskiego kina w mijającym roku?

Rozmawiamy o docenionych w Gdyni filmowcach i o wielkich frekwencyjnych sukcesach polskiego filmu, które – jak obejrzany już przez prawie 2 mln widzów „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego – gdyńskie jury kompletnie zignorowało. Dlaczego tak się stało? Czy „Heweliusz” Jana Holoubka i Kaspra Bajona był polskim serialem roku? I czy udało się po raz kolejny przełamać jakąś granicę niemocy w produkcjach dla telewizji i platform streamingowych? Jaki był ten rok w teatrze i czy tu w ogóle można mówić o jakichś dominujących tendencjach? A wreszcie: jak się prezentujemy na tle hitów i produkcji światowych?

Siadamy do tego podsumowania wcześnie, wraz z ogłoszeniem nominacji do Paszportów POLITYKI, ale rozmawiamy o tym, co nam się szczególnie podobało, w gronie dziennikarzy „Polityki”: Aneta Kyzioł (pisująca na co dzień o teatrze i serialach), Jakub Demiańczuk (seriale, kino) i Janusz Wróblewski (głównie filmy kinowe). Pod tym względem też wszystko pozostaje więc w rodzinie. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński. A nowy rok w redakcji „Polityki” rozpocznie się 11 stycznia 2026 r. – wraz z ogłoszeniem paszportowych zwycięzców. Kolejne nominacje: 2 i 9 grudnia.

Partnerami głównymi Paszportów POLITYKI są Totalizator Sportowy, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Orlen.