Spada nam libido i ochota na seks. Jak znów rozpalić ogień? Czego wstydzą się mężczyźni?

Kilkakrotnie przybyło osób zgłaszających się na konsultacje z powodu osłabienia libido. Dlaczego? I jaki jest związek między bliskością a namiętnością? Odpowiada dr Andrzej Gryżewski, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta.

Czy w związku z dłuższym stażem wciąż można rozniecić erotyczny ogień? To główne pytanie kolejnego odcinka Podkastu psychologicznego „Polityki”, którego gościem jest tym razem dr Andrzej Gryżewski, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, edukator i autor wielu książek.

Specjalista, który od 20 lat pracuje z pacjentami, obserwuje, że przez ten czas kilkakrotnie przybyło osób zgłaszających się na konsultacje z powodu osłabienia libido. Może to być kwestia rosnącej świadomości i chęci, by szukać pomocy. Ale prawdopodobnie nie tylko o to chodzi. W badaniach prof. Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy sprzed kilku lat prawie 60 proc. kobiet i ponad 40 proc. mężczyzn skarżyło się na długotrwały spadek zainteresowania seksem.

Prawdopodobnie stoją za tym m.in. kompleksy związane z własną atrakcyjnością. Zdaniem Andrzeja Gryżewskiego obawy i niezadowolenie z powodu dodatkowych kilogramów albo zmarszczek nękają już nie tylko kobiety, lecz także mężczyzn. A przez to nasila się lęk przed odrzuceniem, który skutecznie ruguje ludziom z głów pomysły, by zaprosić partnera lub partnerkę do łóżka. W bardzo brutalny sposób na seksie Polaków i Polek odbiła się też pandemia i związane z nią zmiany stylu życia: mało ruchu, więcej ekranów, gorszy sen. Wszystko to zostało z nami znacznie dłużej niż kolejne lockdowny.

Z naszym gościem próbujemy też zrozumieć skomplikowany związek między bliskością a namiętnością. Bo z jednej strony mówi się, że bez bliskości seks rzadko się udaje. Z drugiej: gdy jest jej za dużo, nie ma czego pożądać. Ale ekspert przekonuje, że nawet w długich związkach, gdy powstało tu już zamieszanie, namiętność wciąż można wskrzesić. Przybywa urządzeń, które w takiej sytuacji bywają przydatne, i również im poświęcamy część naszej rozmowy.

A jednym z najważniejszych wątków – i w podkaście, i (prawdopodobnie) w tle rozmaitych problemów, wobec których stajemy także w łóżku – jest pomieszanie ról i gigantyczna liczba mnożących się nieustannie wyzwań. Męskimi oczami można na nie spojrzeć w najnowszej książce naszego gościa „Sztuka obsługi mężczyzny”. I warto to zrobić – także jeśli jest się kobietą.

Kilka egzemplarzy książki, dzięki uprzejmości Wydawnictwa Literackiego, mamy dla naszych odbiorców. W końcowej części rozmowy dowiecie się, w jaki sposób można taki prezent otrzymać. Serdecznie zapraszamy!