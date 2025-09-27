Komu literacki Nobel? Sobolewska i Nogaś typują. I radzą, co czytać jesienią

Kto może w tym roku otrzymać Nobla w dziedzinie literatury? Nie tylko nad tym zastanawiamy się wspólnie z Michałem Nogasiem, wicedyrektorem radiowej Trójki.

W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Michał Nogaś, dziennikarz i wicedyrektor radiowej Trójki. Rozmawiamy m.in. o tym, kto może w tym roku otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Czy typowania bukmacherów się sprawdzają? Czy może to być ktoś z naszej części Europy? I dlaczego nie wspomina się o Serhiju Żadanie?

Rozmawiamy też o innych nagrodach literackich, o Bookerze, ale i o Nagrodzie im. Witolda Gombrowicza. Wybieramy najciekawsze nowości jesienne. Zastanawiamy się też, czy wznowiona po latach „Tęcza grawitacji” Thomasa Pynchona trafia w swój czas, a także jak wygląda Ameryka w powieści Denisa Johnsona „Anioły” i co nam mówi o współczesnej Ameryce opowieść Piotra Tarczyńskiego.

Lista tytułów, o których mówimy. Nie przegapcie ich!

Gerald Murnane, „Równiny”, przeł. Tomasz. S. Gałązka, wyd. Czarne

Thomas Pynchon, „Tęcza grawitacji”, przeł. Robert Sudół, ArtRage

Denis Johnson, „Anioły”, przeł. Krzysztof Majer, Karakter

Piotr Tarczyński, „Oślizgłe macki, wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych”, Znak Literanova

Yael van der Wouden, „W dobrych rękach”, przeł. Justyn Hunie, Znak

Katja Hoyer, „Kraj za murem. Życie codzienne w NRD”, przeł. Jan Szkudliński, Wydawnictwo Poznańskie

Jenny Erpenbeck, „Kairos”, przeł. Eliza Borg, Znak Literanova

Becca Rothfeld, „Wszystko to zbyt małe. Eseje ku chwale nadmiaru”, przeł. Piotr Siemion, Wydawnictwo Filtry

Zyta Rudzka, „Tylko durnie żyją do końca”, WAB

Barbara Elmanowska, Woliera, wydawnictwo J.

Maciej Wnuk, Miejsca odległe, Biuro Literackie

Lista potencjalnych noblistów:

László Krasznahorkai, „Szatańskie tango”

Anne Carson, „Słodko-gorzki eros”

Can Xue, „Ulica Żółtego Błota”

Enrique Vila-Matas, „Dublineska”

OGLĄDAJ: