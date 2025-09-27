Polityka o książkach. Odc. 14
Komu literacki Nobel? Sobolewska i Nogaś typują. I radzą, co czytać jesienią
W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Michał Nogaś, dziennikarz i wicedyrektor radiowej Trójki. Rozmawiamy m.in. o tym, kto może w tym roku otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Czy typowania bukmacherów się sprawdzają? Czy może to być ktoś z naszej części Europy? I dlaczego nie wspomina się o Serhiju Żadanie?
Rozmawiamy też o innych nagrodach literackich, o Bookerze, ale i o Nagrodzie im. Witolda Gombrowicza. Wybieramy najciekawsze nowości jesienne. Zastanawiamy się też, czy wznowiona po latach „Tęcza grawitacji” Thomasa Pynchona trafia w swój czas, a także jak wygląda Ameryka w powieści Denisa Johnsona „Anioły” i co nam mówi o współczesnej Ameryce opowieść Piotra Tarczyńskiego.
Lista tytułów, o których mówimy. Nie przegapcie ich!
Gerald Murnane, „Równiny”, przeł. Tomasz. S. Gałązka, wyd. Czarne
Thomas Pynchon, „Tęcza grawitacji”, przeł. Robert Sudół, ArtRage
Denis Johnson, „Anioły”, przeł. Krzysztof Majer, Karakter
Piotr Tarczyński, „Oślizgłe macki, wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych”, Znak Literanova
Yael van der Wouden, „W dobrych rękach”, przeł. Justyn Hunie, Znak
Katja Hoyer, „Kraj za murem. Życie codzienne w NRD”, przeł. Jan Szkudliński, Wydawnictwo Poznańskie
Jenny Erpenbeck, „Kairos”, przeł. Eliza Borg, Znak Literanova
Becca Rothfeld, „Wszystko to zbyt małe. Eseje ku chwale nadmiaru”, przeł. Piotr Siemion, Wydawnictwo Filtry
Zyta Rudzka, „Tylko durnie żyją do końca”, WAB
Barbara Elmanowska, Woliera, wydawnictwo J.
Maciej Wnuk, Miejsca odległe, Biuro Literackie
Lista potencjalnych noblistów:
László Krasznahorkai, „Szatańskie tango”
Anne Carson, „Słodko-gorzki eros”
Can Xue, „Ulica Żółtego Błota”
Enrique Vila-Matas, „Dublineska”