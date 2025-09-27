Przejdź do treści
27 września 2025
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 14

Komu literacki Nobel? Sobolewska i Nogaś typują. I radzą, co czytać jesienią

Michał Nogaś i Justyna Sobolewska
Kto może w tym roku otrzymać Nobla w dziedzinie literatury? Nie tylko nad tym zastanawiamy się wspólnie z Michałem Nogasiem, wicedyrektorem radiowej Trójki.

W nowym odcinku podkastu „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Michał Nogaś, dziennikarz i wicedyrektor radiowej Trójki. Rozmawiamy m.in. o tym, kto może w tym roku otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Czy typowania bukmacherów się sprawdzają? Czy może to być ktoś z naszej części Europy? I dlaczego nie wspomina się o Serhiju Żadanie?

Rozmawiamy też o innych nagrodach literackich, o Bookerze, ale i o Nagrodzie im. Witolda Gombrowicza. Wybieramy najciekawsze nowości jesienne. Zastanawiamy się też, czy wznowiona po latach „Tęcza grawitacji” Thomasa Pynchona trafia w swój czas, a także jak wygląda Ameryka w powieści Denisa Johnsona „Anioły” i co nam mówi o współczesnej Ameryce opowieść Piotra Tarczyńskiego.

Lista tytułów, o których mówimy. Nie przegapcie ich!

Gerald Murnane, „Równiny”, przeł. Tomasz. S. Gałązka, wyd. Czarne
Thomas Pynchon, „Tęcza grawitacji”, przeł. Robert Sudół, ArtRage
Denis Johnson, „Anioły”, przeł. Krzysztof Majer, Karakter
Piotr Tarczyński, „Oślizgłe macki, wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych”, Znak Literanova
Yael van der Wouden, „W dobrych rękach”, przeł. Justyn Hunie, Znak
Katja Hoyer, „Kraj za murem. Życie codzienne w NRD”, przeł. Jan Szkudliński, Wydawnictwo Poznańskie
Jenny Erpenbeck, „Kairos”, przeł. Eliza Borg, Znak Literanova
Becca Rothfeld, „Wszystko to zbyt małe. Eseje ku chwale nadmiaru”, przeł. Piotr Siemion, Wydawnictwo Filtry
Zyta Rudzka, „Tylko durnie żyją do końca”, WAB
Barbara Elmanowska, Woliera, wydawnictwo J.
Maciej Wnuk, Miejsca odległe, Biuro Literackie

Lista potencjalnych noblistów:

László Krasznahorkai, „Szatańskie tango”
Anne Carson, „Słodko-gorzki eros”
Can Xue, „Ulica Żółtego Błota”
Enrique Vila-Matas, „Dublineska”

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
