Czy Niemcy zbudują najsilniejszą armię w Europie? A może Unia się rozpadnie

Europa musi być silna i samodzielna. Kto weźmie tę odpowiedzialność na barki i zostanie naszym koniem pociągowym? Niemcy? To nie takie proste. Tłumaczy w rozmowie z nami ambasador Janusz Reiter.

O Stanach Zjednoczonych i polityce Donalda Trumpa powiedzieliśmy w ostatnich odcinkach prawie wszystko. Wiemy, że egocentrycznego miliardera interesuje głównie on sam, świat oparty na sile i biznesie i walka z „lewactwem”. Z wyższością i niechęcią patrzy na europejskie kraje, ich liderów, a agresję Rosji na Ukrainę próbuje przekuć w osobisty sukces siewcy pokoju. Europa również to zrozumiała, czego dowodem są dyskusje o przyszłości bezpieczeństwa na kontynencie, sondażowe zmiany w zaufaniu do Amerykanów i raporty potrząsające unijnymi przywódcami.

W piątek rozpoczęła się konferencja bezpieczeństwa w Monachium. Wszyscy wyczekują przemówienia Marco Rubio, sekretarza stanu USA, który w tym roku reprezentuje swój kraj. Przed rokiem wiceprezydent J.D. Vance zaszokował wszystkich zgromadzonych, bezpośrednio uderzając w Europę, zarzucając jej odejście od własnych wartości, stosowanie cenzury, ignorowanie wyborców i prześladowanie chrześcijan.

Wydaje się, że tym razem Europejczycy są przygotowani. Kilka dni temu organizatorzy konferencji opublikowali raport, który nosi tytuł „W trakcie destrukcji” („Under Destruction”) i mówi o „waszyngtońskiej polityce kuli wyburzeniowej”, czyli trumpowskiej demolce ładu międzynarodowego. Czytamy w nim m.in., że „powojenny ład międzynarodowy pod przewodnictwem USA jest dziś w stanie destrukcji”.

Z ambasadorem Januszem Reiterem (Berlin 1990–95, USA 2005–07) rozmawiamy o tym raporcie, o polityce Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa (a także ambasadora Thomasa Rose’a), ewentualnej odpowiedzi Unii Europejskiej i przyszłej roli Polski i Niemiec w obrębie UE i na kontynencie. Zwłaszcza wątek nadodrzańskiej współpracy wydaje się interesujący. Z jednej strony Niemcy jako najpotężniejsze gospodarczo państwo Unii mogą stać się militarną potęgą. Z drugiej strony: czy sojusznikom z Europy uśmiecha się wizja silnych militarnie Niemiec? Nasz gość proponuje rozwiązanie, które pogodzi dwie strony (ba! nawet polskiej prawicy może się spodobać): sąsiedzi powinni zainwestować w zdolności obronne w Polsce, na wschodniej flance Unii i NATO.