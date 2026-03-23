Czy Rosja i Chiny zawiążą kolejny sojusz zemsty? Ameryce nie ufają, imperium pęka

Czy to Chiny będą największym beneficjentem izraelsko-amerykańskiej ofensywy w Iranie? Jak wygląda polityka zagraniczna Pekinu względem Bliskiego Wschodu? Jak bardzo na kryzysie paliwowym korzysta Władimir Putin? Jaka przyszłość czeka Rosję – z nim lub bez niego u steru? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”.

Mateusz Mazzini i Agnieszka Lichnerowicz w tym tygodniu zastanawiają się nad tym, co czeka w najbliższych latach Chiny i Rosję – dwa ostatnie, nienaruszone jeszcze przez Donalda Trumpa elementy tzw. osi zła. Czy Rosja się rozpadnie? A jeśli tak, to jakie byłyby tego konsekwencje? Ruchy separatystyczne w Rosji istnieją, choć nie zawsze wiemy o nich wystarczająco dużo.

Z kolei Chiny, często opisywane jako wschodząca potęga, mają własne problemy wewnętrzne, związane z konsumpcją i bezrobociem wśród młodych.

Autorzy polecają też zestaw publikacji na temat obu państw, z naciskiem na książki pisane przez autorów niezachodnich, oferujące zupełnie inne perspektywy na Moskwę i Pekin.

Lektury dodatkowe w tym tygodniu:

Mark Galeotti, „Skazani na wojnę”

Sergiej Miedwiediew, „Wojna made in Russia”

Wira Ahejewa, „W cieniu imperium”

Jennifer Lind, „Autocracy 2.0. How China’s Rise Reinwented Tyranny”

Kishore Mahbubani, „Has China Won”