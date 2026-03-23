Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
23 marca 2026
Świat na zakręcie

Świat na zakręcie. Odc. 8

Czy Rosja i Chiny zawiążą kolejny sojusz zemsty? Ameryce nie ufają, imperium pęka

23 marca 2026
Czy to Chiny będą największym beneficjentem izraelsko-amerykańskiej ofensywy w Iranie? Jak wygląda polityka zagraniczna Pekinu względem Bliskiego Wschodu? Jak bardzo na kryzysie paliwowym korzysta Władimir Putin? Jaka przyszłość czeka Rosję – z nim lub bez niego u steru? O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”.

Mateusz Mazzini i Agnieszka Lichnerowicz w tym tygodniu zastanawiają się nad tym, co czeka w najbliższych latach Chiny i Rosję – dwa ostatnie, nienaruszone jeszcze przez Donalda Trumpa elementy tzw. osi zła. Czy Rosja się rozpadnie? A jeśli tak, to jakie byłyby tego konsekwencje? Ruchy separatystyczne w Rosji istnieją, choć nie zawsze wiemy o nich wystarczająco dużo.

Z kolei Chiny, często opisywane jako wschodząca potęga, mają własne problemy wewnętrzne, związane z konsumpcją i bezrobociem wśród młodych.

Autorzy polecają też zestaw publikacji na temat obu państw, z naciskiem na książki pisane przez autorów niezachodnich, oferujące zupełnie inne perspektywy na Moskwę i Pekin.

Lektury dodatkowe w tym tygodniu:

Mark Galeotti, „Skazani na wojnę”
Sergiej Miedwiediew, „Wojna made in Russia”
Wira Ahejewa, „W cieniu imperium”
Jennifer Lind, „Autocracy 2.0. How China’s Rise Reinwented Tyranny”
Kishore Mahbubani, „Has China Won”

Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini

Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini

Dwójka doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, relacjonowała m.in. wojnę w Gruzji, przygotowywała materiały z Białorusi, Rosji, Ukrainy w czasie protestów na Majdanie i aneksji Krymu, jak również z Tunezji i Egiptu w czasie Arabskiej Wiosny i z przechodzącej transformację Mjanmy. Mateusz Mazzini, absolwent St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących światowego populizmu, radykalnej prawicy, globalnego Południa i krajów Ameryki Łacińskiej. Przygotowywał materiały reporterskie m.in. z Chile w czasie przemian konstytucyjnych, Argentyny, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i wielu europejskich miast zmagających się z kryzysem migracyjnym. Oboje publikują regularnie w tygodniku „Polityka”.

