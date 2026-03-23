Świat na zakręcie. Odc. 8
Czy Rosja i Chiny zawiążą kolejny sojusz zemsty? Ameryce nie ufają, imperium pęka
Mateusz Mazzini i Agnieszka Lichnerowicz w tym tygodniu zastanawiają się nad tym, co czeka w najbliższych latach Chiny i Rosję – dwa ostatnie, nienaruszone jeszcze przez Donalda Trumpa elementy tzw. osi zła. Czy Rosja się rozpadnie? A jeśli tak, to jakie byłyby tego konsekwencje? Ruchy separatystyczne w Rosji istnieją, choć nie zawsze wiemy o nich wystarczająco dużo.
Z kolei Chiny, często opisywane jako wschodząca potęga, mają własne problemy wewnętrzne, związane z konsumpcją i bezrobociem wśród młodych.
Autorzy polecają też zestaw publikacji na temat obu państw, z naciskiem na książki pisane przez autorów niezachodnich, oferujące zupełnie inne perspektywy na Moskwę i Pekin.
