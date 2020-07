Jak spędzić wakacje i nie złapać koronawirusa

To dla wielu osób pierwsza od czterech miesięcy okazja, by wybrać się w dalszą podróż. Jak ją odbyć bezpiecznie? Rozmowa z dziennikarzem „Polityki” Pawłem Walewskim.

Co prawda niektórzy uważają, że sytuacja jest nadal niestabilna i pod żadnym pozorem nie powinno się wychodzić między ludzi, ale większość prowadzi już normalne życie. A reszta traktuje wakacyjny wypoczynek jako najlepszą okazję na powrót do normalności.

Wakacje z wirusem. Cztery podstawowe zasady

Co zrobić, abyśmy wszyscy mogli poczuć się bezpiecznie? Z codziennych meldunków Ministerstwa Zdrowia wynika, że koronawirus nigdzie na urlop się nie wybiera. Więc aby nie pokrzyżował nikomu urlopu, trzeba nadal pamiętać o kilku regułach, zresztą znanych już od wiosny:

Należy przestrzegać 1,5–2-metrowego dystansu między ludźmi, z którymi nie mieszkamy pod jednym dachem. Zalecenie to jest ważne zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Maski na nos i usta trzeba zakładać w większych skupiskach ludzi i zawsze tam, gdzie nie ma swobodnej cyrkulacji powietrza. Często należy myć ręce i nie dotykać nimi twarzy. Jeśli ktoś czuje się przeziębiony, powinien zostać w domu i bezwzględnie unikać kontaktu z innymi ludźmi.

Czy przestrzeganie powyższych ogólnych zaleceń wystarczy, by uniknąć zakażenia? Nie, ale pamiętając o tych rygorach, ograniczamy ryzyko, a to już sporo. Ochrona przed zarazkami jest zawsze wypadkową wprowadzonych (i przestrzeganych!) zasad higieny, stanu własnej odporności oraz okoliczności, które bardzo trudno z góry przewidzieć (jak choćby kontakt z osobą, która może być bezobjawowym nosicielem wirusa).

Jak podróżować w czasach Covid-19

Ważnym elementem zachowania bezpieczeństwa będzie wybór miejsca wakacyjnego wypoczynku i rodzaju transportu, który nas w to miejsce dowiezie. Przy czym warto wziąć pod uwagę, że podróż samolotem nie musi być wcale mniej bezpieczna od autokaru lub pociągu, ponieważ wszystko zależy od wprowadzonych restrykcji i przestrzegania zasad higienicznych przez współpasażerów. Wygląda na to, że linie lotnicze są tu bardziej uważne niż inni przewoźnicy, ale znowu decydujący może być przypadek.

Większość lotnisk jest dziś znacznie lepiej przygotowanych choćby do przestrzegania zasad wymaganego dystansu między ludźmi niż np. galerie handlowe, gdzie nikt nie kontroluje natężenia tłoku ani noszenia masek. Owszem, dwugodzinny lot w dość małej przestrzeni kabiny samolotu, obok stu innych osób (z których jedna, która siedzi akurat obok, mogła celowo zataić przed wejściem do samolotu, że jest przeziębiona, a termometr nie wykrył gorączki, gdyż przed wyjściem z domu nałykała się paracetamolu), to jak gra w rosyjską ruletkę – ale takie samo ryzyko będzie istniało już zawsze na co dzień, w każdym masowym środku transportu. Trzeba to w podróż, jeśli nie odbywa się ona własnym samochodem, po prostu wkalkulować.

Aby dziś bez obaw wyjechać na urlop, trzeba po prostu mieć zaufanie do innych ludzi – właścicieli pensjonatów, hoteli, obsługi restauracji i wreszcie tych wszystkich nieznajomych, których będziemy mieli najbliżej siebie.

