Polacy psioczą na PiS i 500+. Co dalej?

Model państwa socjalnego oferowany przez PiS, oparty na prostych transferach, już się wyborcom przejadł. Co mogłoby go zastąpić? Opowiadają Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski, autorzy badania na temat stosunku Polaków do państwa dobrobytu.

Z jednej strony, program 500+ przestał być postrzegany jako nietykalny, a coraz więcej Polaków uważa, że proste transfery oznaczają w dużym stopniu marnowanie pieniędzy. Z drugiej, wciąż nie mamy zaufania do instytucji i obawiamy się, że środki wydane np. na służbę zdrowia czy edukację, nie muszą podnieść jakość tych usług publicznych. Do tego nie chcemy podwyżek podatków. Jak wybrnąć z tej kwadratury koła? Rozmowa o politycznych konsekwencjach zmiany postaw Polaków w ostatnim sześcioleciu.