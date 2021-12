Jerzy Baczyński: Co się zdarzy w 2022 roku

Co dalej z pandemią? Czy PiS w przyszłym roku utrzyma poparcie, czy będzie je tracić? Będą wcześniejsze wybory? Co z opozycją? Czy Viktor Orbán straci władzę, a Emmanuel Macron ją utrzyma? Co z Rosją i Chinami? Rozmowa z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim.

W nadchodzącym roku tematem nr 1 pozostanie pandemia covid-19. Wciąż zadajemy sobie pytanie, na ile będzie już powoli wygasać, a na ile podtrzymywać ją będą kolejne mutacje wirusa. W krajowej polityce 2022 r. będzie przygotowaniem do wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowanych na rok kolejny. PiS będzie się starał utrzymać poparcie, uciekać przed kryzysami i szukać paliwa wyborczego, a opozycja – jakoś zorganizować przed kluczowym głosowaniem. W Europie wszystkie oczy będą skierowane na Francję i Węgry, gdzie już w 2022 r. odbędą się wybory, oraz na nowy, już wyłoniony rząd Niemiec. Na świecie obawy wciąż będzie budzić polityka Chin i Rosji. Co nas czeka i czego możemy sobie życzyć?