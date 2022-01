W co z nami grają Rosjanie? Będzie wojna?

Z jednej strony Rosja grozi nam inwazją na Ukrainę, z drugiej – żąda odtworzenia jej strefy wpływów sprzed ćwierć wieku. Jak na to powinien odpowiedzieć Zachód? Rozmowa z Michałem Baranowskim z GMF.

Ten tydzień mija pod znakiem rozmów Zachodu z Moskwą. Rosjanie zgromadzili na granicy z Ukrainą ponad 100 tys. żołnierzy i żądają ustępstw: zamknięcia drzwi do NATO dla nowych członków oraz wycofania broni i instalacji wojskowych z krajów, które dołączyły do sojuszu po 1989 r. Przedstawiciele Władimira Putina spotkali się w tym tygodniu z Amerykanami, reprezentacją NATO oraz OBWE. Zdaniem Kremla Zachód jest w tym momencie na tyle słaby, że można go zmusić do daleko idących koncesji. O możliwych scenariuszach rozmawiamy z szefem warszawskiego biura think tanku GMF Michałem Baranowskim.