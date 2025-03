Konfederacja w mainstreamie: groźny trend. Czy Mentzen rozda karty w wyborach?

Radykałowie rosną w siłę, a mainstream przejmuje ich agendę w nadziei, że biorąc tematy, weźmie się przy okazji i głosy. O tym globalnym zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego przypadku Konfederacji, Karolina Lewicka rozmawia z Rafałem Kalukinem.

Radykałowie rosną w siłę, a mainstream przejmuje ich agendę w nadziei, że biorąc tematy, weźmie się przy okazji i wyborcze głosy. Tak wcale jednak być nie musi – może się skończyć na wrażeniu, że centrum przyznaje populistom rację co do diagnozy, nawet jeśli zapisuje inną receptę. Wyborcy mogą też woleć oryginał, nie podróbkę. Wreszcie: populiści mają wówczas okazję do triumfu.

Kiedy pod koniec 2023 r. francuski parlament przyjął ustawę zaostrzającą przepisy imigracyjne, jeden z posłów Zjednoczenia Narodowego piał z zachwytu: „To nasze ideologiczne zwycięstwo. To uznanie dla naszych rozwiązań dowodzi, że polityka, którą dotychczas realizowaliście, nie działa”.

A jest i taka opinia, że populistów nie sposób pokonać, że przegrywają dopiero wskutek sprowadzonej przez siebie katastrofy. O tym globalnym zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego przypadku Konfederacji, której hasła bierze na swoje sztandary Karol Nawrocki, ale i Rafał Trzaskowski, Karolina Lewicka rozmawia z Rafałem Kalukinem.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.