Koalicja Tuska: nadzieje wyblakły. Rząd oceniają Lewicka, Materska-Sosnowska i Janicki

Obietnice były solidne, a nadzieje ogromne. I poprzeczka zawieszona dość wysoko. Ale po dwóch latach od wyborów parlamentarnych widać, że tamte emocje wyborców, z jesieni 2023 r., jeśli nawet nie przeminęły z wiatrem, to wyblakły. Rozczarowanie miesza się z nierealnym – z różnych zresztą powodów, także obiektywnych, gdyż PiS zastawił na swoich następców szereg pułapek – oczekiwaniem, że będzie inaczej: lepiej i szybciej. A być nie może, nawet jeśli wykonawstwo po stronie rządowej uległoby poprawie, bo Nowogrodzka ma przecież swojego prezydenta i nie waha się go używać w walce politycznej.

Gabinet Donalda Tuska jest oceniany źle przez 46 proc. Polaków i stale ubywa mu zwolenników. Zaś PiS stara się wytworzyć wrażenie, że już jest po tym rządzie, że nawet jeśli nie upadnie on przed terminem, to za raptem dwa lata spodziewać się należy nieuchronnej restauracji systemu Kaczyńskiego.

Karolina Lewicka rozmawia z dr Anną Materską-Sosnowską i pierwszym zastępcą redaktora naczelnego „Polityki” Mariuszem Janickim.