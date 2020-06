Nagroda Architektoniczna. Zobacz zwycięskie obiekty!

Kogo i za co nagrodziliśmy w tym roku? Na kogo oddali głosy internauci? Zachęcamy do obejrzenia zwycięskich obiektów.

Xystudio to stosunkowo nieduże biuro architektoniczne założone w 2004 r. przez troje architektów: Filipa Domaszczyńskiego, Martę Nowosielską i Dorotę Sibińską , dotychczas znane przede wszystkim z wyśmienitych realizacji edukacyjnych i opiekuńczych. Jest także finalistą Nagrody Architektonicznej „Polityki” 2015 za projekt przedszkola Żółty Słonik w Ostrowi Mazowieckiej (obydwa obiekty powstały zresztą dzięki współwłaścicielom fabryki mebli Forte, Annie i Maciejowi Formanowiczom). Sporo pochwał i nagród zebrały również inne ich realizacje, m.in. przedszkola w Suwałkach i Markach czy żłobek w Wesołej. W Jankowicach projektanci po raz kolejny udowodnili, że skromne nie oznacza nieciekawe, a wszelkie bariery (np. ograniczony budżet) są po to, by je twórczo przekraczać i z deficytów czynić walor.

Nagroda internautów: Nowy Targ we Wrocławiu

Zbigniew Maćków, główny projektant biurowca Nowy Targ we Wrocławiu, odcisnął silne piętno na wizualności Wrocławia, bo nie tylko projektuje dużo, ale też są to obiekty ważne, widoczne i ciekawe. A wiele z nich stało się już symbolami nowoczesnej architektury miasta. By wspomnieć rozbudowę domu towarowego Renoma, Węzeł Przesiadkowy przy stadionie, Silver Tower, apartamentowiec Thespian, Wydział Prawa i Administracji, ale też skromną kaplicę wotywną stworzoną z materiałów z recyklingu. Teraz do tej listy dopisać należy biurowiec Nowy Targ. Inwestorem i jego głównym wykonawcą jest firma Skanska.