Rynek jacuzzi w Polsce: między marketingiem a realną wiedzą

Jeszcze kilka lat temu wanny jacuzzi były namiastką luksusu, kojarzącego się z amerykańskimi filmami. Dziś jacuzzi coraz częściej pojawia się w projektach domów jednorodzinnych, na tarasach i w ogrodach. Problem w tym, że wraz ze wzrostem popularności nie rośnie proporcjonalnie rzetelna wiedza o tym, jak wybrać dobre jacuzzi i jak z niego korzystać na co dzień.

Decyzje zakupowe podejmowane są często na podstawie wizualizacji, dzięki przystępnej cenie albo promocji – rzadziej na podstawie rozmowy o realnym użytkowaniu. Umówmy się, że nie jest to problem tylko tej branży, nie jest ona wyjątkowa.

W wyszukiwarce bez trudu znajdziemy hasła typu „najlepsze jacuzzi ogrodowe”, „ranking firm jacuzzi” czy „jakie jacuzzi wybrać”. Problem polega na tym, że wiele takich zestawień ma niewiele wspólnego z rzetelną analizą rynku. Często są to po prostu materiały sponsorowane, im więcej firma zapłaci, tym ich ogrodowe jacuzzi są w nim wyżej. Najdobitniej to widać, kiedy w jednym rankingu pojawia się obok siebie jacuzzi dmuchane i nazwijmy je: jacuzzi ogrodowe całoroczne, które jest kompletnie innym produktem (z inną ceną).

To czego nie ma w rankingach jacuzzi ogrodowych

Dla osoby, która dopiero zaczyna rozeznanie, takie zestawienia mogą być mylące, bo sugeruje, że można porównać typy jacuzzi, które w praktyce są zupełnie innym produktem. W efekcie decyzja zakupowa opiera się na tabeli parametrów, (np. dysze w jacuzzi) albo pozycji w rankingu, zamiast na zrozumieniu realnych różnic między produktami.

Znacznie trudniej natomiast trafić na informacje o tym, co dzieje się po dostawie i montażu. Jak prawidłowo dbać o wodę w jacuzzi, by zawsze była czysta? Dlaczego pokrywa bez podnośnika potrafi skutecznie zniechęcić do korzystania z urządzenia? Jakie konsekwencje ma źle zaprojektowane zagłębienie w tarasie, które uniemożliwia późniejszy serwis? Dlaczego podłoże pod jacuzzi musi być wypoziomowane. Jakie jest zużycie energii? To właśnie te kwestie – niewidoczne w folderze reklamowym – najczęściej decydują o tym, czy zakup pozwoli zrelaksować się w wymarzonym jacuzzi, czy niestety codzienna obsługa będzie zabierać cały relaks.

Rynek jacuzzi w Polsce rozwija się dynamicznie, ale wciąż w dużej mierze opiera się na marketingowych hasłach. Sprzedaje się wizję relaksu, nastrojowego światła i „strefy spa w ogrodzie”, rzadziej mówi o odpowiedzialności – zarówno po stronie sprzedawcy, jak i klienta. Tymczasem wybór firmy, która nie tylko sprzedaje, lecz także edukuje i uprzedza o potencjalnych błędach, staje się dziś jednym z kluczowych kryteriów bezpiecznego zakupu ogrodowego jacuzzi.

Dlaczego w Polsce wciąż brakuje rzetelnej wiedzy o wannach spa?

Rozwój rynku trochę wyprzedził rozwój świadomości użytkowników. Przykładowo na najstarszym rynku jacuzzi - w Stanach Zjednoczonych - królują jacuzzi ogrodowe bez leżanki. W Polsce zaś klienci najchętniej chcieliby dwie leżanki, myśląc, że to stanowi o "pełnym wyposażeniu" wanny spa. A tak naprawdę wanny jacuzzi bez leżanki to doskonałe rozwiązanie, które daje więcej opcji w hydromasażu, zwiększa skuteczność hydroterapii i daje więcej frajdy. Jacuzzi nie jest łóżkiem ani zwykłą wanną w łazience. Jego funkcją nie jest po prostu leżenie w gorącej wodzie lecz świadoma hydroterapia i zmiana pozycji ciała, tak aby korzystać z różnych układów dysz.

Polski rynek wciąż uczy się, czym w rzeczywistości jest jacuzzi ogrodowe i jak z niego korzystać. W miarę jak rośnie doświadczenie użytkowników, zmieniają się również preferencje. Być może za kilkanaście lat modele bez leżanek będą w Polsce równie popularne jak w USA. Na dziś jednak łatwiej sprzedają się rozwiązania odpowiadające wyobrażeniom klientów, nawet jeśli nie zawsze są one najbardziej funkcjonalne. W takiej sytuacji rola edukacji – również po stronie sprzedawców – staje się kluczowa. Dlatego pytanie jak wybrać wannę jacuzzi powinno zaczynać się od rozmowy o sposobie użytkowania, a nie o liczbie leżanek.

Projekt ogrodowego jacuzzi kontra rzeczywistość użytkowania

Jacuzzi ogrodowe przestało być niszowym produktem, a stało się elementem coraz częściej uwzględnianym w projektach domów jednorodzinnych. Problem polega jednak na tym, że wiele decyzji zapada na etapie wizualizacji, nie realnego użytkowania. Inwestorzy widzą efekt końcowy – jacuzzi zlicowane z tarasem, nastrojowe oświetlenie LED, minimalistyczną zabudowę. Niestety rzadziej słyszą, że jacuzzi musi mieć zapewniony dostęp serwisowy, że wymaga regularnej kontroli parametrów wody, a jego ergonomia zależy od detali, których nie widać na imponującej wizualizacji.

Istotną rolę odgrywają tu również architekci i projektanci. Wielu z nich dobrze operuje przestrzenią i formą, ale nie zawsze ma praktyczne doświadczenie z eksploatacją jacuzzi ogrodowego. Zdarza się, że konieczność stosowania pokrywy termicznej bywa traktowana jako mało istotny detal, a zagłębienie niecki w tarasie projektowane jest wyłącznie „dla efektu”. W takiej konfiguracji często nie ma już miejsca na montaż podnośnika pokrywy termicznej. Na wizualizacji wszystko wygląda elegancko. W codziennym użytkowaniu podnoszenie ciężkiej pokrywy bez wsparcia szybko odbiera przyjemność z kąpieli w swoim ogrodzie.

Czysta woda w jacuzzi weryfikuje proces sprzedażowy

Podobnie jest ze sztywnym podłączeniem wodno-kanalizacyjnym. Na etapie projektu brzmi to profesjonalnie. W praktyce jednak w wielu przypadkach nie upraszcza eksploatacji, a komplikuje serwis i ewentualne prace konserwacyjne. Wielu klientów także nie ma świadomości, że o wodę w jacuzzi trzeba regularnie dbać i kontrolować jej parametry. W efekcie już po tygodniu czy dwóch użytkowania w niecce może pojawić się kamienny osad – najczęściej wynik zbyt wysokiego pH – który zamiast relaksu przynosi frustrację i poczucie, że „coś jest nie tak” z samym urządzeniem.

Właśnie w tym miejscu powstaje luka informacyjna. Klient wpisuje w wyszukiwarkę „jakie jacuzzi wybrać” i trafia na katalog parametrów, liczbę dysz czy sezonową promocję i atrakcyjne ceny. Znacznie rzadziej trafia na rozmowę o tym, co stanie się po pierwszym miesiącu użytkowania – gdy woda straci przejrzystość, pokrywa okaże się zbyt ciężka, a serwisant zapyta o dostęp techniczny, którego projekt po prostu nie przewidział.

Głos praktyka: co dzieje się po montażu wanny jacuzzi

W praktyce to właśnie na tym etapie najczęściej pojawiają się pierwsze rozczarowania – już po montażu, gdy okazuje się, że codzienne użytkowanie wygląda inaczej niż na wizualizacji.

- Najwięcej telefonów od klientów nie dotyczy liczby dysz czy koloru obudowy” – mówi Samuel Domański, właściciel marki Total Spa i twórca edukacyjnego kanału poświęconego wannom spa i jacuzzi ogrodowym. – „Najczęściej wracają pytania o wodę, o pokrywę, o dostęp serwisowy. Ktoś zagłębił jacuzzi w tarasie, bo świetnie wyglądało na projekcie, a potem nie ma gdzie zamontować podnośnika. Ktoś inny nie kontroluje pH i po tygodniu dzwoni z pytaniem, dlaczego chlor nie działa i woda traci przejrzystość. To nie są spektakularne błędy – ale to one najbardziej wpływają na komfort użytkowania”.

Jak podkreśla Samuel Domański, różnica między teorią a praktyką ujawnia się zwykle po kilku tygodniach. „Wizualizacja jacuzzi na świeżym powietrzu sprzedaje emocje. Ale to codzienność weryfikuje decyzje. Ja coś o tym wiem, bo sam użytkuję jacuzzi. Wiem jakie znaczenie mają detale, których nie bierze się pod uwagę przy zakupie. Zanim klient wybierze konkretną wannę jacuzzi, powinien wiedzieć, jak będzie z niej korzystał zimą, jak będzie podnosił pokrywę i kto wytłumaczy mu, jak dbać o wodę. Bez tej rozmowy łatwo kupić produkt, który na zdjęciu wygląda idealnie, ale w praktyce okazuje się niewygodny”.

To właśnie na styku projektu i realnego użytkowania zaczyna się rola firmy, która nie tylko sprzedaje jacuzzi, lecz także bierze odpowiedzialność za edukację klienta.