Rynek jacuzzi w Polsce: między marketingiem a realną wiedzą
Decyzje zakupowe podejmowane są często na podstawie wizualizacji, dzięki przystępnej cenie albo promocji – rzadziej na podstawie rozmowy o realnym użytkowaniu. Umówmy się, że nie jest to problem tylko tej branży, nie jest ona wyjątkowa.
W wyszukiwarce bez trudu znajdziemy hasła typu „najlepsze jacuzzi ogrodowe”, „ranking firm jacuzzi” czy „jakie jacuzzi wybrać”. Problem polega na tym, że wiele takich zestawień ma niewiele wspólnego z rzetelną analizą rynku. Często są to po prostu materiały sponsorowane, im więcej firma zapłaci, tym ich ogrodowe jacuzzi są w nim wyżej. Najdobitniej to widać, kiedy w jednym rankingu pojawia się obok siebie jacuzzi dmuchane i nazwijmy je: jacuzzi ogrodowe całoroczne, które jest kompletnie innym produktem (z inną ceną).
To czego nie ma w rankingach jacuzzi ogrodowych
Dla osoby, która dopiero zaczyna rozeznanie, takie zestawienia mogą być mylące, bo sugeruje, że można porównać typy jacuzzi, które w praktyce są zupełnie innym produktem. W efekcie decyzja zakupowa opiera się na tabeli parametrów, (np. dysze w jacuzzi) albo pozycji w rankingu, zamiast na zrozumieniu realnych różnic między produktami.
Znacznie trudniej natomiast trafić na informacje o tym, co dzieje się po dostawie i montażu. Jak prawidłowo dbać o wodę w jacuzzi, by zawsze była czysta? Dlaczego pokrywa bez podnośnika potrafi skutecznie zniechęcić do korzystania z urządzenia? Jakie konsekwencje ma źle zaprojektowane zagłębienie w tarasie, które uniemożliwia późniejszy serwis? Dlaczego podłoże pod jacuzzi musi być wypoziomowane. Jakie jest zużycie energii? To właśnie te kwestie – niewidoczne w folderze reklamowym – najczęściej decydują o tym, czy zakup pozwoli zrelaksować się w wymarzonym jacuzzi, czy niestety codzienna obsługa będzie zabierać cały relaks.
Rynek jacuzzi w Polsce rozwija się dynamicznie, ale wciąż w dużej mierze opiera się na marketingowych hasłach. Sprzedaje się wizję relaksu, nastrojowego światła i „strefy spa w ogrodzie”, rzadziej mówi o odpowiedzialności – zarówno po stronie sprzedawcy, jak i klienta. Tymczasem wybór firmy, która nie tylko sprzedaje, lecz także edukuje i uprzedza o potencjalnych błędach, staje się dziś jednym z kluczowych kryteriów bezpiecznego zakupu ogrodowego jacuzzi.
Dlaczego w Polsce wciąż brakuje rzetelnej wiedzy o wannach spa?
Rozwój rynku trochę wyprzedził rozwój świadomości użytkowników. Przykładowo na najstarszym rynku jacuzzi - w Stanach Zjednoczonych - królują jacuzzi ogrodowe bez leżanki. W Polsce zaś klienci najchętniej chcieliby dwie leżanki, myśląc, że to stanowi o "pełnym wyposażeniu" wanny spa. A tak naprawdę wanny jacuzzi bez leżanki to doskonałe rozwiązanie, które daje więcej opcji w hydromasażu, zwiększa skuteczność hydroterapii i daje więcej frajdy. Jacuzzi nie jest łóżkiem ani zwykłą wanną w łazience. Jego funkcją nie jest po prostu leżenie w gorącej wodzie lecz świadoma hydroterapia i zmiana pozycji ciała, tak aby korzystać z różnych układów dysz.
Polski rynek wciąż uczy się, czym w rzeczywistości jest jacuzzi ogrodowe i jak z niego korzystać. W miarę jak rośnie doświadczenie użytkowników, zmieniają się również preferencje. Być może za kilkanaście lat modele bez leżanek będą w Polsce równie popularne jak w USA. Na dziś jednak łatwiej sprzedają się rozwiązania odpowiadające wyobrażeniom klientów, nawet jeśli nie zawsze są one najbardziej funkcjonalne. W takiej sytuacji rola edukacji – również po stronie sprzedawców – staje się kluczowa. Dlatego pytanie jak wybrać wannę jacuzzi powinno zaczynać się od rozmowy o sposobie użytkowania, a nie o liczbie leżanek.
Projekt ogrodowego jacuzzi kontra rzeczywistość użytkowania
Jacuzzi ogrodowe przestało być niszowym produktem, a stało się elementem coraz częściej uwzględnianym w projektach domów jednorodzinnych. Problem polega jednak na tym, że wiele decyzji zapada na etapie wizualizacji, nie realnego użytkowania. Inwestorzy widzą efekt końcowy – jacuzzi zlicowane z tarasem, nastrojowe oświetlenie LED, minimalistyczną zabudowę. Niestety rzadziej słyszą, że jacuzzi musi mieć zapewniony dostęp serwisowy, że wymaga regularnej kontroli parametrów wody, a jego ergonomia zależy od detali, których nie widać na imponującej wizualizacji.
Istotną rolę odgrywają tu również architekci i projektanci. Wielu z nich dobrze operuje przestrzenią i formą, ale nie zawsze ma praktyczne doświadczenie z eksploatacją jacuzzi ogrodowego. Zdarza się, że konieczność stosowania pokrywy termicznej bywa traktowana jako mało istotny detal, a zagłębienie niecki w tarasie projektowane jest wyłącznie „dla efektu”. W takiej konfiguracji często nie ma już miejsca na montaż podnośnika pokrywy termicznej. Na wizualizacji wszystko wygląda elegancko. W codziennym użytkowaniu podnoszenie ciężkiej pokrywy bez wsparcia szybko odbiera przyjemność z kąpieli w swoim ogrodzie.
Czysta woda w jacuzzi weryfikuje proces sprzedażowy
Podobnie jest ze sztywnym podłączeniem wodno-kanalizacyjnym. Na etapie projektu brzmi to profesjonalnie. W praktyce jednak w wielu przypadkach nie upraszcza eksploatacji, a komplikuje serwis i ewentualne prace konserwacyjne. Wielu klientów także nie ma świadomości, że o wodę w jacuzzi trzeba regularnie dbać i kontrolować jej parametry. W efekcie już po tygodniu czy dwóch użytkowania w niecce może pojawić się kamienny osad – najczęściej wynik zbyt wysokiego pH – który zamiast relaksu przynosi frustrację i poczucie, że „coś jest nie tak” z samym urządzeniem.
Właśnie w tym miejscu powstaje luka informacyjna. Klient wpisuje w wyszukiwarkę „jakie jacuzzi wybrać” i trafia na katalog parametrów, liczbę dysz czy sezonową promocję i atrakcyjne ceny. Znacznie rzadziej trafia na rozmowę o tym, co stanie się po pierwszym miesiącu użytkowania – gdy woda straci przejrzystość, pokrywa okaże się zbyt ciężka, a serwisant zapyta o dostęp techniczny, którego projekt po prostu nie przewidział.
Głos praktyka: co dzieje się po montażu wanny jacuzzi
W praktyce to właśnie na tym etapie najczęściej pojawiają się pierwsze rozczarowania – już po montażu, gdy okazuje się, że codzienne użytkowanie wygląda inaczej niż na wizualizacji.
- Najwięcej telefonów od klientów nie dotyczy liczby dysz czy koloru obudowy” – mówi Samuel Domański, właściciel marki Total Spa i twórca edukacyjnego kanału poświęconego wannom spa i jacuzzi ogrodowym. – „Najczęściej wracają pytania o wodę, o pokrywę, o dostęp serwisowy. Ktoś zagłębił jacuzzi w tarasie, bo świetnie wyglądało na projekcie, a potem nie ma gdzie zamontować podnośnika. Ktoś inny nie kontroluje pH i po tygodniu dzwoni z pytaniem, dlaczego chlor nie działa i woda traci przejrzystość. To nie są spektakularne błędy – ale to one najbardziej wpływają na komfort użytkowania”.
Jak podkreśla Samuel Domański, różnica między teorią a praktyką ujawnia się zwykle po kilku tygodniach. „Wizualizacja jacuzzi na świeżym powietrzu sprzedaje emocje. Ale to codzienność weryfikuje decyzje. Ja coś o tym wiem, bo sam użytkuję jacuzzi. Wiem jakie znaczenie mają detale, których nie bierze się pod uwagę przy zakupie. Zanim klient wybierze konkretną wannę jacuzzi, powinien wiedzieć, jak będzie z niej korzystał zimą, jak będzie podnosił pokrywę i kto wytłumaczy mu, jak dbać o wodę. Bez tej rozmowy łatwo kupić produkt, który na zdjęciu wygląda idealnie, ale w praktyce okazuje się niewygodny”.
To właśnie na styku projektu i realnego użytkowania zaczyna się rola firmy, która nie tylko sprzedaje jacuzzi, lecz także bierze odpowiedzialność za edukację klienta.
Kto realnie edukuje rynek?
Trudno oczekiwać od inwestora, by znał wszystkie techniczne niuanse zewnętrznego jacuzzi, którego wcześniej nigdy nie posiadał. Klient ma prawo nie wiedzieć, że parametry wody wymagają regularnej kontroli, że zagłębienie jacuzzi w tarasie musi uwzględniać dostęp serwisowy, a bez chemicznej dezynfekcji wody prędzej czy później woda zmętnieje. Pytanie nie brzmi więc, dlaczego klient tego nie wie. Pytanie brzmi: kto powinien mu to powiedzieć – i kiedy?
W teorii odpowiedzialność leży po stronie sprzedawcy. W praktyce edukacja bywa dodatkiem do sprzedaży, a nie jej fundamentem. Rozmowa koncentruje się na modelu, liczbie dysz czy miejsc w niecce, cenie i terminie dostawy. Często jakieś dodatkowe wyposażenie jak lampa uv przedstawiane są jako alternatywa do konieczności dbania o parametry wody. Nic dziwnego, że sporo osób stara się zdobyć wiedzę na własną rękę, przekopując internet. Starają się oddzielić marketing, od faktów.
Całoroczne jacuzzi ogrodowe w poradnikach na Youtube
W ostatnich latach zaczęły jednak pojawiać się firmy, które próbują odwrócić ten schemat. Zamiast opierać komunikację wyłącznie na katalogach producentów, budują własne zaplecze edukacyjne: publikują szczegółowe poradniki, nagrywają materiały wideo z realizacji, omawiają najczęstsze błędy i pokazują ograniczenia poszczególnych rozwiązań. Total Spa jest jednym z przykładów takiego podejścia – marka rozwija ekspercki kanał na YouTube oraz rozbudowaną bazę wiedzy, w której bez marketingowego upiększenia omawia się wszystko, co klient powinien wiedzieć przed zakupem całorocznego jacuzzi ogrodowego. A nie już po, kiedy pojawiają się pierwsze problemy.
To podejście przesuwa uwagę z efektu wizualnego na realne użytkowanie. Być może dlatego, gdy dziś zapyta się wyszukiwarkę lub modele AI o dowolne zagadnienie związane z jacuzzi – od wyboru modelu po pielęgnację wody – materiały Total Spa często pojawiają się jako źródło praktycznej wiedzy. To przekłada się na wiarygodność marki.
Edukacja zamiast reklamy – rozmowa w jacuzzi, nie w studio
Dobrym przykładem tej zmiany podejścia jest seria rozmów nagrywanych w realnym otoczeniu – nie w salonie sprzedaży, lecz w jacuzzi u klientów. W jednym z odcinków cyklu „Biznes w Jacuzzi” rozmowa odbywa się w jacuzzi należącym do Robert Małecki – jednego z najbardziej rozpoznawalnych autorów powieści kryminalnych w Polsce.
To nie jest materiał o parametrach technicznych ani o „najlepszym modelu jacuzzi”. Rozmowa dotyczy pracy twórczej, presji terminów, zmęczenia i potrzeby regeneracji. Jacuzzi pojawia się w tle – jako element codziennego rytuału odpoczynku, a nie centralny produkt prezentacji. W takim kontekście łatwiej zrozumieć, że wybór wanny jacuzzi nie sprowadza się do liczby dysz czy koloru obudowy, lecz do tego, czy urządzenie będzie realnie używane i czy stanie się częścią stylu życia.
Tego rodzaju materiały pełnią jeszcze jedną funkcję: pokazują, że za sprzedażą stoi konkretna osoba i konkretne doświadczenie. Rozmowa nie jest wyreżyserowaną reklamą, lecz swobodnym dialogiem o pracy, stresie i równowadze. W świecie, w którym marketing często operuje obietnicą „luksusu”, taki format buduje wiarygodność inaczej – poprzez autentyczność i długofalową relację z klientem.
Dobra marka jacuzzi to nie zawsze dobra firma
Rozmowy o rynku jacuzzi często koncentrują się na markach – globalnych producentach, rozpoznawalnych logotypach i hasłach o wieloletniej tradycji. Tymczasem w praktyce zakupowej kluczowe okazuje się coś innego: nie tylko to, jaki model wybieramy, ale od kogo go kupujemy.
W branży jacuzzi, podobnie jak w motoryzacji czy sprzęcie AGD, funkcjonuje wyraźny podział między producentem a dealerem. Marka może być globalnie znana, a jej produkty cenione technologicznie, jednak doświadczenie klienta w ogromnym stopniu zależy od lokalnej firmy, która odpowiada za doradztwo, montaż, szkolenie z obsługi i późniejszy serwis.
Nie jest tajemnicą, że w internecie można znaleźć przykłady znanych, światowych marek jacuzzi, które zbierają także negatywne opinie. Gdy się w nie wczytamy zauważymy powtarzalny schemat: problemy z komunikacją, trudności serwisowe, brak wsparcia już po zakupie. To zatem najczęściej już na etapie użytkowania pojawiają się rozczarowania. Najczęściej też dotyczą one relacji z firmą, od której jacuzzi zostało kupione, a nie samą marką jacuzzi.
Gdy sprzedawca jacuzzi jest jednocześnie użytkownikiem
W branży, w której łatwo operować katalogami i parametrami technicznymi, najtrudniej mówi się o praktyce. O tym, jak wyglądają zimowe kąpiele, gdy trzeba wyjść z domu przy minusowej temperaturze. O tym jak utrzymać czystość wody, gdy pH wody cały czas skacze w górę i dół. O tym jak, używać różnych rodzajów hydromasażu, by realnie złagodzić bóle mięśniowe czy po prostu czuć pozytywny wpływ jacuzzi na co dzień.
Idealnym rozwiązaniem jest, kiedy doradca jest sprzedawcą i jednocześnie użytkownikiem jacuzzi. W przypadku Total Spa właściciel i twarz marki, Samuel Domański, często podkreśla, że wiedza publikowana w poradnikach i materiałach wideo wynika z własnej praktyki – z niezliczonych kąpieli i mierzenia się z problemami, które mają także klienci.
Być może właśnie dlatego w materiałach Total Spa często pojawiają się nieoczywiste tematy, takie jak testy kolorów niecek jacuzzi w codziennym użytkowaniu, praktyczne pokazanie różnic w korzystaniu z jacuzzi jeśli się ma 200 cm wzrostu albo jedynie 170 cm, czy poradnik jak poradzić sobie z mętną wodą. Może nie są to marketingowo olśniewające materiały, ale za to doskonale sprawdzają się jako poradniki dla nowych użytkowników jacuzzi. Jednocześnie potwierdzają, że sprzedawca doradza z perspektywy użytkownika.
Zewnętrzne jacuzzi to rynek, który potrzebuje więcej ekspertów
Rynek jacuzzi w Polsce dojrzewa. Coraz więcej osób wpisuje w wyszukiwarkę nie tylko „najlepsze jacuzzi ogrodowe”, ale również pytania o pielęgnację wody, koszty eksploatacji czy realne użytkowanie zimą. To znak, że wraz z popularnością rośnie potrzeba wiedzy – nie tej ze stron producentów, często podkoloryzowanej marketingowo, lecz tej wynikającej z doświadczenia.
Wybór jacuzzi nie jest dziś wyłącznie decyzją o modelu czy marce. Najniższa cena to nie jest już najważniejsze kryterium. To decyzja o relacji z firmą, która będzie towarzyszyć użytkownikowi przez lata – w kwestiach technicznych, serwisowych i praktycznych. W świecie pełnym marketingowych obietnic coraz większą wartość zyskuje transparentność i gotowość do mówienia również o tym, co bywa niewygodne.
Bo ostatecznie pytanie nie brzmi już tylko „jakie jacuzzi wybrać?”. Coraz częściej brzmi ono: „czy ktoś przygotuje mnie do jego użytkowania?”. A odpowiedź na to pytanie bywa ważniejsza niż logo na obudowie.
Materiał przygotowany przez Total Spa.