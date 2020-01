Sędzia Juszczyszyn żąda dokumentów od Ziobry. Ale szanse ma małe

Sędzia Paweł Juszczyszyn w czasie rozprawy dotyczącej ujawnienia list poparcia do neo-KRS. 24 stycznia 2020 r.

Sędzia Paweł Juszczyszyn podjął się zbadania, czy neo-KRS powołano zgodnie z pisowskim prawem. I robi to konsekwentnie. Teraz żąda dokumentów od ministra Ziobry. W razie odmowy do dyspozycji ma grzywny, może też złożyć doniesienie do prokuratury.