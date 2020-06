W sondażach drugiej tury z Dudą coraz gorzej

Sondaże pierwszej tury się ustabilizowały: Andrzej Duda może liczyć na 42 proc., Rafał Trzaskowski na 28 proc., a Szymon Hołownia – 13 proc. Sytuacja prezydenta pogarsza się za to w turze drugiej.

W razie bezpośredniego starcia z Trzaskowskim Duda zachowałby zdecydowaną większość głosów z pierwszej tury, ale miałby problemy z przyciągnięciem głosów od innych rywali. Obecnie istnieje jedynie 36 proc. szans, że przeciętny wyborca Bosaka poparłby urzędującego prezydenta. Duda może liczyć też na 34 proc. wśród tych, którzy wciąż są niezdecydowani.

Z kolei Trzaskowski ma znacznie większą szansę przejęcia sympatyków Hołowni (76 proc.) i Kosiniaka-Kamysza (69 proc.), a także niezdecydowanych (47 proc).

Duda ma coraz bardziej pod górkę

Podobny obraz rysuje się w scenariuszu, w którym to Hołownia wchodzi do drugiej tury. Mało realne wydają się przepływy wyborców do lub od prezydenta Dudy, ale jednocześnie jest aż 86 proc. szans na to, że zwolennicy Trzaskowskiego poparliby Hołownię, podobnie jak w przypadku elektoratu Kosiniaka-Kamysza (61 proc.). Co istotne, Hołownia miałby też większe szanse na przejęcie wyborców Bosaka z 56-procentowym prawdopodobieństwem uzyskania ich głosu przy ledwie 30 proc. dla Dudy.