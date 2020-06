Na kogo głosować? Sprawdź, do którego kandydata Ci najbliżej

Od klimatu przez ustrój po przyszłość po koronakryzysie – rozwiąż quiz przygotowany przez serwis MamPrawoWiedzieć.pl i dowiedz się, który kandydat ma poglądy najbliższe Twoim.

Tego rodzaju quizy to w dużym stopniu zabawa, ale mogą nam też ułatwić podjęcie decyzji przy urnie wyborczej. Warto sprawdzić, jakie poglądy mają kandydaci w najważniejszych dziedzinach, żeby móc świadomie zagłosować na odpowiednią osobę.

Quiz składa się z 14 pytań. Pierwsza część dotyczy klimatu, ustroju, spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa. Druga część to pytania o przyszłość po kryzysie – pytamy o sfery, których słabości kryzys obnażył ze zdwojoną siłą: o ochronę zdrowia, gospodarkę, edukację i funkcjonowanie państwa. Odpowiedzi na pytania pochodzą od sztabów lub z wypowiedzi publicznych kandydatów. Zapraszamy!

Wybory 28 czerwca 2020

Pierwsza tura głosowania odbędzie się w niedzielę 28 czerwca, ewentualna druga – 12 lipca. Zgodnie z uchwaloną w maju ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów na prezydenta RP w 2020 r. Polacy będą głosować w sposób hybrydowy: tradycyjnie w lokalach wyborczych i korespondencyjnie. O urząd ubiega się jedenastu kandydatów (szczegóły niżej). Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7–21.

W wyborach zwycięża kandydat, który zbierze więcej niż połowę ważnych głosów. Jeśli żaden z pretendentów nie zdobędzie większości, druga tura głosowania odbywa się 14 dni później i biorą w niej udział dwaj kandydaci z najwyższymi wynikami.

Przypomnijmy: wybory prezydenckie pierwotnie miały się odbyć 10 maja metodą wyłącznie korespondencyjną. Zostały przesunięte ze względu na stan epidemii. Państwowa Komisja Wyborcza 11 maja wydała uchwałę, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów”, więc wybory nie mogły się odbyć. Zgodnie z prawem od chwili publikacji uchwały w „Dzienniku Ustaw” (1 czerwca) marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na ogłoszenie nowej daty. Elżbieta Witek zarządziła wybory 3 czerwca – na ostatnią niedzielę tego miesiąca. Kadencja Andrzeja Dudy upływa zaś 6 sierpnia.

Kandydaci na prezydenta RP 2020 – pełna lista

W wyborach prezydenckich 28 czerwca wystartuje 11 kandydatów. Kandydaci na prezydenta zobowiązani byli do zgłoszenia się do PKW i dostarczenia 100 tys. podpisów poparcia. Przed majowymi wyborami do północy 26 marca do PKW zgłosiło się i listy z podpisami dostarczyło 19 kandydatów, spośród których komisja oficjalnie zarejestrowała dziesięcioro: Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołownię, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzej Dudę, Stanisława Żółtka, Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego i Pawła Tanajno. Reszta chętnych do startu w wyborach otrzymała decyzje odmowne o rejestracji.

W związku ze zmianą terminu wyborów z 10 maja na 28 czerwca do dotychczasowych kandydatów mogli – po zebraniu wymaganych 100 tys. podpisów – dołączyć nowi. Ze startu w wyborach zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska i jako kandydat Koalicji Obywatelskiej zastąpił ją Rafał Trzaskowski. On i drugi nowy kandydat na prezydenta Waldemar Witkowski zostali zarejestrowani przez PKW 12 czerwca.

Kompletna lista 11 kandydatów na prezydenta RP w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020:

Kto zostanie prezydentem? Co mówią sondaże

Ostatnie sondaże dają zwycięstwo w pierwszej turze wyborów Andrzejowi Dudzie. Badanie dla firmy Kantar z 22 czerwca 2020 r. wskazuje, że urzędujący prezydent może liczyć na 40 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski – 30 proc., potem Szymon Hołownia (10 proc.), Krzysztof Bosak (7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3 proc.) i Robert Biedroń (2 proc.).

W sondażu IBRiS różnice między głównymi rywalami są większe: Duda ma 41 proc., Trzaskowski – 27 proc. Żaden z pozostałych kandydatów nie przekracza progu 10 proc. (Hołownia – 9, Kosiniak-Kamysz – 7, Bosak – 6, Biedroń – 4). Zbliżone wyniki kandydaci uzyskali w badaniu firmy Pollster. Andrzej Duda (41 proc.) wyprzedza Rafała Trzaskowskiego (30 proc.), Szymon Hołownia znów jest trzeci (12 proc.), Bosak i Kosiniak-Kamysz remisują (po 6 proc.), stawkę zamyka Biedroń (3 proc.). W badaniu PBS różnice między drugim i trzecim miejscem są znacznie mniejsze. Andrzej Duda uzyskuje 35 proc., Rafał Trzaskowski – 21 proc., Szymon Hołownia – 19 proc.

Wyniki pierwszej i drugiej tury wyborów szacujemy w najnowszym numerze „Polityki” we współpracy z pracownią IBRiS. Rafał Kalukin i szef IBRiS Marcin Duma piszą: „Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego przed pierwszą turą hamuje, choć w symulacjach drugiej właśnie odrobił straty do Andrzeja Dudy. Ale to tylko jeden z wielu paradoksów tych najbardziej wyrównanych wyborów w dziejach III RP”.

Sprawdź take: