Na kogo głosowali mężczyźni, na kogo nowi wyborcy

Dane o sondażowych wynikach wyborów w różnych grupach przynoszą sporo niespodzianek. Najlepiej w mobilizowaniu nowych wyborców poradzili sobie Hołownia i Trzaskowski. Kosiniak-Kamysz fatalnie wypadł na wsi.

Jeśli chodzi o głównych kandydatów, to różnice w poparciu między mężczyznami a kobietami nie są głębokie, wynika z sondażu exit poll firmy Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN24. Wyniki zarówno Andrzeja Dudy (41 proc.), jak i Rafała Trzaskowskiego (29,1 proc.), a nawet Szymona Hołowni (11,9 proc.) wśród mężczyzn były nieco gorsze niż w całej populacji.

Gdzie poszły te brakujące męskie głosy? Ponad 10 proc. zagłosowało na Krzysztofa Bosaka. Wśród kobiet odwrotnie, główni kandydaci nieco zyskali: Duda osiągnął 42,6 proc., Trzaskowski 31,6 proc., Hołownia 14,6 proc., z kolei Bosak wypadł fatalnie (4,6 proc.).

Małe i średnie miasta dla Dudy

Podział Polski w tych wyborach dobitnie pokazują wyniki w podziale na wielkość miejscowości. Na wsi w pierwszej turze wygrałby Duda (54,7 proc.). Prezydent osiągnął przewagę także w miastach do 50 tys. mieszkańców (37,9 proc.) oraz średnich do 200 tys. (39,3 proc.). W dużych miastach do 500 tys. wygrał Trzaskowski (37,8 proc.), w największych metropoliach był bliski bezwzględnego zwycięstwa (47,2 proc.).

Na wsi największą niespodzianką jest kompromitujący wynik Władysława Kosiniaka-Kamysza (3 proc.). Lider PSL wypadł też bardzo słabo w małych miasteczkach, gdzie ludowcy tradycyjnie byli silni (2,6 proc.). Bardzo ciekawie prezentują się wyniki dwóch kandydatów, których poparcie utrzymywało się na podobnym poziomie niezależnie od wielkości miejscowości: Szymona Hołowni (11–14 proc.) i Krzysztofa Bosaka (6–8 proc.).

Trzaskowski międzypokoleniowy

Wśród młodych (do 29. roku życia) prawie połowę głosów zdobyli Trzaskowski (24,3 proc.) i Hołownia (22,9 proc.). Świetny wynik ma Bosak – trzykrotnie więcej niż w całej populacji (22,1 proc.). Dopiero czwarte miejsce w tej grupie zajął Duda z 20 proc. Nieźle wypadł Robert Biedroń – 6,1 proc. to ponad dwa razy tyle co w całej populacji. Wśród 30-latków Duda (34,1 proc.) wygrał minimalnie z Trzaskowskim (30 proc.), bardzo dobry wynik miał Hołownia (20 proc.). Wśród 40-latków różnica między Dudą (38,5 proc.) a Trzaskowskim (34,6 proc.) była podobna. Gorzej niż w całej populacji wypadł już Bosak (4,3 proc.).

Inaczej głosowali 50-latkowie. Gdyby tylko oni brali udział w wyborach, Duda wygrałby w pierwszej turze (52,3 proc.). Trzaskowski miał wynik podobny jak wśród wszystkich Polaków (30,5 proc.), za to słabo wypadli Hołownia (9,2 proc.) i Bosak (2,9 proc.). Wśród 60-latków przewaga Dudy była jeszcze bardziej przygniatająca (59,5 proc.). Tu Hołownia (4,6 proc.) i Bosak (1,1 proc.) wypadli wręcz dramatycznie.

Warto zwrócić uwagę na wynik Trzaskowskiego, który poza najmłodszymi wyborcami miał bardzo podobny poziom poparcia we wszystkich grupach wiekowych (30–34 proc.).

Zdyscyplinowany PiS, Lewica się rozeszła

Jeśli chodzi o elektoraty partyjne, najbardziej zdyscyplinowany pozostał PiS – Dudzie udało się zachować 91,5 proc. wyborców tej partii z 2019 r. Trzaskowski (z 79,8 proc. elektoratu KO) był nieco mniej skuteczny; 14,3 proc. wyborców partii skradł mu Hołownia. Najgorzej poszło Biedroniowi, który utrzymał tylko 18 proc. parlamentarnych wyborców Lewicy, tu 45 proc. zagłosowało na Trzaskowskiego, a 21 proc. na Hołownię. Niewiele lepiej poszło Kosiniakowi-Kamyszowi, który zachował 34,6 proc. elektoratu PSL. Na tym tle nieźle wypadł Bosak (64 proc. wyborców Konfederacji, 15 proc. z nich odpłynęło do Hołowni).

Ciekawy wynik zanotowano wśród nowych wyborców, którzy nie głosowali w zeszłym roku w wyborach do Sejmu. 31,7 proc. z nich wybrało teraz Hołownię, 28 proc. Trzaskowskiego. Tylko 17,7 proc. nowych głosów zmobilizował Duda, co może być cenną wskazówką przed drugą turą.

Rolnicy, robotnicy, bezrobotni za Dudą

Wśród właścicieli firm zwyciężył Trzaskowski (43,4 proc.), a Duda zyskał zaledwie 25,5 proc. Podobnie było wśród menedżerów i specjalistów (Trzaskowski 42,7 proc., Duda 22,9 proc.). W grupie pracowników administracji czy usług Duda z 35,1 proc. minimalnie wygrał z Trzaskowskim (32,7 proc.).

Duda zmiażdżył rywali wśród rolników (71,3 proc., Kosiniak-Kamysz tylko 6,2 proc.), zwyciężył wśród robotników (54,4 proc., tu kandydat Lewicy tylko 1,8 proc.) i bezrobotnych (także 54 proc.). Emeryci także stanęli murem za Dudą (61,2 proc.). Nieźle w tej grupie wypadł Trzaskowski (29,3 proc.), pozostali słabo: Hołownia 4,7 proc., Bosak 1,2 proc.

Jasny podział dotyczy też wykształcenia. Dudę poparło 69,8 proc. osób po podstawówce i 66,1 proc. po zawodówce. Wyniki wśród osób z wykształceniem średnim były zbliżone do tych w całym społeczeństwie (Duda 42,3 proc., Trzaskowski 29,2 proc.). Wśród osób z licencjatem lub magisterką trend się odwraca: to Trzaskowski zdobył 41,2 proc., a Duda 26,3 proc. Nieźle wypadł Hołownia z 17,3 proc.

