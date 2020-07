Zaskakujący wywiad. Polska robi zwrot w sprawie wojsk USA z Niemiec?

Ambasador Polski przy NATO mówi, że Warszawa wcale nie stara się o wojska USA przenoszone z Niemiec. Dzień wcześniej Pentagon zatwierdził plan relokacji jednostek, o których Trump mówił, że mogą trafić do nas.

Wywiad ambasadora Tomasza Szatkowskiego dla Teri Schultz, amerykańskiej dziennikarki zajmującej się m.in. NATO, jest co najmniej zastanawiający. Polski ambasador w sojuszu mówi bowiem, że według jego wiedzy Polska nie prowadzi żadnych konkretnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat przeniesienia wojsk z Niemiec. Mało tego, Szatkowski stwierdza, że nie było na ten temat rozmów w czasie ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie.

Wszyscy słyszeli, jak na konferencji prasowej w Białym Domu Trump w obecności Dudy wspominał o przenoszeniu wojsk z Niemiec do Polski. Szatkowski tymczasem przekonuje, że Polska nie ma z tym pomysłem nic wspólnego. Zupełnie jakby przez ostatnie półtora roku on osobiście, Ministerstwo Obrony ani Pałac Prezydencki nie byli zaangażowani w przedsięwzięcie, które dziś kojarzone jest właśnie z wycofaniem USA z Niemiec.

Jak to było z Amerykanami

Przypomnijmy pokrótce historię rozmów rządu PiS z USA. Prawica zarzucała poprzednikom nieudolność, a nawet blokowanie „baz USA w Polsce”, ale nim doszła do władzy, NATO już planowało wielonarodowe oddziały dla wschodniej flanki, a Amerykanie wysyłali do nas pancerną brygadę.

PiS chciał jednak więcej. W maju 2018 r. Onet ujawnił, że Polska oferuje Amerykanom w rejonie Torunia i Bydgoszczy bazę dla dywizji wojsk lądowych. Pentagon nie zareagował, za to obiecał raport dla Kongresu na temat rozmieszczenia u nas sił wielkości brygady (drugiej, bo od stycznia 2017 r. była w Polsce rotacyjna brygada pancerna). Raport nigdy nie powstał, a Polska zainicjowała nowe rozmowy z administracją Trumpa.

Ostatecznie w czerwcu 2019 r. prezydenci obu krajów uzgodnili, że po sfinansowaniu przez MON infrastruktury do Polski przyjedzie dodatkowy tysiąc żołnierzy. Trump wyraźnie mówił, że będą to żołnierze z Niemiec lub innych miejsc, bo nie zamierza do Europy wysyłać dodatkowych wojsk (co powtórzył w czasie ostatniego spotkania z Dudą). Szatkowski był wtedy wiceministrem obrony, szefem zespołu negocjującego zwiększenie liczebności wojsk USA w Polsce. Kiedy Teri Schultz przypomniała mu te deklaracje, tłumaczył zdziwionej dziennikarce, że Polsce od początku chodziło o dodatkowe wojska USA, a nie te z Niemiec.

Sojusznicza narracja

To prawda, że Duda przy Trumpie podkreślał, jak ważna jest dla całego NATO obecność wojskowa USA w Europie. Amerykańskiego prezydenta miał nawet prosić o niewycofywanie wojsk z kontynentu. Duda słyszał jednak dwukrotnie słowa Trumpa o ewentualności przeniesienia do nas wojsk USA z Niemiec i ani razu nie zaoponował, zresztą tak jak urzędnicy MON – w tym Tomasz Szatkowski, gdy był jeszcze w resorcie.

Prawdą jest też, że sojusznicza narracja to nie nowość – już w 2018 r. minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, iż przesuwanie do nas wojsk z Niemiec nie jest pożądaną opcją, a Warszawa preferuje dodatkowe jednostki w Europie. Tym niemniej staranie się o więcej żołnierzy u Trumpa, który od dawna sugerował redukcję kontyngentu w Niemczech, wywołało wrażenie – a u niektórych sojuszników przekonanie – że Polska chce wykorzystać sytuację ze szkodą dla zachodniego sąsiada.

Znaczące tweety pani ambasador

Zapewne do powstania takiego wrażenia przyczyniły się wpisy amerykańskiej ambasador w Polsce wprost sugerujące, że to do nas trafią wojska z Niemiec. Georgette Mosbacher pisała o tym w sierpniu 2019 r. i – co istotne – jej wpis został podany dalej przez samego Trumpa. Trudno w tym przypadku przyjąć, iż retweet nie oznacza poparcia. Od tego właśnie momentu w Europie zaczęto dyskutować – i często krytykować – polsko-amerykańskie układy wojskowe jako potencjalnie szkodzące NATO.

Jeszcze większe zaniepokojenie dało się słyszeć w tym roku, gdy jedna z notek pani ambasador sugerowała, że do Polski trafić może broń jądrowa USA składowana w Niemczech. Tu strona polska ucięła sprawę stosunkowo szybko, wcześniejszych oświadczeń nie komentowała. Najprawdopodobniej ktoś jednak przekonał panią ambasador, że taka dyplomacja nie służy sprawie – krótko po spotkaniu Duda–Trump w Białym Domu mówiła bowiem, że nie wie, skąd do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze USA.

Zbieranie rozlanego mleka

Sytuacja wygląda na próbę zbierania wylanego mleka. Jeśli nawet Polska nie miała od początku intencji zaszkodzenia Niemcom przez dwustronne rozmowy z USA, to od dawna takie wrażenie mieli niektórzy zachodnioeuropejscy sojusznicy – i dzielili się tym wrażeniem z dyplomatami i środowiskiem eksperckim w Warszawie. Dziś plan wycofania części wojsk z Niemiec jest już faktem, a Warszawa ze wszystkich sił stara się odsunąć podejrzenie, że się do tego przyczyniła.

