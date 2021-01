PiS odrabia straty w sondażach. Zyskuje też Hołownia i Lewica

Przedwczesne są komentarze o nieuchronnym upadku PiS. Wciąż nie możemy też powiedzieć, że partii rządzącej udało się odzyskać absolutną supremację na scenie politycznej.

Po miesiącach niewielkich wahań druga fala koronawirusa i masowe protesty przeciw ograniczeniu prawa do aborcji wywołały zmiany w notowaniach poszczególnych partii. Z oczywistych przyczyn największe zainteresowanie wzbudził znaczny spadek poparcia dla PiS, ale warto zauważyć też inne zmiany. O ile Koalicja Obywatelska nie zyskała nowych wyborców, o tyle Polska 2050 przekroczyła w wielu sondażach próg 20 proc. Tymczasem sympatia dla Konfederacji spadała niemal w równym tempie, co rosło poparcie Lewicy. Poprzednie średnie sondażowe: Opozycja mogłaby stworzyć rząd PiS odzyskuje przewagę nad KO Najnowsze badania sugerują, że obraz polskiej sceny politycznej znowu się zmienia, choć niekoniecznie wraca do sytuacji sprzed października. W trendach z ostatnich miesięcy najmniejszą różnicę między PiS a ugrupowaniami opozycji zanotowaliśmy w połowie listopada, kiedy stopniała do ledwie 6–7 pkt proc. Od tego czasu partia władzy odzyskała nieco głosów i utrzymuje się na poziomie 38 proc. Z kolei KO, na którą w pewnym momencie chciało głosować 27 proc. wyborców, wróciła do poziomu 24 proc. Przewaga PiS utrzymuje się więc na stabilnym poziomie porównywalnym z latem, a z drugiej strony nie udało się jej zebrać ponad 40-proc. poparcia notowanego wczesną jesienią.

Można to przypisać lepszym niż spodziewane wynikom innych partii opozycji. Sympatia dla Polski 2050 jest bardziej zmienna niż dla innych ugrupowań, ale można założyć, że głos na formację Hołowni chciałoby oddać blisko 15 proc. Polaków, czyli 2–3 pkt proc. więcej niż wczesną jesienią. Lewica także zanotowała wzrosty w ostatnich miesiącach, przeskakując z 7 proc. poparcia na 11 proc. Czytaj też: Zdarł się teflon z PiS. Opozycja ma pół roku. Zegar już tyka

Niezdecydowani do pozyskania W pewnym sensie ostatnie wzrosty PiS zostały zrównoważone spadkiem poparcia dla Konfederacji, która teraz balansuje na granicy progu, chociaż w październiku mogła liczyć na 8–9 proc. głosów. Za to wzrost liczby niezdecydowanych wyborców może być istotny – odsetek osób deklarujących, że nie są silnie przywiązane do konkretnej partii, wzrósł z 5 do ok. 9 proc. Jest bardzo prawdopodobne, że przynajmniej część z nich to byli wyborcy PiS, którzy na razie są zniechęceni, ale nie przekonuje ich żadna partia opozycji. Politycy z Nowogrodzkiej z pewnością będą próbowali ich odzyskać. Czytaj też: Zjednoczona Prawica po wecie. Kto górą, kto dołem

Sejm bez stabilnej większości Warto spojrzeć, jak te liczby przekładałyby się na skład parlamentu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. To oczywiście tylko szacunkowe dane, oparte na założeniu, że wyborcy w poszczególnych okręgach głosowaliby podobnie jak w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych.