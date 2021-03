Jak pandemia wybacza satrapom

Może się teraz okazać, że jeśli rządzący w różnych krajach poradzą sobie z zarazą, to wszystko będzie im wybaczone, niezależnie od tego, czy to będzie demokratyczny system, reżim, czy jakaś pokraczna dyktatura.

Zdarzają się wypowiedzi, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Czasami wygłaszają je politycy ze starego demokratycznego „Zachodu”, tego samego, do którego wciąż aspirujemy. Ostatnio szef francuskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej (której szefuje Donald Tusk) François-Xavier Bellamy stwierdził: „W przypadku Donalda Tuska widać bardzo wyraźnie, że jest on uprzedzony do Fideszu”.