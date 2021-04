Sędzia Tuleya na razie wolny. Niedokończone dzieło zastraszania

Mamy sensację. I oklaski na sali rozpraw: Adam Roch, były prokurator, a obecnie neosędzia Izby Dyscyplinarnej SN, nie zezwolił na doprowadzenie pod przymusem Igora Tulei do prokuratury. Zakwestionował zarzuty, jakie postawiła. I zasugerował jej wprost, że może rozważyć wycofanie się z nich.

Czytaj też: Jak szykanowani są prokuratorzy krytykujący władzę

Sędzia Tuleya: Walka cały czas trwa

W tej atmosferze ok. godz. 23 w czwartek sędzia Adam Roch zaczął odczytywać swoje postanowienie. Sensacją było już to, że odrzucił wniosek prokuratury o zatrzymanie Tulei. Ale jeszcze większą było samo uzasadnienie. Najpierw brzmiało kuriozalnie w świetle tego, że sam sędzia Roch wyłączył jawność prowadzonego przez siebie postępowania. Bo przez ładne dziesięć minut wygłaszał, powołując się na konstytucję i konwencje międzynarodowe, pochwałę jawności postępowania, realizującego prawo do sprawiedliwego sądu i prawo opinii publicznej do informacji i kontroli władzy (w tym przypadku sądu). Słuchało się tego z rosnącym zniecierpliwieniem, bo co ma piernik do wiatraka?

Kiedy Roch zaczął inny wątek – że do pozbawienia wolności konieczne jest wysokie uprawdopodobnienie popełnienia zarzucanego czynu – stało się jasne, do czego to uzasadnienie prowadzi. Otóż dowodził on – ni mniej, ni więcej – że nie jest uprawdopodobnione, by Tuleya popełnił przestępstwo. Jak mówił, prokuratura nie wykazała, że ujawnił jakieś informacje mogące zaszkodzić śledztwu. Prokurator, która prowadziła śledztwo „kolumnowe”, zeznała wprost, że nie doznało ono żadnego uszczerbku. Dalej sędzia Roch stwierdził, że „ujawnić” można tylko coś, co nie jest powszechnie znane. Tymczasem informacje o przebiegu głosowania „kolumnowego” krążyły w domenie publicznej w postaci relacji i nagrań z telefonów komórkowych dokonywanych przez posłów opozycji. A więc nie było „ujawnienia”. I dalej – w duchu afirmacji jawności postępowania sądowego – tłumaczył, że ewentualne wybiórcze uzasadnianie Tulei, w którym pomijałby jakieś okoliczności pod hasłem nieujawniania informacji z postępowania, godziłoby w prawo społeczeństwa do informacji i do kontroli władzy, bo przekaz byłby zniekształcony.

Potem zauważył, że strony nie sprzeciwiły się obecności telewizji na sali i nagrywaniu ogłaszania uzasadnienia. W domyśle: prokuratura mogła się sprzeciwić, ale tego nie zrobiła, a teraz stawia sędziemu zarzut, że wpuścił media.

Wreszcie sędzia Roch stwierdził, że aby mówić o jakimś czynie, że jest przestępstwem, czyn taki musi być społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. A czyn Tulei nie wyrządził śledztwu szkody, za to zadośćuczynił zasadzie jawności i dostępu opinii publicznej do informacji.

Prokuraturze zaś Roch zasugerował, że może przemyśleć, czy nie wycofać się z zarzutów.

Zaznaczył, że jego postanowienie nie jest prawomocne, a prokuratura i rzecznik dyscyplinarny dla sędziów mogą się od niego odwołać. Byłoby bardzo dziwne, gdyby prokuratura tego nie zrobiła. Dlatego sędzia Tuleya podkreślał, że walka trwa.