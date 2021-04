NIK dotarła do opinii prawnych, jednoznacznie stwierdzających, że jeśli premier zarządzi wybory kopertowe, będzie to bezprawne. Ale i do opinii, które miały to przykryć. Wiele to mówi o obyczajach rządzących i o morale prawników.

Premier Morawiecki wiedział, że działa bezprawnie, zarządzając „wybory kopertowe”, w wyniku których skarb państwa stracił co najmniej 73 mln zł. Takie wnioski płyną z dokumentów, które uzyskała NIK z kancelarii premiera. NIK, a za nim Onet dotarł do opinii prawnych, które jednoznacznie stwierdzały, że jeśli premier zarządzi wybory kopertowe, będzie to bezprawne i narazi go na odpowiedzialność cywilną i karną.