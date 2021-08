Lex TVN i reasumpcja. Kim jest poseł Sachajko z Kukiz ’15, który „się pomylił” i pomógł PiS

Wiceszef prołukaszenkowskiej organizacji i zwolennik współpracy z Rosją. Wspiera antyszczepionkowców. Do niedawna na stronie internetowej Polacy.pl był dostępny film „Poseł dr Jarosław Sachajko o zabójczych skutkach promieniowania 5G!”.

Nie chcemy, by „obcy kapitał mieszał Polakom w głowie”. Takimi słowami poseł Jarosław Sachajko zapowiedział wsparcie Kukiz ’15 dla ograniczania wolności mediów przez PiS. Sachajko to wiceszef prołukaszenkowskiej organizacji i zwolennik współpracy z Rosją. Wspiera antyszczepionkowców. To on miał się pomylić w głośnym głosowaniu nad przerwą w obradach Sejmu, które przegrane PiS zdecydowało się powtórzyć. A potem przyjęto lex TVN.