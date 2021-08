Blokady dróg jak za Leppera. Jak silna jest AgroUnia?

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, złapał wiatr w żagle. Stosując te same metody, co niegdyś Andrzej Lepper, zdobywa popularność i często pokazuje się w ogólnokrajowych mediach. Ale czy blokowanie dróg wystarczy, żeby zbudować dziś partię, która będzie mogła wejść do parlamentu?

Kołodziejczak w rozmowie z mediami lubi stosować hiperbole, dlatego na długo przed 24 sierpnia zapowiadał, że zamierza sparaliżować cały kraj. Zresztą komunikaty, którymi posługuje się lider AgroUnii, są starannie przygotowywane. W lutym media branżowe obiegła wiadomość, że specjalistką od PR stowarzyszenia (a w przyszłości partii politycznej) została Natalia Żyto, wcześniej reporterka Radia Zet. Teraz słyszymy, że zaplanowane na dziś i jutro blokady dróg to dopiero początek. Generalny paraliż kraju może powstrzymać tylko Mateusz Morawiecki, pod warunkiem że usiądzie z Kołodziejczakiem do dyskusji na temat 21 postulatów (na razie nieujawnionych), które przygotowała AU.

Komu AgroUnia może zabrać głosy

Oczywiście do takiego spotkania nie dojdzie. W interesie PiS-u jest jak najdłuższe ignorowanie AgroUnii przy jednoczesnym uspokojeniu nastrojów na wsi. Gdyby politycy obozu władzy zaczęli siadać z działaczami zaledwie kilkuletniej formacji przy (nie daj Boże okrągłym) stole, pokazaliby, że AU to dla nich realna siła polityczna, z którą należy się liczyć. Takiej łaski ze strony rządu nie dostąpił nawet Strajk Kobiet, który zainicjował największe protesty w historii III RP. Tym trudniej będzie Kołodziejczakowi, który mówi wprost, że zamierza „odbić wieś z rąk PiS-u”. Zresztą to niejedyna formacja polityczna, kosztem której AgroUnia zamierza się wzbogacić.

Zagrożone są także PSL i Konfederacja. Ludowcy swój tradycyjnie wiejski elektorat w dużej mierze stracili na rzecz PiS i sami zwrócili się ku miejskiemu wyborcy, ale nie jest powiedziane, że ten nie wybierze radykalniejszego Kołodziejczaka (o ile AgroUnia zbuduje ofertę dla miast). Z kolei Konfederacja powinna się obawiać, bo wiele wskazuje na to, że jej wyborcy szeroko sympatyzują z nową wiejską inicjatywą. Członków AgroUnii spotkać można tak na Marszu Niepodległości, jak i na antysemickich wiecach przeciwko „uchwale 447”. Komentarze, które w mediach społecznościowych zostawiane są pod profilem AgroUnii, mogą świadczyć o tym, że jest on tłumnie odwiedzany przez byłych wyborców Konfederacji, którzy „chcą skończyć z rozdawnictwem” i „amerykańsko-żydowskim dyktatem”.

Ile traktorów ma Kołodziejczak?

Można by więc pomyśleć, że lider AgroUnii znalazł złoty środek dzięki, któremu jest w stanie zabierać elektorat trzech formacji i skutecznie zdobywać poparcie. Kołodziejczak, który podobnie jak Szymon Hołownia często nagrywa filmy podczas jazdy samochodem, nawet nie ukrywa, że jego planem jest przejście od wiejskich protestów (głównie wymierzonych w bierność rządu wobec epidemii ASF) do ogólnopolskiego związku zawodowego (zagranie na słabości Solidarności), a następnie utworzenie partii, która z hukiem wejdzie do Sejmu.

Pierwsze jaskółki potencjalnego sukcesu już widać. Z jednej strony Kołodziejczak dzięki ostrej retoryce antypisowskiej przedstawiany jest w ciepłych barwach nawet w liberalnych, zazwyczaj nielubiących populizmu, mediach (choćby w Faktach TVN, gdzie zdobywa kilkumilionową publikę), z drugiej niedawno opublikowano sondaż panelu badawczego Ariadna, z którego wynika, że AgroUnia już dziś miałaby szansę wejść do Sejmu, ściągając pod próg wyborczy PSL i odbierając wyborców Konfederacji.

Póki co, dzieje się tak m.in. dlatego, że Kołodziejczak korzysta z efektu nowości. Blokady dróg, które dziś traktowane są jak ruch w słusznej sprawie, za jakiś czas mogą zacząć irytować kierowców, a sondażom Ariadny zdarzały się duże niedokładności.

Jakim poparciem cieszy się więc obecnie Kołodziejczak? Gdyby za papierek lakmusowy miały posłużyć dzisiejsze blokady dróg, to trudno mówić o sukcesie innym niż medialny. Wydarzenie, które było ogłaszane jako „paraliż kraju”, ostatecznie dotyczy dróg w siedmiu województwach. Z naszych informacji wynika, że w kilku przypadkach blokady można dość łatwo ominąć. Zresztą mapy objazdów zamieściła w internecie sama AgroUnia. W Srocku pojawiło się raptem 30 traktorów. Sami zainteresowani tłumaczyli niską frekwencję czasem prac polowych.

Znamiennym jest też, że policja – zamiast usuwać rolników – spokojnie kieruje kierowców na nową trasę. Rząd zdecydował, że da się AgroUnii wyszumieć, nie robiąc jej przy tym dodatkowej reklamy.

Dylemat trybuna

Dziś, gdy AgroUnia skupia się na hasłach rolniczych, jej upór i metody walki budzą sympatię wielu Polaków. Jeśli jednak Michał Kołodziejczak naprawdę ma ambicję wejść do parlamentu, to będzie musiał w końcu określić swoje miejsce na mapie politycznej. Aktualnie lider ruchu ze zdecydowanie lewicową wrażliwością (próby budowy związku zawodowego, zwracanie uwagi na problem mieszkaniowy) przejmuje prawicowych wyborców. Coś, co dziś uchodzi Kołodziejczakowi płazem, za jakiś czas może stanowić rażącą niekonsekwencję w oczach jego elektoratu.