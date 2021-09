Kongres Polski 2050. Hołownia przedstawia program i tajemniczego gościa

Ruch 2050 zaprezentowała swoje pomysły na kraj: ma być przede wszystkim zielony i demokratyczny. „Co zamiast tego mamy dookoła? Stan wyjątkowy na granicach i wojnę między nami” – mówił lider ruchu Szymon Hołownia.

Na pierwszym kongresie Polski 2050 w warszawskim Palladium stawiło się koło tysiąca uczestników. Imprezę otworzył wiceszef stowarzyszenia Michał Kobosko, prezentując osiągnięcia formacji: 100 tys. podpisów pod kandydaturą Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, utworzenie sejmowego koła parlamentarnego, ok. 2,2 tys. zarejestrowanych członków ruchu i zbiórka ok. 7,5 mln zł z darowizn na bieżącą działalność. Kobosko zapowiadał m.in. zieloną rewolucję, obronę wolności słowa i wolnych mediów, odbudowę pozycji Polski w Unii Europejskiej i na świecie: – Polski nie stać na to, by wojować z całym światem. My nie chcemy wojować, my chcemy budować – deklarował. Ruch ma się opierać na trzech filarach: stowarzyszeniu Polska 2050, Instytucie Strategie 2050 oraz kole parlamentarnym.

Hołownia zapowiada zieloną demokrację

Kluczowe w czasie kongresu było wystąpienie lidera ruchu Szymona Hołowni. – Zastanawiałem się, co mogę zrobić, by zostawić mojej córce i jej pokoleniu lepszy świat. Da się to zawrzeć w dwóch słowach: zielona demokracja. Więcej powietrza, więcej miejsca na ziemi dla każdego, wspólnota, solidarność. Co zamiast tego mamy dookoła? Stan wyjątkowy na granicach i wojnę między nami. Na naszych oczach bezczelnie kradnie się nam demokracje, zawłaszcza się państwo, robi sobie kpiny ze zmiany klimatycznej – mówił, a na scenę wyszli aktywiści z Greenpeace z postulatem Polski bez węgla do 2030 r. Hołownia skomentował: – Rację macie, dajcie nam rozwiązania.

Polityk zapewniał, że odsunięcie PiS od rządzenia to niejedyny jego cel, chodzi zaś o uleczenie Polski już po zdobyciu władzy. Mają w tym pomóc „tysiące stron ekspertyz”: – Jesteśmy najlepiej w historii przygotowaną partią do rządzenia w Polsce – przekonywał Hołownia.

Lepsza szkoła, rozdział od Kościoła

Do 2030 r. w Polsce mają zniknąć domy, wsparcie mają otrzymać rodziny zastępcze, zmienić się system opieki. Ponadto Hołownia obiecuje przywrócić praworządność, rozliczyć afery i przekręty PiS i każdy przypadek łamania konstytucji; zlikwidować (lub zreformować) Trybunał Konstytucyjny i oddać sędziom wprost możliwość odwoływania się do konstytucji.

Hołownia chce ponadto uporządkować relacje między państwem a Kościołem: zlikwidować fundusz kościelny i zastąpić go dobrowolnym odpisem podatkowym, powołać ministra przy premierze, który pilnowałby procesu rozdziału, w ciągu 100 dni powstałby zaś zespół prokuratorów w Prokuraturze Krajowej nadzorujący śledztwa nad przypadkami pedofilii wśród duchownych. Decyzję o liczbie i formie szkolnej katechezy pozostawiono by rodzicom, uczniom i nauczycielom.

Priorytetem jest też walka z nepotyzmem w spółkach skarbu państwa – ma powstać KROPKA (Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych), zbierająca oświadczenia majątkowe parlamentarzystów, ministrów, wiceministrów i ich najbliższych osób. – Dosyć przepisywania majątku na żonę, zatrudniania szwagra, ułatwiania kariery wujkom czy siostrzeńcom – mówił Hołownia. Obowiązywałby także zakaz zatrudniania w państwowych spółkach parlamentarzystów, ministrów, wiceministrów, członków ich rodzin do roku po oddaniu mandatu lub zakończenia sprawowania funkcji.

Zmiany objęłyby też oświatę: Hołownia zapowiada likwidację kuratoriów, podniesienie płac nauczycieli i lekcje płynnego angielskiego w szkołach podstawowych. Młodzi mają być wysłuchiwani: czynne prawo wyborcze, najpierw w przypadku wyborów samorządowych, otrzymałyby osoby od 16. roku życia, a po zmianie konstytucji zyskałyby to prawo również w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Zielone reformy dla wszystkich

Polska 2050 ma mieć też lepszy transport, którego podstawą ma być rozwój linii kolejowych – pociągi mają dojeżdżać do wszystkich miast powyżej 10 tys.

Zielone reformy według zapowiedzi Hołowni mają być opłacalne dla wszystkich – by skorzystało na nich dziecko górnika, jak i leśnika. Polska ma być zielona i czysta. Do końca tej dekady ma być uwolniona od smogu – na wymianę kopciuchów i termomodernizację ma pójść 100 mld złotych. Polacy mają zarabiać na nadwyżkach prądu produkowanego przez ich panele słoneczne. Hołownia obiecał też, że jego ekipa zaprzestanie „ciąć, wycinać, rąbać” lasów bez opamiętania. Mają powstawać nowe parki narodowe i poszerzone zostaną te już istniejące. Ma powstać fundusz, który będzie rekompensować ewentualne straty firm znajdujących się na obszarach nowo powstających parków narodowych.

W kwestiach zdrowotnych Hołownia powołał się na niedawno ogłoszony obszerny program, którego podstawą ma być to, że najważniejszy jest pacjent. Każdy ma mieć osobistego lekarza, który po skończeniu przez pacjenta 40,50 i 60 roku życia skieruje go na kompleksowe badania. Lekarz będzie dostępny nie tylko osobiście, ale także przez telefon i aplikację. Kolejki do lekarzy mają być krótsze, a w razie braku dostępnych terminów w publicznej ochronie zdrowia, zwrot kosztów za wizytę prywatną.

Oddzielny pakiet obietnic lider ruchu Polska 2050 ma dla pracowników. Walka z mobbingiem w pracy ma się stać priorytetem Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawcom obiecał proste podatki, państwo partnera, a nie dręczyciela oraz przewidywalne prawo. Kluczowe zmiany podatkowe mają być uzgadniane do końca czerwca roku poprzedzającego ich wejście w życie. Zmian ma być także jak najmniej. Żeby wyrównać dysproporcje między odpowiedzialnością przedsiębiorców i państwa, mają być wprowadzone automatyczne odszkodowania – 200 złotych dziennie za każdy dzień spóźnienia wydania rozpatrzenia sprawy.

Tajemniczy gość specjalny

Szymon Hołownia zapowiadał na dziś wystąpienie gościa specjalnego, który „na trwałe zmieni oblicze polskiej polityki”. Nie ujawnił nazwiska, w mediach spekulowano, że może chodzić o ważnego polityka, byłego prezydenta lub kogoś z zagranicy. – Czekali, pytali, kto wjedzie na białym koniu, a myśmy każdemu z was dali białego konia, na którym może wjechać na scenę i zmieniać politykę – mówił Hołownia. Okazało się, że gościem jest... Jaśmina – pierwsza polska aplikacja polityczna, która każdemu Polakowi pozwoli wpływać na najważniejsze decyzje polityczne, informować o przedsięwzięciach w okolicy itp.

Pierwszym sprawdzianem dla Jaśminy będzie głosowanie członków Polski 2050 dotyczące zakazu handlu w niedzielę: czy należy je zliberalizować, czy zaostrzyć? Działacze będą głosować do godz. 18 w niedzielę. – To, co zdecydują członkinie i członkowie, będzie częścią oficjalnego programu Polski 2050 – zapewnił Hołownia. Po wyborach aplikacja ma być udostępniona wszystkim Polakom.

„Polska 2050 nie przedstawiła jeszcze wszystkich obiecanych dokumentów programowych, wpis o rejestracji partii pozostaje nieprawomocny, a w notowaniach wyraźnie widać »efekt Tuska«. Powrót byłego premiera odebrał bowiem ruchowi Hołowni ok. 6 pkt proc. poparcia, spychając go z pozycji sondażowego lidera opozycji. Moment dla Polski 2050 jest więc trudny” – pisał niedawno w „Polityce” Ryszard Łuczyn.

