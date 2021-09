PiS dalej gra z Unią. Słowa Morawieckiego zakrawają na kpinę

Władza PiS prowadzi grę, pokazując, że wykona orzeczenia TSUE na własnych warunkach. Unia – przynajmniej na razie – na te warunki się nie godzi. I trudno się dziwić, bo w oczywisty sposób lekceważą unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Komisja Europejska wnioskuje o kary dla Polski za niewykonanie orzeczeń TSUE i zamraża pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Co na to premier? Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” daje do zrozumienia, że pretensje Unii to wynik... nieporozumienia.