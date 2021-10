Unijne organy dokonują zamachu na suwerenność Polski – orzekł Trybunał Przyłębskiej. Wyrok brzmi jak komunikat z frontu właśnie rozpoczętej wojny: wojska nieprzyjaciela wkroczyły na terytorium naszej ojczyzny.

Trybunał Przyłębskiej orzekł w sprawie wniosku premiera o uznanie wyższości prawa polskiego nad unijnym. I uznał wyższość polskiego prawa. Z wyroku wynika, że to Trybunał Przyłębskiej będzie decydował, który wyrok TSUE jest w Polsce legalny, a który nie. Co mieści się w granicach prawa Unii, a co nie. Będzie orzekał, w którym wyroku TSUE przekroczył swoje uprawnienia, czyli działał „ultra vires”.