Bój o sądy: czy władza ugnie się przed Unią

Wyrok TSUE akceptujący mechanizm „pieniądze za praworządność” może być punktem zwrotnym. Tu już nie chodzi tylko o unijne fundusze. Może się stać i tak, że wymiar sprawiedliwości w Polsce zaczną sprawować organy międzynarodowe.

Prezydent i PiS nagle rywalizują o względy Unii. Czyj projekt dotyczący postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów Bruksela uzna za ten, który odblokuje unijne pieniądze? Tymczasem minister prokurator Zbigniew Ziobro aranżuje scenę odsunięcia sędzi od sądzenia, i to podczas orzekania. To, o co jest obwiniana, w obu projektach niby ma już nie być deliktem. Niby, bo te projekty to oszustwo, którego celem jest wyłudzenie od Unii pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

Tymczasem zapadają kolejne wyroki europejskich trybunałów, że neosędziowie nie są sędziami.