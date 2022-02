Ukraińcy opowiadają. „Wojna, której miało nie być”

Dwie Ukrainki mieszkające w Polsce opowiadają o tym, co czują i jak to jest, kiedy twoich najbliższych budzą spadające na nich rakiety.

W innym życiu, czyli przedwczoraj, Uliana Worobec denerwowała się, że ukraiński rząd kazał zgłosić się do komisji mobilizacyjnej jej 60-letniej matce. Matka mieszka pod Lwowem. Na wojaczce zna się nijak. Na dodatek ma słabe nerwy, więc ciężko to wszystko zniosła. Ale poszła. Dostała bumagę, czyli świstek, że została odnotowana – i już. Nie minęły dwa dni i okazało się, że matka ma spakować walizkę ewakuacyjną. 16 lutego miała rozpocząć się wojna. Tak wynikało z informacji Amerykanów i ostrzeżeń rządzących.

Pierwsze godziny wojny. Największy konflikt w Europie od 1945 r.

Wojna wybuchła tydzień później

– Matka nie spała do trzeciej nad ranem, bo podobno o tej godzinie mieli zaatakować. O piątej też nie spała. Dalej nie zaatakowali. Zamiast wojny przyszedł poranek. Zjadła śniadanie. Zadzwoniła do mnie, że wojny nie ma, to chyba się położy – opowiadała Worobec. Wtedy można było uznać, że to nawet w jakiś sposób barwna historia, takie czekanie na wojnę. Okazało się, że wojna jest cierpliwa. Wybuchła w nocy ze środy na czwartek. Tylko tydzień później, kiedy mniej się jej już spodziewali.

Od czwartku rano Worobec sama działa w trybie wojennym. Jak mały sztab dzwoni po zaprzyjaźnionych Ukraińcach i zbiera informacje, które oni pozbierali od swoich bliskich w ojczyźnie. Dowiaduje się, jak sytuacja, gdzie zbombardowali, czy technika wojenna poszła w ruch, czy tylko strzelają z rakiet, ale sami boją się postawić nogę na ukraińskiej ziemi. Z kolei ją ludzie pytają, jak ściągnąć tu bliskich, co zrobić z dziećmi, których większość nie ma paszportów, bo prawda jest taka, że w tę wojnę to jednak nikt nie wierzył. Tej wojny miało po prostu nie być.

Sama też już zaproponowała rodzicom, że ściągnie ich do Polski. Ale ojciec odmówił, bo jak się wyraził: nie jest szczurem, który opuszcza ojczyznę w potrzebie. Ma zamiar bronić kraju. Co może zrobić 60-latek? To, co będzie trzeba. A jak ojciec zostaje, to i matka. Szczęście w nieszczęściu, że Uliana już pięć lat temu ściągnęła do Polski dzieci.

– Niech mnie pan nie pyta, co będzie, bo sama nie wiem. Wiem tylko, że już o dziewiątej rano zatkało się na granicy polsko-ukraińskiej i to znaczy, że wiele osób będzie chciało jednak dostać się do Polski – mówi. Tak samo jak wielu z ok. 1,3 mln pracujących u nas Ukraińców będzie chciało wrócić do swoich rodzin. Ulina dziś wraca do swojej starej pracy w portalu dla Ukraińców www.pracadlaukrainy.pl. To będzie jej wkład w wojnę, której miało nie być.

Trzy języki, trzy tożsamości

Arina Ispolatova ma 24 lata i pewnie całe życie przed sobą. Urodziła się w Kijowie. Jej pierwszym językiem był rosyjski. Po pomarańczowej rewolucji w 2004 r. w domu też zrobili sobie małą rewolucję. Matka z dziadkami zadecydowali, że będą mówili po ukraińsku. Decyzję podjęła matka, bo ojciec Ariny ukraińskiego nigdy się nie nauczył i męczył się nie mniej niż ona z nauką ojczystego języka. Ale byli konsekwentni.

Całą tę opowieść o językach Arina snuje po polsku, bo mając 14 lat, postanowiła, że chce studiować poza Ukrainą. – To nie była ucieczka od Ukrainy, tylko poszukiwanie samej siebie – zastrzega. Polska była bezpiecznym wyborem. Takim w zasięgu geograficznym i finansowym. Z tym swoim trzecim językiem umęczyła się najbardziej, bo język to również tożsamość. A polska tożsamość jest trudna. Zwłaszcza dla kogoś, kto ciągle szuka tej własnej.