KO wyprzedza PiS w sondażach? Jeszcze nie teraz, ale...

PiS utrzymuje przewagę nad Koalicją Obywatelską, ale jest ona coraz mniejsza – wynika ze średnich sondażowych. To opozycja jest bliżej uzyskania większości w przyszłym Sejmie niż prawica.

Koalicja Obywatelska i jej zwolennicy byli zachwyceni opublikowanym w poniedziałek sondażem Kantar Public, który pokazał 4 pkt proc. wzrostu dla KO, co dało jej 31 proc. (lub 35 proc. wśród zdecydowanych wyborców), 3 pkt proc. więcej niż PiS. W lipcu sondaż tej samej agencji badawczej dał KO 1 pkt proc. przewagi nad PiS, ale dziś to pierwszy raz od wyborów w 2019 r., kiedy KO cieszy się wyraźną przewagą.

PiS utrzymuje przewagę, ale coraz mniejszą

Z jednej strony ta sytuacja nie jest niespodziewana. Gdy patrzymy na średnie sondażowe od czerwca, widać, że PiS stracił w sondażach ok. 3 pkt proc. i ma obecnie mniej więcej 35 proc. poparcia. W tym samym okresie KO zyskała co najmniej 2 pkt proc. i obecnie ma ok. 29 proc. poparcia. Prawdopodobieństwo, że PiS wyprzedza KO, spadło do 0,8 – to oznacza, że jest wysoce prawdopodobne, że PiS pozostaje na prowadzeniu, ale nie jest już całkowicie pewne wygranej. W tej sytuacji jest prawdopodobne, że w niektórych sondażach poparcie dla PiS i KO będzie bardzo zbliżone.