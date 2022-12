Paweł Reszka nominowany do nagrody Grand Press za reportaże z Ukrainy

Reporter „Polityki” Paweł Reszka dostał nominację do nagrody Grand Press za cykl reportaży „Ukraina 2022”.

W cyklu „Ukraina 2022” ukazały się cztery reportaże opublikowane na łamach „Polityki” w tym roku: „Śmierć i Margarita”, „Operacja Siewier”, „Miasto umarłych” i „Cafe pod kostuchą”.

Przypomnijmy, że za tekst „Śmierć i Margarita” Paweł Reszka otrzymał trzy tygodnie temu Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. „Jak jeździsz do Ukrainy, jak tych zbrodni widzisz tak dużo, to one się rozmywają. Pomyślałem, że można by jedną zbrodnię opisać od samego początku do samego końca” – mówił laureat podczas gali.

Grand Press 2022 – inne nominacje

Wśród nominowanych do nagrody Grand Press 2022 w kategorii reportaż prasowy/internetowy znalazło się też siedmioro innych autorek i autorów z czterech redakcji:

Szymon Jadczak, Dariusz Faron (Wirtualna Polska): „Piekło u zakonnic. Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce. Horror dzieci w DPS pod Krakowem”

„Piekło u zakonnic. Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce. Horror dzieci w DPS pod Krakowem” Paweł Kapusta, Dariusz Faron (Wirtualna Polska): „Opowieść zza cienkiej czerwonej linii”

„Opowieść zza cienkiej czerwonej linii” Joanna Łopat (OKO.press): „Ammar w polskiej szafie. Reportaż o ukrywaniu”

„Ammar w polskiej szafie. Reportaż o ukrywaniu” Marcin Suder (Outriders): „Musimy wydostać córkę z Irpienia”

„Musimy wydostać córkę z Irpienia” Paula Szewczyk („Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy”): „Jedno słowo”

„Jedno słowo” Anna Śmigulec (Wirtualna Polska): „Zostają zęby. Ale tylko te złote”.

Prócz tego redakcja miesięcznika branżowego „Press” ogłosiła dziś nominowanych w kategorii reportaż audio oraz reportaż telewizyjny/wideo. Wczoraj ogłoszono nominacje w kategoriach news, dziennikarstwo śledcze i publicystyka. Jutro zaś poznamy nominowanych w ostatnich dwóch kategoriach: wywiad oraz dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się we wtorek 13 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Gala rozpocznie się o 20:30, będzie transmitowana na antenie TVN 24, na stronach Wp.pl oraz Press.pl.