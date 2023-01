Bradleye, mardery i AMX-y dla Ukrainy. To nie są dla Putina dobre dni

Ukraina dostanie opancerzone pojazdy bojowe zachodniej konstrukcji. Nowy poziom wsparcia zbrojnego dzieli już tylko krok od czołgów.

Słowo „czołg” już się pojawia, choć niesłusznie. Bojowe wozy piechoty i opancerzone wozy wsparcia nimi nie są, ale i tak będą nową jakością na polu walki.

Berlin razem z Waszyngtonem

To nie są dla Putina udane święta. Przed prawosławnym Bożym Narodzeniem jego armia ponosiła dramatycznie ciężkie straty na relatywnie niewielkim froncie walk w Donbasie. Ukraińcy dziesiątkami wybijali oficerów na stanowiskach dowodzenia i setkami świeżo zmobilizowanych żołnierzy śpiących w zaimprowizowanych w szkolnym budynku polowych koszarach. Do opinii publicznej przedostają się już nie plotki, a dowody ostrych tarć o sprzęt i amunicję między „prywatną armią” wagnerowców Jewgienija Prigożyna a kierownictwem rosyjskiego resortu obrony i sztabem generalnym. I kiedy już wydawało się, że nadejdzie chwila spokoju wraz z zapowiedzianym przez Moskwę 36-godzinnym zawieszeniem broni, jak na złość Dziadek Mróz przyniósł jeszcze „prezenty”, z których na Kremlu nikt się nie ucieszy – zapowiedzi wysłania Ukrainie do walki nowego typu sprzętu wojskowego z Zachodu.

Stany Zjednoczone i Niemcy w czwartek ogłosiły przekazanie wozów bojowych piechoty Bradley i Marder, a Berlin dołożył do tego swoją baterię obrony powietrznej Patriot. Joe Biden i Olaf Scholz nie poinformowali o liczbie pojazdów, ale nieoficjalnie krążą informacje o 50 sztukach jednych i drugich opancerzonych wozów gąsienicowych. Czyli mniej więcej po batalionie zmechanizowanej piechoty. Przed amerykańską i niemiecką ogłoszona została decyzja Francji, która przekaże siłom zbrojnym Ukrainy kołowe pojazdy opancerzone AMX-10RC, uzbrojone w czołgową armatę.