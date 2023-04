Zełenski mówił do Polaków i do Ukraińców. Pierwsza taka wizyta mimo wojny

W Polsce od dawna żaden polityk nie budził takiej ciekawości, serdeczności, takiego oczekiwania na to, co powie Zełenski? I co my będziemy mieli do powiedzenia Zełenskiemu.

Wołodymyr Zełenski jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych polityków. Podziwianych również. Nie tylko w Polsce, także w tej części świata, która podziela wspólne z nami wartości. Pewnie nikt nie spodziewał się, że z komediowego aktora wyrośnie na prawdziwego przywódcę Ukrainy, polityka oklaskiwanego w Waszyngtonie, Paryżu czy Londynie, prezydenta, który z pewnością trafi na karty historii.

Zełenski zmobilizował Ukraińców i przywódców Zachodu

Zełenski musiał się zmierzyć z sytuacją, jakiej nie przewidział w czarnych snach ani on, ani żaden z liderów europejskich, z wojną, prawdziwą i krwawą, wywołaną przez Rosję. Z napaścią kraju większego, silniejszego, mającego armię, uważaną za drugą na świecie. Okazał się twardzielem.

W czasie kilkudziesięciu godzin stał się dojrzałym, mądrym, pełnym spokoju, ale też przepełnionym emocjami i odpowiedzialnym politykiem. Umiejętność przekonywania, talent po prostu, stały się jego wielkim atutem. Zdobył szacunek Ukraińców, cywilów i żołnierzy, walczących na wielu frontach i ginących za kraj. Potrafił zmobilizować Ukraińców, którzy, podobnie jak on, chcieli spokojnie żyć i pracować. Ale świat zawalił się na ich oczach.

Zełenski zmobilizował także liderów wolnego świata do pomocy i solidarności z Ukrainą. Bez tej pomocy kraj nie dałby rady, to oczywiste. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania były wprawdzie zobowiązane do pomocy i obrony ukraińskiej integralności z racji Memorandum z Budapesztu, w zamian za rezygnację Kijowa z broni jądrowej, jednak gdyby nie postawa Zełenskiego, ta pomoc nie musiała być tak potężna. Tak jak pomoc Unii Europejskiej i wielu krajów, które stanęły ramię w ramię z Ukrainą, wspierając ją militarnie i finansowo. To zewnętrzne wsparcie wciąż jest i będzie długo potrzebne.

Czytaj także: Zachód już wie, że droga do pokoju w Ukrainie będzie długa. Którędy mogłaby prowadzić?

Wiele poziomów wizyty w Warszawie

W Polsce od dawna żaden polityk nie budził takiej ciekawości, serdeczności, takiego oczekiwania na to, co powie Zełenski? I co my będziemy mieli do powiedzenia Zełenskiemu.



Ta wizyta ma wiele płaszczyzn. Najpierw – symboliczną. To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego prezydenta z małżonką od wybuchu wojny. I pomimo wojny. Zełenski osobiście dziękuje Polakom i Polsce za okazane wsparcie, za przyjęcie uchodźców, za wszystkie te czołgi, samoloty, haubice, amunicję, pomoc medyczną i humanitarną, wsparcie w odzyskiwaniu ukraińskich dzieci porwanych przez Rosjan i pozbawionych tożsamości. Za to, że okazaliśmy się po prostu dobrym sąsiadem.

Ma też wymiar społeczny: Zełenski przemówił nie tylko do Polaków, także, a może przede wszystkim do Ukraińców przebywających w naszym kraju. Oni zresztą na jego słowa czekali, z dumą i tęsknotą. Przyjechali do Warszawy z odległych miast, żeby zobaczyć i wysłuchać Zełenskiego, swojego lidera. Część z nich – a w Polsce przebywa dziś około 2 mln Ukraińców – już się tu zadomowiła, zaczyna wrastać, znalazła pracę, a nawet nauczyła języka. Umościła się lub właśnie to robi.

Część z nich myśli o powrocie, gdy wojna się skończy. Gdy będą mieli dokąd wracać, bo dziś ich domy często legły w gruzach, a miasta zniknęły z powierzchni ziemi. Ale wszyscy oni są potrzebni krajowi, bez nich trudno będzie go odbudować, przywrócić życie miastom, ulicom, uniwersytetom. Giną Ukraińcy, odnoszą ciężkie rany. Jeśli ta koszmarna wojna potrwa dłużej, to może zdarzyć się, że w powojennej Ukrainie zabraknie całego pokolenia młodych mężczyzn. To dramatyczna perspektywa. Zełenski to wie, bo jest obdarzony wybitną wyobraźnią polityczną. Dlatego oczekuje, że jego rodacy wrócą. To dla nich stara się tę wojnę wygrać. Chce niepodległej Ukrainy. Mówi: walki o wolność nie da wygrać częściowo. Nie mówi: wracajcie. Mówi: Ukraina będzie wolna, to wam obiecuję. Nie damy się podzielić, pokłócić, demokratyczny świat jest z nami ramię w ramię.

Czytaj też: Rosyjski Goliat i ukraiński Dawid jednoręki. Jak wygrać tę nierówną wojnę?

Na zbożu polegliśmy

Są wreszcie sprawy bezpieczeństwa i ważna jak nigdy w historii – ekonomia. I właśnie ekonomia jest teraz wielkim wyzwaniem. Jak dotychczas polegliśmy na ukraińskim zbożu. Kompletnie sobie nie radząc z wypełnieniem zobowiązania, że potrafimy ukraińskie ziarno, zboże, rzepak, kukurydzę przyjąć i wyeksportować do głodujących krajów, dla jakich były przeznaczone. Ani porty, ani koleje nie potrafiły ukraińskiego zboża przewieźć i wywieźć. Zamiast sukcesu mierzymy się z protestami rolników. W kolejce są kurczaki, jaja, owoce, zalewające polski rynek.

Polska podkreśla, że chce uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Ale czy potrafimy temu zadaniu podołać, zwłaszcza w sytuacji rywalizacji z mocniejszymi: Francją, Niemcami, Brytyjczykami?

Ukraina chce do Europy

Zełenski wielokrotnie powtarza, i zrobił to również w Warszawie, że miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej i NATO. Wspólny dom – Europa – powtarzał wielokrotnie. Unia to przyszłość Ukrainy, on wie, że samotnie jego kraj sobie nie poradzi, ani gospodarczo, ani militarnie. Że tylko przynależność do europejskiej i euroatlantyckiej wspólnoty gwarantuje bezpieczeństwo i pokój na przyszłość. Polska deklaruje, że wspiera te aspiracje.

Można jednak zapytać, czy to szczere gesty i słowa? Skoro politycy PiS i Zjednoczonej Prawicy, a także prezydent Andrzej Duda nieustająco krytykują Brukselę, skoro robią wszystko, żeby osłabić Unię, ograniczyć jej wpływy i kompetencje? Skoro marzeniem rządzących jest polexit, bo uważają Unię za gniazdo zła i wszelkich kłopotów? Czy taki koszmarny los, jaki nas rzekomo spotyka po wejściu do UE, chcemy zgotować również Ukrainie? A ponadto, dlaczego Ukraina miałaby się wiązać ze słabą, rozbitą, podzieloną i skłóconą Unią? Czy naprawdę tak źle życzymy naszemu sąsiadowi?



Warto jednak przypominać, że ta droga Ukrainy do Unii będzie długa i wyboista. Przyjdzie moment, że wojna się skończy, ale Ukraina wyjdzie z niej zniszczona. Jak obliczył Bank Światowy, straty sięgają 450 miliardów dolarów. Minie z pewnością wiele lat, zanim Ukraina będzie gotowa na integrację.

Czytaj też: Nowa żelazna kurtyna. Rosja ustawia się plecami do Zachodu

Zełenski nie przeprosił za Wołyń

Są wreszcie sprawy wspólnej przeszłości, często trudnej i bolesnej. W tym roku przypada 80. rocznica Rzezi Wołyńskiej. Te dramatyczne wydarzenia były przez obecnie rządzących i parlamentarną większość wykorzystywane do psucia polsko–ukraińskich relacji. Do podsycania podziałów. Przed napaścią stosunki polsko–ukraińskie nie były poukładane nazbyt przyjaźnie, warto o tym przypominać, bo to całkiem niedawno przecież.

Wojna zmieniła wiele, zwłaszcza na płaszczyźnie międzyludzkich relacji. Okazało się, że przeszłość, historia nie przeszkodziły Polakom wziąć Ukraińców pod własny dach, podzielić się chlebem, ciepłem, nieść pomoc lekarską i ratunek. Czy to oznacza, że bez udziału polityków Polacy rozwiązali sami problemy, z jakimi nie poradzili sobie premierzy i prezydenci? Zełenski nie przeprosił w Warszawie za Wołyń, chociaż mógł to zrobić. Może jednak rachunki krzywd okazały się bez znaczenia i trzeba te odległe, choć bolesne nadal sprawy zostawić historykom? Zostawić na spokojniejsze czasy? Prezydent Andrzej Duda zapowiada nowy polsko–ukraiński traktat o sąsiedztwie. Traktat nie jest wciąż gotowy, mimo zapowiedzi. Może wcale go nie potrzebujemy? Może ten traktat napisaliśmy wspólnie i podpisaliśmy w dniu 24 lutego 2022 r. i podpisujemy każdego dnia?