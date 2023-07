Raport NIK: Rząd łamał podstawowe zasady budżetowe, może nawet Konstytucję

„Doszło do sytuacji bez precedensu, w której istotne zadania państwa finansowane są poza budżetem państwa, jak również poza kontrolą parlamentu” – mówił w Sejmie Marian Banaś, omawiając wyniki raportu NIK.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w środę raport oceniający wykonanie budżetu za 2022 r. Wieczorem w Sejmie prezes NIK Marian Banaś omawiał jego szczegóły. „Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet Konstytucję” – mówił szef izby do niemal pustej sali.

Czytaj też: „Willa plus” bliżej osądzenia. NIK obnaża grandę w resorcie Czarnka. To już coś

Miażdżący raport

O konkluzjach raportu NIK pisaliśmy dwa tygodnie temu. Joanna Solska nazwała go „miażdżącym” – kontrolerzy donoszą o „prywatyzacji państwa”, ukrywanym przed obywatelami alternatywnym budżecie obracającym także pieniędzmi pożyczonymi oraz coraz większych sumach transferowanych z budżetu prawdziwego do kieszeni beneficjentów wskazanych przez partię rządzącą albo nawet, pośrednio, do partyjnej kasy. „Z podobną sytuacją jeszcze nie mieliśmy do czynienia po 1989 r. Po tak negatywnej ocenie ze strony NIK rząd natychmiast powinien zostać odwołany. Ale widać, że Marianowi Banasiowi, mianowanemu na stanowisko prezesa NIK przez kolegów z PiS, zadrżała jednak ręka: kolegium NIK nie odmawia wprost udzielenia rządowi absolutorium” – pisała publicystka „Polityki”.

Szef NIK podczas wystąpienia w Sejmie ujął to tak: „Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian zachodzące w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Co więcej, także poza sektorem finansów publicznych”.

Czytaj też: Oblężenie Pancernego. Czy PiS utrąci Mariana Banasia?

Alternatywny budżet

Dodał, że parlament i obywatele są pozbawieni kontroli nad istotną częścią gromadzonych i wydatkowanych środków publicznych. Zwrócił uwagę, że deficyt budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2022 r. wyniósł 14 mld zł, ale suma ta jest „zniekształcona i nie odzwierciedla w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa”.

Dlaczego? Wyjaśnienie można znaleźć w samym raporcie, który wskazuje, że „poza budżetem państwa znalazły się operacje podsektora instytucji rządowych skutkujące powstaniem deficytu w wysokości ponad sześciokrotnie większej od deficytu budżetu państwa”.

„PiS manipuluje budżetem państwa, żebyśmy stracili orientację, co naprawdę dzieje się z naszymi pieniędzmi. A obywatele są od tego, by spłacać zaciągnięte przez rząd długi” – tak we wspomnianym artykule wyniki raportu streściła Joanna Solska.

Czytaj też: Atak na kontrolerów NIK. Pegasus czy inwigilacyjny outsourcing?