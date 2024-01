5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Co dalej ze sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Dla kogo wakacje kredytowe w nowej wersji? W jaki sposób ideolodzy PiS rzutem na taśmę rozdali pieniądze dla swoich? Bulterier śmiertelnie pogryzł niemowlę – kto zawinił? Czy Zachód zdradzi Ukrainę w negocjacjach?

1. Kamiński, Wąsik, więzienie

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych szefów CBA skazanych prawomocnym wyrokiem, przenosi się do Sądu Najwyższego. Ten zdecyduje o ich odwołaniu od wygaszenia im immunitetów poselskich przez marszałka Sejmu.

Według pisowskiego prawa to odwołanie – wniesione za pośrednictwem marszałka – rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Ale 21 grudnia została ona uznana przez TSUE za niespełniającą kryteriów sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.

Marszałek Hołownia zdecydował się więc wnieść odwołanie do Izby Pracy Sądu Najwyższego. Prezes Izby Pracy Piotr Prusinowski polecił nadać sprawie sygnaturę, system wyznaczył sędziów sprawozdawców – oddzielnie do sprawy Kamińskiego i oddzielnie do sprawy Wąsika – a prezes Prusinowski dobrał do każdej z nich dwóch sędziów.

System wyznaczył na sprawozdawcę w sprawie Wąsika neosędziego Romualda Dalewskiego, a dołączyli do niego neosędziowie Robert Stefanicki i Renata Żywicka. W sprawie Kamińskiego system wyznaczył na sprawozdawczynię sędzię Jolantę Frańczak, a prezes Prusinowski dokooptował dwóch sędziów: Bohdana Bieńka i Dawida Miąsika.

Teraz te składy, sędziowski i neosędziowski, będą oceniać tę samą kwestię: czy Kamiński i Wąsik są skutecznie ułaskawieni przez prezydenta (po wyroku w pierwszej instancji), czy nie, i wobec tego – czy są prawomocnie skazani, a marszałek Sejmu słusznie wygasił ich mandaty.

Jak donosi Ewa Siedlecka, można się liczyć z tym, że skład neosędziowski uzna za wiążące rozstrzygnięcie TK i koniec końców będziemy mieli np. skazanego i pozbawionego immunitetu Kamińskiego i ułaskawionego Wąsika z immunitetem.

2. Wakacje kredytowe w nowej wersji

Wakacje kredytowe, dzięki którym można było pomijać płacenie jednej raty kwartalnie, przenosząc ją na przyszłość, formalnie skończyły się z początkiem roku. Wiadomo już jednak, że – choć w zmienionej formie – wakacje będą kontynuowane.

Zostaną wprowadzone dodatkowe warunki. Chodzi o to, jak dużym obciążeniem dla domowego budżetu jest miesięczna rata kredytu hipotecznego. Kto przeznacza na nią ponad 35 proc. łącznego dochodu (liczy się średnia z ostatnich trzech miesięcy), ten nadal będzie mógł pomijać płacenie jednej raty kwartalnie. Tyle że w pierwszym kwartale trzeba będzie poczekać do marca, bo najpierw musi zostać uchwalona nowa ustawa.

Konstrukcja proponowana przez nową koalicję ma ograniczyć wakacje do grona tych, którzy rzeczywiście wsparcia potrzebują. Słabym punktem, zdaniem publicysty „Polityki” Cezarego Kowandy, jest przyjęcie jednolitego wskaźnika 35 proc., bez względu na wysokość zarobków. Oznacza to bowiem, że do programu nie zakwalifikuje się np. osoba czy rodzina z dochodem miesięcznym 6 tys. zł i ratą 2 tys. zł, za to z wakacji będzie można skorzystać przy dochodzie rzędu 10 tys. zł i racie 4 tys. zł. Być może w toku prac sejmowych dojdzie jeszcze do zmian w projekcie, dzięki którym nie będą premiowani dobrze zarabiający z jednocześnie dużymi kredytami.

Z początkiem roku zniknął także tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ministerstwo Rozwoju i Technologii już jednak pracuje nad następcą programu. Szczegóły mają zostać zaprezentowane dzisiaj.

3. Ideolodzy PiS rozdali kasę dla swoich

Pieniądze z Funduszu Patriotycznego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, którym do niedawna kierował prof. Jan Żaryn, hojnie zasiliły fundacje i stowarzyszenia związane z prawicą, również tą skrajną. Fundacja „Zawołać po imieniu”, założona przez dr. Tomasza Greniucha, protegowanego Żaryna, 23 listopada 2023 r. pochwaliła się na swoim profilu na Facebooku uzyskaniem dotacji – w programie „Fundusz Patriotyczny” przyznano jej 180 tys. zł na projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego oraz 50 tys. zł w ramach celu „Profesjonalizm w działaniu”.

Przypomnijmy: Greniuch w 2021 r. został powołany na stanowisko dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Odwołano go w atmosferze skandalu i po protestach m.in. ambasady Izraela, kiedy ujawniono jego zaangażowanie w działalność Obozu Narodowo-Radykalnego na Opolszczyźnie.

Środki z funduszu dostały w 2023 r. także inne organizacje związane z poprzednią władzą albo – szerzej – z prawicą. Fundacja Action-Life dostała 1 mln zł na rozwój infrastruktury. Jej prezesem jest Jakub Nowak, były instruktor ZHR, kolega jednego z najbliższych współpracowników Morawieckiego – Michała Kuczmierowskiego, byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Fundacja Służba Niepodległej, powiązana z Piotrem Mazurkiem, współpracownikiem byłego już ministra kultury i wicepremiera Piotra Glińskiego, dostała 470 tys. zł – na studio nagrań. Zaś Wojciech Korkuć i jego New Ideas dostali 250 tys. zł na modernizację i rozbudowę możliwości technicznych KOREKSTUDIO. Korkuć to grafik związany z prawicą, autor homofobicznych plakatów i posterów promujących Marsz Niepodległości.

4. Bulterier śmiertelnie pogryzł niemowlę

Do tragedii doszło w Zgorzelcu. Dwuletni bulterier rzucił się na niemowlę. Do szpitala trafiło nieprzytomne, z uszkodzoną czaszką. Rany głowy były tak rozległe, że dwumiesięcznej zaledwie dziewczynki nie udało się uratować. Mimo że cały zespół w szpitalu przez półtorej godziny walczył o jej życie.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze i jest to postępowanie dotyczące narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

„Polityka” nieoficjalnie dowiedziała się, że niemowlę leżało na łóżku, a ojciec, który szykował się do wyprowadzenia psa na spacer, na chwilę wyszedł z pokoju, zostawiając z nim córeczkę. I wtedy zwierzę wskoczyło na łóżko i rzuciło się na dziecko. Pies trafił do schroniska na obserwację.

– Nieodpowiedzialni ludzie nie powinni mieć psów, które jeszcze niedawno służyły do walk – komentuje Dorota Sumińska, lekarka weterynarii i psycholożka zwierzęca, autorka wielu książek o zwierzętach. I dodaje: – To nie jest wina psa, że on istnieje. To człowiek stworzył tę rasę w konkretnym celu.

5. Rosyjskie lotnictwo znów działa

Na frontach Rosjanie nadal w natarciu. Pod Swiatowem i Kreminną uzyskali marginalne postępy. Natomiast ukraińskie wojska wykonały udany atak rakietowy na bazę ochotniczego oddziału „Kubań” działającego przy pułku rezerwowym BARS-16 w Łysyczańsku. Podobno zadały Rosjanom spore straty.

Przeciwnicy nacierali z kolei pod Bachmutem, Awdijiwką i na zachód od Doniecka, ale większych zmian linii frontu nie odnotowano. Podobno na północny zachód od Awdijiwki Rosjanie zajęli kawałek terenu, za to na południe stamtąd Ukraińcy w udanym kontrataku zepchnęli wroga z pozycji. Ale i tutaj nie są to zmiany znaczące. Niewielki sukces odniosły ponoć ukraińskie wojska pod Werbowem, gdzie usiłują utrzymać osiągnięte latem włamanie pod Orichiwem, atakowane przez Rosjan uporczywie od miesięcy. Trwają też walki pozycyjne w rejonie przyczółka na lewym brzegu Dniepru pod Chersoniem, ale bez zmian linii frontu.

Rosjanie wznowili natomiast ataki lotnicze przy pomocy bomb kierowanych systemem nawigacji satelitarnej Głonass (odpowiednik GPS). Skoro lotnictwo znów działa, możliwe, że Ukraińcy przesunęli gdzie indziej system Patriot. Trzeba czekać, co zdziałają F-16.

Putin liczy na to, że Zachód zdradzi Ukrainę w negocjacjach, przekonują Michał i Jacek Fiszerowie. I dodają, że jeśli zachodni przywódcy wymyślą sobie jakieś negocjacje, żeby mieć czyste sumienie, to przegrają. Zlikwidują barierę stojącą na drodze Rosji ku Europie.