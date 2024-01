5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Neosędziowie z SN uchylili postanowienie ws. wygaśnięcia mandatu Macieja Wąsika, rząd zapowiedział nowy program mieszkaniowy, kolejne marki ogłaszają reklamowy bojkot Telewizji Republika, finał sprawy Tomasza Komendy, protesty w sprawie aborcji w rocznicę ustawy z 1993 r.

1. Zwrot akcji ws. wygaszania mandatu Macieja Wąsika

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN (o której w grudniu TSUE orzekł, że nie jest sądem) uchyliła w czwartek postanowienie marszałka Sejmu ws. wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika. „Neosędziowie tej Izby skwapliwie potwierdzili, że reprezentują państwo PiS, a nie państwo polskie: momentalnie uchylono decyzję marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu, uznając, że Wąsik został w 2015 r. ułaskawiony przez prezydenta raz na zawsze” – pisała na blogu „Polityki” Ewa Siedlecka.

Od decyzji Marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu poselskiego odwołał się także Mariusz Kamiński; SN ma rozpatrzyć tę sprawę na posiedzeniu wyznaczonym na 10 stycznia. „Także będzie oceniał, czy ułaskawienie prezydenckie jest skuteczne – tym razem w stosunku do Mariusza Kamińskiego. Już ocenił to Sąd Rejonowy w Warszawie, wydział wykonania kar: zgodnie z wyrokiem i uchwałą Izby Karnej SN uznał, że ułaskawienie nie działa, i skierował dwóch podwładnych Kamińskiego i Wąsika do odbywania kary” – komentowała publicystka „Polityki”.

2. Rząd wprowadza Mieszkanie na Start

Mieszkanie na Start zamiast Bezpiecznego Kredytu 2 proc. – rząd pokazał założenia nowej formuły dopłat do kredytów hipotecznych. Dobra informacja: pomoc finansowana przez podatników nie będzie już udzielana na ślepo jak dotąd. Gorsza wiadomość: nowy program ruszy prawdopodobnie dopiero w połowie roku.

Niezmienne pozostaje podstawowe założenie, czyli zakup pierwszego mieszkania czy domu. Jednak od tej reguły ma być wyjątek: rodziny przynajmniej pięcioosobowe będą mogły dostać wsparcie także przy zakupie kolejnego lokum (z myślą o przeprowadzce do większej nieruchomości). Kryterium wieku (dotąd 45 lat) będzie obowiązywać wyłącznie singli. Pojawia się bardzo ważne kryterium dochodowe. Miesięczne przychody gospodarstwa domowego nie będą mogły przekroczyć od 10 tys. (single) do nawet 33 tys. zł brutto (rodziny pięcioosobowe i większe).

Szerokie konsultacje w sprawie projektu mają potrwać kilka miesięcy.

3. Bojkot Telewizji Republika

Kilka dni po tym, jak Jan Pietrzak nieprzyzwoicie dowcipkował na temat baraków w byłych obozach koncentracyjnych, gdzie Niemcy mogliby umieszczać przysyłanych do nas w ramach „przymusowej relokacji” imigrantów, na antenie Telewizji Republika padła kolejna przekraczająca granice kulturalnej dyskusji wypowiedź. Tym razem z ust Marka Króla, byłego redaktora naczelnego „Wprost”, który uznał, że na emigrantów „jest prosty sposób – należy im założyć chipy, jak się pieskom zakłada, a taniej jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się znajdzie”.

Kilka marek, w tym Ikea, mBank, Adamed Pharma S.A., zdecydowało się nie pokazywać swoich reklam w telewizji Tomasza Sakiewicza. Jak ustalił Business Insider, po wygaśnięciu 7 stycznia wykupionego pakietu reklamowego współpracy z telewizją nie przedłuży także Media Expert. Z kolei sieć sklepów Żabka wysłała do stacji oficjalne pismo, grożąc zakończeniem współpracy.

TV Republika to miejsce, do którego po zmianach w TVP trafiły byłe gwiazdy pisowskiej telewizji jak Michał Rachoń czy Danuta Holecka. Stacja awansowała na drugie, po TVN24, miejsce w rankingu oglądalności stacji newsowych.

4. Protesty proaborcyjne w najbliższą niedzielę

W niedzielę 7 stycznia organizacje zajmujące się aborcją zapraszają na protesty do kilku największych miast: Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania oraz Łodzi. Data jest nieprzypadkowa, bo właśnie wtedy mija 31 lat od zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. 7 stycznia 1993 r. Sejm uchwalił zakaz aborcji, czyli ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która zezwalała na aborcję w trzech przypadkach. W październiku 2020 r. Trybunał Julii Przyłębskiej zaostrzył prawo aborcyjne, ograniczając dostęp do zabiegów tylko do dwóch sytuacji: zagrożenia zdrowia lub życia kobiety oraz gwałtu.

„Teraz, kiedy wynik ostatnich wyborów parlamentarnych został przesądzony przez rekordową frekwencję kobiet, przypominamy: ABORCJA JEST KLUCZOWA!! Była kluczowa dla wyniku wyborów i jest kluczowa dla osób, które mogą zachodzić w ciąże. 7 stycznia chcemy przypomnieć politykom i polityczkom, że patrzymy im na ręce i nie zapomniałyśmy, że obiecali nam zmianę prawa antyaborcyjnego” – apelują w mediach społecznościowych działaczki Aborcyjnego Deam Teamu.

5. Finał sprawy Tomasza Komendy

Zakończyła się głośna sprawa niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. W 2018 r. Komenda został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Prokuratura wszczęła śledztwo mające na celu znalezienie winnych i wyciągnięcie konsekwencji wielu pomyłek wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie.

Onet ustalił, że 28 grudnia 2022 r. umorzono postepowanie w sprawie. Prokuratura przyglądała się sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, sędziów i ławników, ale wszystkie wątki zostały umorzone ze względu na „brak znamion czynu zabronionego”.

Postanowienie nie jest prawomocne i Komenda może odwołać się od tej decyzji.