5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kamiński i Wąsik szturmują Sejm; Tusk naprawia relacje z Europą; kto stanie na czele Orlenu, a kto Enei; polscy politycy kłócą się w BBC; dalsze losy programu „Laptop dla ucznia”.

1. Kamińskiego i Wąsika szturm na Sejm

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli posłowie skazani prawomocnym wyrokiem, a następnie ułaskawieni przez prezydenta, próbowali dostać się do gmachu Sejmu. Zapowiadali to już wcześniej, więc Straż Marszałkowska była przygotowana. Rzeczniczka marszałka Sejmu zapowiedziała, że Kamiński i Wąsik nie zostaną wpuszczeni na salę plenarną, będą mogli jedynie wejść na sejmową galerię. To im nie wystarczyło.

Eksposłów próbowali przemycić do parlamentu posłowie PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Godzinę przed rozpoczęciem obrad spotkali się przed Pomnikiem Bohaterów Armii Krajowej. Chwilę później stanęli przed terenem parlamentu, otoczyli Kamińskiego i Wąsika i na hasło: „Panowie, jedziemy”, zaczęli ich przepychać w kierunku wejścia. Kilku strażników sejmowych próbowało ich powstrzymać.

Ostatecznie posłowie i byli posłowie PiS zrezygnowali z dalszych przepychanek. Kaczyńskiemu udało się uzyskać od marszałka Straży Marszałkowskiej pisemne oświadczenie, że to na polecenie Hołowni Kamiński i Wąsik nie są wpuszczani do Sejmu. Jego zdaniem dokument ten ma być potrzebny do „rozliczeń” obecnego rządu, który „nie będzie trwał wiecznie”.

2. Tusk leci do Paryża i Berlina

Zapowiedzi przyszłotygodniowych wizyt premiera Tuska w Paryżu i w Berlinie na razie są nieoficjalne. Towarzyszyć ma mu Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Cel wydaje się oczywisty: nowy polski rząd musi zamanifestować powrót do Europy, lekceważonej i obrażanej przez poprzednią władzę. Zwłaszcza Niemcy były przedmiotem obraźliwych i absurdalnych ataków.

Samo przywrócenie normalności i dialogu z najważniejszymi europejskimi partnerami i sojusznikami to tylko wyjście z zapaści polskiej polityki zagranicznej. U granic Polski toczy się prawdziwa wojna, Rosja nasila agresję, przestawiła się na gospodarkę wojenną, Ukrainie brakuje środków na obronę, amerykańska pomoc utknęła w tamtejszych politycznych sporach. W Europie coraz więcej słychać głosów, że trzeba wzmocnić nie tylko obronę Ukrainy, ale wprost obronę wszystkich naszych krajów. I to jest dziś główna dla Polski sprawa do rozmów z sojusznikami – przekonuje na naszych łamach Marek Ostrowski.

3. Kto docelowo w Orlenie, kto w Enei?

Docelowo zarząd Orlenu ma zostać wyłoniony w konkursie, który rozpocznie się 14 lutego. Tutaj faworytów jest dwoje. Pierwszy to Krzysztof Zamasz, dyrektor francuskiej Veolii w Polsce oraz były prezes Enei w latach 2013–15. To za jego rządów poznański koncern przejął kopalnię w Bogdance, którą teraz ma z kolei uzyskać Skarb Państwa. Drugą prawdopodobną kandydatką na prezeskę Orlenu jest Beata Stelmach, była wiceministerka spraw zagranicznych i była szefowa General Electric w Polsce.

Ruszyła też wymiana kadr w energetycznej Enei, w której rada nadzorcza odwołała zarząd na czele z Pawłem Majewskim. Nową p.o. prezeską została dość nieoczekiwanie Monika Starecka, w ostatnich latach niezwiązana z sektorem energetycznym. Źródła „Polityki Insight” donoszą, że Starecka ma kierować Eneą tymczasowo, do czasu wyłonienia nowego prezesa w konkursie.

Poza spółkami Skarbu kadrowe przetasowania przechodzą też przez państwowe instytucje, a najgorętsza sytuacja panuje obecnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wybór szefa Funduszu został anulowany. Na krótkiej liście kandydatów znalazła się Justyna Glusman – razem z Robertem Gajdą – i miała największe szanse na zwycięstwo. Nominacja wywołała jednak opór wewnątrz rządu oraz negatywną reakcję organizacji ekologicznych.

Glusman to ekonomistka, aktywistka i działaczka samorządowa. W 2018 r. bezskutecznie kandydowała na prezydentkę Warszawy z ramienia koalicji Miasto Jest Nasze (zdobyła 2,32 proc. głosów). Później przez trzy lata pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy jako dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, ale została odwołana przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mówiło się wówczas o jej konfliktach ze współpracownikami i z organizacjami pozarządowymi. „Wymiana pieców węglowych w Warszawie ruszyła na dobre, gdy Glusman odwołano z Ratusza” – mówi nam osoba znająca kulisy jej odejścia.

4. Polscy politycy w BBC

BBC w ramach cyklu World Questions zorganizowała w Warszawie debatę o bieżącej sytuacji politycznej i społecznej w Polsce. Format opiera się na pytaniach publiczności, zgłaszanych kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Udział wzięli Agnieszka Pomaska (PO), Mateusz Morawiecki (PiS), Magdalena Biejat (Lewica) i Krzysztof Bosak (Konfederacja). Gospodarzem wieczoru był Jonny Dymond, korespondent stacji ds. europejskich w latach 2005–10.

Nie obyło się bez kłótni między politykami i ostrych komentarzy publiczności. Chociażby w kierunku Morawieckiego, który TVP za rządów Zjednoczonej Prawicy porównał do... BBC.

Gorąco się zrobiło, gdy na wokandzie stanęła kwestia praw mniejszości seksualnych. Aleksander i jego partner Kuba zapytali, kiedy upadnie „tęczowa kurtyna dzieląca Polskę od reszty świata”. Morawiecki powołał się na niesprecyzowane „statystyki, według których Polska nie ma żadnego poważnego problemu z przestępstwami motywowanymi nienawiścią wobec osób LGBT”, dodając, że jest „ich mniej niż w innych krajach”. Jeden z autorów pytania zwrócił mu uwagę, że statystyki na temat przestępstw motywowanych nienawiścią do LGBT+ w Polsce są niereprezentatywne, bo ataków na mniejszości seksualne nie zalicza się w poczet tego typu przestępstw. Za ten komentarz otrzymał aplauz publiczności.

Cała czwórka zrobiła sobie selfie z prowadzącym, kończąc w ten sposób prawie dwugodzinną, pod każdym względem cywilizowaną debatę polityczną. „Pozostaje pytanie, kiedy polska publiczność doczeka się podobnego poziomu dyskusji na co dzień” – zastanawia się na łamach „Polityki” Mateusz Mazzini.