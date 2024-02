Po co przyjechał do Polski szef największej firmy zbrojeniowej świata? I co w Warszawie usłyszał?

Kiedy szef Lockheeda odwiedza jakiś kraj, pojawiają się elektryzujące pogłoski, plotki i podejrzenia. Np. o kolejnych zamówieniach F-35. Trzeba pamiętać, że taka wizyta to dyplomacja biznesowa, a nie obwoźny handel. A poza tym, kto wie, czy ważniejsza od lotnictwa nie jest tu artyleria rakietowa.

Rudawy blondyn z amerykańskim uśmiechem, którego sylwetka od razu zdradza wojskową przeszłość – niewyglądający na swoje 63 lata James Taiclet był pilotem samolotów transportowych, a karierę kontynuował w sztabach lotnictwa i Pentagonie. Dziś to szef Lockheed Martina, wartej na rynku ponad 100 mld dol. globalnej firmy, od lat wiodącej w rankingach największych i najważniejszych dostawców uzbrojenia i dziedziczącej legendę uzbrojenia, odgrywającego kluczową rolę w zdolnościach wojskowych amerykańskiego mocarstwa.

Właśnie jest w Polsce, by odwiedzić swoich pracowników i rozmawiać z jednym z najważniejszych nowych klientów na mapie świata.

Warszawa, przystanek obowiązkowy

Od poprzedniej wizyty szefowej Lockheeda Maryllin Hewson minęło osiem lat, a to w polskich zbrojeniach epoka. PiS był u władzy od pół roku, zamówienia obronne przechodziły „macierewiczowskie” turbulencje, a MON ani myślał o gigantycznych zakupach. Głównym polem współpracy była budowa systemu obrony powietrznej Wisła w oparciu o pociski przechwytujące Lockheeda (wybrane w Polsce jako amunicja do Patriotów Raytheona) oraz śmigłowce. Wskutek polskiej prywatyzacji, a następnie amerykańskich przejęć, w rękach zbrojeniowego giganta niedawno znalazła się fabryka lotnicza PZL Mielec, wcześniej kupiona przez Sikorsky Aircraft Corporation. Wyspecjalizowany w samolotach zakład został przez Amerykanów przystosowany do produkcji śmigłowców. Wybór Macierewicza, by kupować je nie od Francuzów, a z „polskich fabryk”, był dla Lockheeda zaproszeniem do intensywnego lobbingu na rzecz Black Hawków z Mielca.