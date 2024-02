Duda z Tuskiem razem u Bidena. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Prezydent i premier będą razem w Białym Domu w rocznicę wejścia Polski do NATO; rolnicy protestowali we Wrocławiu; alarm w USA: Rosja się zbroi w kosmosie; niska inflacja w styczniu i kolejne pewne zwycięstwo Igi Świątek.

1. Duda i Tusk razem spotkają się z Bidenem

Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, 12 marca z prezydentem USA Joe Bidenem spotkają się w Waszyngtonie jednocześnie prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Tego dnia wypada 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO (razem z Czechami i Węgrami).

„Spotkanie podkreśla wspólne, żelazne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski na rzecz Sojuszu NATO, dzięki któremu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi” – napisała rzeczniczka.

Informację o spotkaniu potwierdził na platformie X prezydent Duda. „Wspólna wizyta Prezydenta i Premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz Polski i USA jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach. Polska, wydając 4 proc. PKB na obronność, jest wiarygodnym sojusznikiem i wzorem dla innych państw Sojuszu”.

„To również szansa, żeby pokazać wdzięczność za wszystko, co zrobiła Polska. Nie tylko jako wspaniały sojusznik, ale również wspierając Ukrainę zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i przyjmując do siebie półtora miliona obywateli tego kraju. Polacy są szczodrzy, pełni ducha, zdecydowani we wsparciu Ukrainy i Sojuszu” – stwierdził z kolei rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

2. Wielki protest rolników we Wrocławiu

Kilkaset ciągników blokowało centrum stolicy Dolnego Śląska w czwartek od samego rana. Po chwili organizatorzy rozwiązali protest, gdy niektórzy uczestnicy zgromadzenia odpalili race, słychać było huk petard, zapalono opony, a budynek przedstawicielstwa Komisji Europejskiej został obrzucony jajkami.

Protest się jednak nie skończył, trwał kilka godzin, a według informacji wrocławskiego urzędu wzięło w nim udział ok. 2 tys. osób.

Rolnicy, nie tylko w Polsce, protestują przeciw unijnemu Zielonemu Ładowi, domagają się też administracyjnych ograniczeń dla napływu towarów rolnych z Ukrainy. Po godz. 14 większość rolników opuściła centrum Wrocławia. Za kilka tygodni protestujący zapowiadają marsz na Warszawę.

3. Alarm w USA: Rosja się zbroi w kosmosie

W środę Mike Turner, szef komisji wywiadu w Izbie Reprezentantów, przekazał informację wszystkim członkom Kongresu o „poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego”.

W czwartek media ustaliły, że amerykański wywiad ma informacje o próbach rozmieszczenia przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej, co może stanowić zagrożenie międzynarodowe. Rosja, co nie dziwi, zdementowała te doniesienia.

Jak pisze Reuters, takie próby ze strony Rosji nie są jeszcze bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA. Ale jak napisał np. wiarygodny portal „Politico”, USA od jakiegoś czasu obawiają się, że Rosja może rozmieścić antysatelitarną broń jądrową, a wtedy Stany i ich sojusznicy nie mieliby sposobu, żeby się przed nią obronić.

4. Wyjątkowo niska inflacja w styczniu

W czwartek rano GUS zaskoczył danymi o inflacji za styczeń. 3,9 proc. – takiej rocznej inflacji nie mieliśmy od trzech lat. Nie znaczy to wcale, że ceny przestały rosnąć.

„Warto bowiem pamiętać, że wciąż mamy do czynienia z dezinflacją (czyli obniżającą się inflacją), a nie z deflacją (czyli spadającymi cenami). Korzystne dane za styczeń to przede wszystkim efekt statystyczny. Przy obliczaniu rocznego wskaźnika inflacji nie bierzemy już pod uwagę kolejnych miesięcy, gdy drożyzna była wyjątkowo dotkliwa. Przypomnijmy, że swój szczyt osiągnęła ona w lutym 2023 r. (18,6 proc.). Dzięki temu efektowi ekonomiści sądzą, że w lutym i marcu tego roku inflacja będzie jeszcze niższa. Prawdopodobnie zbliży się do 2,5 proc., czyli celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Może nawet okaże się od niego odrobinę niższa” – pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda.

Co nie oznacza, że już nie będzie w najbliższej przyszłości wyższego wskaźnika inflacji. Jak przypomina dziennikarz „Polityki”, przed nami choćby likwidacja tarcz inflacyjnych, co na pewno wpłynie na wzrost cen.

5. Iga Świątek już w półfinale w Dosze

Iga Świątek nie dała żadnych szans byłej liderce światowego rankingu Wiktorii Azarence z Białorusi w ćwierćfinale prestiżowego „tysięcznika” w Dosze. Katarski turniej jest jednym z mocniej obsadzonych i punktowanych, choć w tym roku na tym etapie nie ma już wielu faworytek, które niespodziewanie poodpadały (np. Ons Jabeur czy Coco Gauff).

Polska tenisistka wygrała z Azarenką 6:4 i 6:0. W pierwszych dwóch gemach obie tenisistki przełamywały się nawzajem, potem – aż do stanu po 4 – nie oddawały już swoich gemów. Świątek, choć nie weszła w mecz najlepiej, przełamała rywalkę ponownie. Skończyło się dobrze dla polskich kibiców, a wynik drugiego seta mówi sam za siebie.

Świątek w półfinale spotka się ze Słowaczką Karoliną Plíškovą (w ćwierćfinale wyeliminowała Japonkę Naomi Osakę). W dotychczasowych trzech spotkaniach tych zawodniczek zawsze triumfowała Polka. Drugi półfinał rozegrają Kazaszka Jelena Rybakina i Rosjanka Anastasija Pawluczenkowa.