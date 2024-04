Tragiczny poniedziałek na Podhalu, izraelski atak na konwój humanitarny. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Na południu Polski huraganowy wiatr doprowadził w świąteczny poniedziałek do śmierci aż pięciu osób. W Zakopanem drzewo przewróciło się na dziecko, które zmarło po przewiezieniu do szpitala. W Rabce drzewo zabiło dziecko i dwie osoby dorosłe, a w Olczy w wyniku podobnego zdarzenia – upadku drzewa na samochód – zginęła 23-letnia kobieta.

Policja przez cały dzień apelowała, żeby bez potrzeby nie opuszczać domów. Wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego otrzymali też esemesem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: „UWAGA! Dziś po południu i w nocy (01/02.04) prognozowany silny wiatr i burze z opadami. Możliwe wyłączenia prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na Kasprowym Wierchu odnotowano siłę wiatru 155 km/godz., wieczorem w Zakopanem wiało wciąż nawet 94 km/godz.

O ataku sił izraelskich na konwój organizacji World Central Kitchen pisze od rana wiele światowych mediów, powołując się na różne źródła. Brytyjska telewizja Sky News podała informacje o tym, że wśród siedmiu ofiar nalotu jest Polak.

„Weryfikujemy obecnie w trybie pilnym te informacje. Zwróciliśmy się do ambasady Izraela, sił bezpieczeństwa i sił zbrojnych Izraela z prośbą o wyjaśnienia. Na razie dysponujemy jedynie informacjami agencyjnymi. Dostaliśmy też informację od tej organizacji humanitarnej, która zajmuje się pomocą mieszkańcom Gazy” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Paweł Wroński, rzecznik polskiego MSZ.

Do ataku na konwój trzech samochodów organizacji humanitarnej World Central Kitchen, która dostarcza żywność wysiedlonym Palestyńczykom, miało dojść w poniedziałkowy wieczór w mieście Deir Balah. Źródła palestyńskie podają, że śmierć poniosło siedem osób, wśród których – oprócz obywatela Polski – jest też m.in. Brytyjczyk oraz Australijczyk. Pokazują m.in. ich zniszczone paszporty.

„Jesteśmy świadomi doniesień, że członkowie World Central Kitchen zginęli w ataku IDF (…). Pracownicy organizacji humanitarnych i cywile nigdy nie powinni być celem ataku. Nigdy” – czytamy w oświadczeniu amerykańskiej organizacji charytatywnej WCK (jest obecna także m.in. w Ukrainie).

We are aware of reports that members of the World Central Kitchen team have been killed in an IDF attack while working to support our humanitarian food delivery efforts in Gaza. This is a tragedy. Humanitarian aid workers and civilians should NEVER be a target. EVER.