Dyrektor NIK i szef PKW przed komisją śledczą. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych; atak na konwój humanitarny w Gazie; zakaz prac domowych; marihuana legalna w Niemczech; znamy nominowanych do Nagród Architektonicznych „Polityki”.

1. Dyrektor NIK i szef PKW przed komisją śledczą

Bogdan Skwarka, dyrektor w NIK, który nadzorował kontrolę wyborów korespondencyjnych, i Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej, będą dziś zeznawać przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Warto zauważyć, że kontrola, którą nadzorował Skwarka, postawiła polityków PiS, w tym Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego, w złym świetle.

Zdaniem kontrolerów organizowanie i przygotowanie wyborów 10 maja 2020 r. na podstawie decyzji administracyjnej ówczesnego premiera „było pozbawione podstaw prawnych”. Ich zdaniem Morawiecki wszedł w rolę PKW, wydając polecenia spółkom, do czego nie miał prawa.

2. Atak na konwój humanitarny w Gazie

Obywatele Australii, Polski i Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim, a także palestyński kierowca amerykańskiej organizacji World Central Kitchen zginęli w ataku rakietowym na północy Strefy Gazy 1 kwietnia.

Okoliczności samego zdarzenia nie są jasne. WCK podała w oświadczeniu, że przemieszczanie się jej konwoju było skoordynowane z Siłami Obronnymi Izraela. Oznacza to, że wojsko było poinformowane o obecności organizacji w tym miejscu. Zresztą nie jest możliwe, by jakakolwiek organizacja w ogóle wjechała do Strefy bez zgody izraelskiej armii. Kto więc wydał rozkaz ataku na konwój?

Własne śledztwo podjęły polskie władze.

3. Zakaz prac domowych w szkołach

Z początkiem kwietnia zaczął obowiązywać zakaz prac domowych w szkołach. Eksperci nie kryją rozczarowania. – Trzeba przyznać, że prace domowe sprawiają uczniom problemy, co oznacza, że praktyka ich zadawania bywa niewłaściwa. Do tego momentu diagnoza była trafna. Niewłaściwe natomiast jest to, jak zabrano się za rozwiązanie problemu – mówi „Polityce” dr Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji „Przestrzeń dla edukacji”.

Jej zdaniem ogłoszenie likwidacji zadań domowych nie rozwiązuje podstawowego problemu, czyli tego, że dzieciaki w szkołach są przepracowane. – Nie dostaliśmy więc propozycji leczenia choroby, tylko lek przeciwbólowy, który w dodatku generuje inne komplikacje. Przepracowanie uczniów i brak wolnego czasu to są aktualne problemy – tłumaczy ekspertka.

I sumuje: – Nie na taką szkołę umawialiśmy się, walcząc wiele miesięcy o dwukrotne weto dla ustaw ministra Czarnka.

4. Niemcy zalegalizowały marihuanę

Od 1 kwietnia osoby dorosłe w Niemczech mogą mieć przy sobie do 25 g marihuany, a we własnym domu – do 50 g oraz do trzech roślin konopi indyjskich. Ta decyzja może wydawać się kontrowersyjna, jej zwolennicy przedstawiają jednak istotne argumenty przemawiające za reformami. Przede wszystkim dotychczasowa polityka antynarkotykowa była nieskuteczna: konsumpcja i handel w szarej strefie kwitły, a niska szkodliwość społeczna czynu powodowała, że ściganie trawki nie było priorytetem policji wobec poważniejszych przestępstw. Prawo było więc częściowo martwe.

Legalizacja marihuany ma zatem na celu dostosowanie przepisów do realiów życia: dekryminalizować konsumpcję wśród osób dorosłych i umożliwić legalne ścieżki jej zakupu. Wiąże się z jednoczesnym zaostrzeniem przepisów dotyczących udzielania i sprzedaży marihuany osobom nieletnim oraz produkcji i sprzedaży w ilościach znacznie przekraczającej te dozwolone w przepisach. Przewidywalna minimalna kara za tego rodzaju przewinienia to od dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

5. Nagrody Architektoniczne: oto nominowani

Eksperci wybrali pięciu finalistów do dorocznej nagrody „Polityki”. Za najciekawsze realizacje w 2023 r. uznali:

Dom dla bezdomnych (Warszawa, xystudio)

Zespół kolumbariów na cmentarzu Komunalnym na Firleju (Radom, BDR Architekci)

Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego (kompleks muzealny na warszawskiej Cytadeli, Pracownia WXCA)

Park Akcji „Burza” pod kopcem Powstania Warszawskiego (Warszawa, topoScape, Archigrest)

przebudowę dawnej stołówki Huty Pokój na placówkę ING Banku Śląskiego (Małeccy biuro projektowe, Ruda Śląska).

Laureata Grand Prix tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej wybierze jury, a czytelników zapraszamy do wyboru własnego zwycięzcy. Głosować w plebiscycie można do niedzieli 14 kwietnia na stronie: polityka.pl/architektura.