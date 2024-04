Spływają oficjalne wyniki z PKW. Są zaskoczenia. Gdzie odbędzie się druga tura?

Choć Państwowa Komisja Wyborcza wciąż zlicza głosy ze wszystkich komisji obwodowych, to w części miast wyniki wyborów samorządowych są już oficjalne. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma odbyć się 21 kwietnia.

Prezydent Jacek Jaśkowiak (KO), walczący o reelekcję, choć wygrał pierwszą turę głosowania w Poznaniu , nie może być zadowolony. Jak wynika z danych PKW dostał 43,74 proc. poparcia, co oznacza drugą turę w stolicy Wielkopolski z udziałem Zbigniewa Czerwińskiego (PiS; 20,30 proc.). W Rzeszowie Konrad Fiołek uzyskał poparcie 37,94 proc., co oznacza, że w drugiej turze zmierzy się z Waldemarem Szumnym z PiS (24,23 proc.). We Wrocławiu do drugiej tury wyborów prezydenta miasta przeszli Jacek Sutryk (34,33 proc.) i Izabela Bodnar (29,80 proc.), popierana przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. O fotel prezydenta Gdyni zmierzą się Aleksandra Kosiorek (KWW Gdyński Dialog) z 34,43 proc. głosów i Tadeusz Szemiot (KKW KO) z 25,85 proc. Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek uzyskał 23,53 proc.

W jaki sposób firma badawcza Ipsos wykonuje badanie exit poll? Jak tłumaczą jej przedstawiciele, w 970 wylosowanych lokalach dwie lub trzy osoby od momentu otwarcia aż do godz. 21 przepytywały co piątą lub dziesiątą osobę (zależnie od wielkości lokalu). Na finał w każdym lokalu powinno być zebrane przynajmniej sto takich ankiet.

Jak poinformował przewodniczący PKW, do godz. 17 w 29 tys. 707 lokalach wyborczych na terenie całego kraju karty wydano 11 mln 394 tys. 642 osobom uprawnionym do głosowania. Oznacza to, że dotychczasowa frekwencja wynosi 39,43 proc. – mniej niż w 2018 r., gdy przy urnach o tej porze było już 41,65 proc. Polaków, i zdecydowanie mniej niż w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, kiedy do 17 lokale odwiedziło ponad 57 proc. uprawnionych.

„Nie ma takiej siły, która by mogła nas zatrzymać. Dzisiaj pokazaliśmy, jaka jest nasza realna siła. Nie można jednak tej frekwencji, którą podawała PKW, ale też całej tej otoczki, którą tu widzimy, obserwując wyniki koalicji, ale i PiS, traktować inaczej niż ostrzeżenie, pierwsze poważne ostrzeżenie dla naszej koalicji. To jest ostrzeżenie, które usłyszeliśmy. W Trzeciej Drodze z pokorą je przyjmujemy. Dość kłótni – powiedzieli nam dziś ludzie” – mówił z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał: „Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha nas Donald Tusk. Polska musi być krajem, którym rządzą polscy patrioci, którym rządzą uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu. Naszym celem jest zwycięstwo, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było incydentem”.

Po nim na scenie pojawił się Trzaskowski: „To oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował. Dziękuję warszawiakom za to ogromne zaufanie i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Chciałem podziękować Donaldowi Tuskowi za wsparcie. Jest dokładnie tak, jak mówiliśmy: droga do tego, żeby demokracja się w Polsce umocniła, nie będzie prosta. Kolejny krok został zrobiony. Przed nami następne. Musimy wygrywać wybory, żeby pokazać, że cała Polska jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta. 15 października wszystkie oczy były zwrócone na nas i teraz też są”.

Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!

w Krakowie , gdzie do drugiej tury przeszli: Aleksander Miszalski (39,4 proc.) oraz Łukasz Gibała (28,4 proc.) w Rzeszowie , gdzie w drugiej turze zmierzą się: Konrad Fijołek (45,1 proc). oraz Jacek Strojny (18,6 proc.) we Wrocławiu , gdzie do drugiej tury przeszli: Jacek Sutryk (38,9 proc.) i Izabela Bodnar (31,4 proc.).

Jak mówił Sylwester Marciniak, wybory przebiegły w spokojnej atmosferze. Odnotowano 358 zdarzeń łamania ciszy wyborczej lub innych wykroczeń związanych z wyborami. W woj. warmińsko-mazurskim jeden z wyborców udał się z kartami do głosowania do domu, po czym wrócił do lokalu wyborczego, bo – jak powiedział – nie potrafił ich wypełnić. Wyborca z Legnicy zgłosił błąd, bo nie potrafił znaleźć na karcie nazwiska swojego kandydata. Okazało się, że w komisji obwodowej, w której głosował, znalazło się pięć kart do głosowania z innego okręgu.

W Słubicach do lokalu wyborczego wszedł mężczyzna z atrapą pistoletu, był pijany.

Frekwencja do godz. 12

Do godz. 12. frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 16,52 proc. i była nieco wyższa w porównaniu do wyborów samorządowych 2018, kiedy o tej porze wniosła 15,62 proc. – przekazał sędzia Marciniak. Wydano ponad 4,5 mln kart do głosowania. Najwyższą frekwencją mogło pochwalić się woj. podlaskie, najniższą – opolskie. W czołówce miast znalazły się do południa Olsztyn, Białystok i Lublin.

Przewodniczący PKW zapewnił o 13:30, że głosowanie przebiegło spokojnie. Jak dotąd drobne incydenty wyniknęły z powodu „o dziwo, od rana już alkoholu”. To zawsze zdarzało się raczej w godzinach popołudniowych, tłumaczył Marciniak. Członkini jednej z obwodowych komisji wyborczych w Płocku stawiła się do pracy, mając 3,5 promila alkoholu. Została wykluczona z komisji, policja bada sprawę.

Poza tym w jednej z gmin wyborcy wymienili się kartami do głosowania, gdzie indziej głosująca podarła karty i opuściła lokal, a mężczyzna, także pod wpływem alkoholu, wyniósł karty z lokalu – policja zabezpieczyła je w jego domu.

Ważne wybory, choć dramaturgii nie czuć

Dynamika kampanii nie przypominała tej sprzed ponad pół roku. Było też kompletnie inaczej niż podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Wtedy „dzielny” premier Morawiecki bardziej zdawał się zajmować objazdem miast niż rządzeniem (ileż to wielkich czeków z dykty zobaczyli wówczas mieszkańcy różnych regionów Polski). A PiS wziął na cel przede wszystkim PSL, który się skutecznie bronił. Z kolei rywalizacja Rafała Trzaskowskiego z ziobrystą Patrykiem Jakim w Warszawie budziła emocje większe niż największe wydarzenia sportowe (skończyło się klęską Jakiego w pierwszej turze).

A jak jest teraz? „Zazwyczaj ogniskująca najwięcej uwagi prezydencka rywalizacja w miastach jest w tym roku wyjątkowo przewidywalna. Co widać po debatach z udziałem kandydatów, które przechodzą bez większego echa. Czemu trudno się dziwić, skoro jedynie w Krakowie i Kielcach wynik jest kwestią otwartą. To jednak efekt bezkrólewia, nagłej próżni po odejściu dotychczasowych prezydentów. Ale już tam, gdzie oni startują, w najlepszym razie pozostaje spekulować, czy rozprawią się z konkurencją już w pierwszej rundzie, czy będą musieli pomęczyć się w dogrywce. To casus Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku, Jacka Jaśkowiaka w Poznaniu, Jacka Sutryka we Wrocławiu, Hanny Zdanowskiej w Łodzi, Krzysztofa Żuka w Lublinie, Tadeusza Truskolaskiego w Białymstoku, Piotra Krzystka w Szczecinie i pewnie jeszcze wielu innych. Zanosiło się na to zresztą już od dawna, toteż nie było wielu chętnych do rzucania im rękawicy, zwłaszcza jeśli chodzi o polityków poważnych, mających coś do stracenia. Stawki w miastach zaroiły się zatem od partyjnych dublerów bądź postaci ekscentrycznych, co przewagę dotychczasowych włodarzy uczyniło jeszcze bardziej miażdżącą” – analizował w „Polityce” Rafał Kalukin.

Takim warszawskim dublerem z PiS został łodzianin Tobiasz Bocheński (wcześniej wojewoda łódzki, potem mazowiecki), zwany czasami Dudą 2.0 z powodu plotek o tym, że Kaczyński wyciągnie go z kapelusza w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, jak kiedyś Andrzeja Dudę.

„W jakimś sensie już teraz można zresztą postawić tezę, iż niezależnie od końcowych wyników żadna z wielkich sił nie będzie w niedzielę w pełni usatysfakcjonowana. O powrocie wielkiej euforii na miarę 15 października nie ma oczywiście mowy. Było to doświadczenie jednorazowe, zresztą stawka też już trochę spadła, a do tego proza rządzenia w koalicji skutecznie wypłukała sporą część wspólnotowych odruchów” – dodaje Kalukin.

Baczyński i Janicki: Zróbmy październik w kwietniu

Niedzielne wybory to drugi z trzech ważnych kroków w przywracaniu Polski na tory demokracji, praworządności i samorządności. Pierwszy, najtrudniejszy, udało się zrobić w październiku. Po dewastacyjnych rządach PiS drugi (wybory samorządowe) i trzeci (wybory prezydenckie w 2025 r.) mają zabezpieczyć prodemokratyczny kurs przed powrotem obozu Jarosława Kaczyńskiego do władzy.

„Jeśli Kaczyński utrzyma przewagę nie w jednym, ale w trzech, czterech czy pięciu sejmikach, propaganda prawicy rozdmucha to do niebotycznych rozmiarów, pojawią się hasła o »końcu Tuska«, o triumfalnym powrocie »propolskiej opcji«, rozczarowaniu »koalicją 13 grudnia«, bo PiS wciąż jest mistrzem autopromocji, z niczego potrafi wycisnąć wszystko. Na scenie politycznej oczywiście nie zajdą natychmiast zmiany, Tusk pozostanie premierem, a koalicja się nie rozpadnie, choć wybory samorządowe mogą zmienić w niej wewnętrzny układ sił. Ale wiadomo, jak istotna w polityce jest tzw. atmosfera, podskórne trendy, psychologiczna przewaga. Wpływa to na zachowania, poglądy, oczekiwania, prognozy. Zmiana kierunku wiatru nie jest dostrzegalna od razu, może jednak uruchomić procesy, nad którymi trudno potem zapanować. A PiS gorączkowo szuka takiego punktu zwrotnego” – pisali w edytorialu do ostatniego numeru „Polityki” naczelni Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki.

I puentowali: „Tylko wyraźna przegrana może zepchnąć partię Kaczyńskiego na margines i wywołać rozsadzające ją ruchy tektoniczne. W innym wypadku część tej energii zmian, jaka się ujawniła ponad pół roku temu, może się ulotnić. Kluczowe okaże się zatem utrzymanie politycznej determinacji demokratycznych wyborców. Chodzi o kwietniowe potwierdzenie październikowej decyzji”.