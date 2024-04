Aborcja w Sejmie. Czy to była historyczna debata? Na pewno pokazała zmianę

Posłanki koalicji nauczyły się mówić o przerywaniu ciąży w przekonujący sposób − o procedurach medycznych, lekach, statystykach, historiach kobiet i problemach prawnych. Na tym tle cytaty z Ronalda Reagana czy Jana Pawła II brzmiały archaicznie.

Debata o aborcji w Sejmie miała być gorąca i historyczna. Pierwszy raz w parlamencie głos w jej sprawie miały zabrać wszystkie środowiska od lewa do prawa. Emocji spodziewały się media, politycy i aktywiści. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zawiodła frekwencja, debata się dłużyła i była przewidywalna. Do podręczników historii raczej nie trafi, ale pokazała bardzo ważną zmianę − politycy o aborcji mówią dziś inaczej.

Aborcja. To samo, ale nie tak samo

Co nowego można powiedzieć o aborcji? Stanowisk w Sejmie jest kilka, ale oba oscylują wokół dwóch głównych obozów − prawa do życia płodu oraz prawa do wolności kobiet. Ale nie oznacza to, że z dyskusji nie dowiedzieliśmy się niczego. Nowych argumentów nie było, ale były lepsze i lepiej opowiedziane. Przede wszystkim należy pochwalić polityczki wszystkich partii. Trafne były słowa ministry ds. równości Katarzyny Kotuli, że „wypowiedzi kobiet z prawicy były spokojne i merytoryczne” w przeciwieństwie do posłów. Posłanki PiS i Konfederacji krytykę odnosiły do kwestii prawnych, wątpliwości wobec referendum lub zarzucały koalicji rządowej, że nie umie się zdecydować na jedno rozwiązanie.

Również posłanki KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 wykazały, że odrobiły lekcje. W debacie mówiono o zabiegach medycznych, procedurach, lekach, statystykach, historiach kobiet i problemach prawnych. Wnioskodawczynie i wspierające je parlamentarzystki wprowadziły do debaty język uciekający od sacrum i polaryzujących emocji − sprytnie obracając argument o „sumieniu”, jednocześnie nie uciekając w medykalizację sprawy. Często przypominały również, że nikt na sali nie mówi o rozwiązaniach, które zmienią świat, bo aborcje były, są i będą, do tego same w sobie nie są nielegalne. Powtarzały, że chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie i dekryminalizację pomocy, aby kobiety nie były w tym same.

Jan Paweł II i Matka Teresa. To archaizm

Na tle posłanek większości rządowej wypowiadane przez posłów opozycji cytaty z Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty oraz Ronalda Reagana brzmiały nienaturalnie, anachronicznie i nieprzekonująco. Powoływanie się na historyczne autorytety oznaczało raczej brak pomysłu na dostosowaną do dzisiejszych czasów narrację. Posłom opozycji zabrakło tupetu i temperamentu, którymi zasłynęli przez ostatnie lata w ławach rządowych. Największym odstępstwem od parlamentarnych standardów był happening posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego, który przyniósł na salę banner ze zdjęciem płodu z podpisem „10. tydzień od poczęcia”, a do głośnika puszczał bicie serca.

Doszło do drobnych kłótni o plakaty, przekraczanie czasu i pokrzykiwanie z sali, ale to wszystko bez pary i bez przekonania. Zapał nie towarzyszył również Kai Godek, która na kilkanaście minut pojawiła się na sejmowej galerii, głównie po to, by zrobić sobie zdjęcie na tle sali plenarnej. − Zrozumieli, że nie opłaca się na ostro − mówiła jedna z uczestniczek debaty. To druga najważniejsza zmiana po zmianie języka. Prawicowa część sali stawiała częściej na pozytywny przekaz: historie rodzinne synów i córek, adopcję czy troskę o zdrowie kobiet. Dużo również mówiono o roli i odpowiedzialności mężczyzn.

Historia się jeszcze nie wydarzyła

Pierwsza od dawna parlamentarna debata o aborcji budzi ambiwalentne odczucia. Z jednej strony pokazuje, że na poziomie języka i świadomości jesteśmy coraz bliżej zachodnich wzorów. Wciąż pojawiają się głosy o „heroizmie kobiet”, Janie Pawle II i Adolfie Hitlerze, a nawet porównania kobiet do dzików w ciąży, ale są coraz bardziej marginalne i odklejone od rzeczywistości. Środowiska proaborcyjne potrafią przekonująco i wyczerpująco rozprawiać się z argumentami drugiej strony i sprawnie operować między statystykami, prawnymi pułapkami oraz medycznymi mitami. To efekt ogromnej pracy wykonanej przez aktywistki − w końcu jedna z nich w roli ministry prezentowała projekt i odpowiadała na pytania, kiedy inne przyglądały się z galerii.

Jednocześnie prawica przynajmniej podskórnie musi czuć, że parasol argumentów sprzed 30 lat przecieka i należy odwoływać się do innej wrażliwości, a to już potencjalnie krok w lepszą stronę. Mężczyźni zrozumieli, że o pewnych rzeczach najpierw muszą się wypowiedzieć kobiety. Dlatego wszystkie projekty prezentowały posłanki, cały początek debaty zdominowały kobiety i do speckomisji również trafią same kobiety.

Ta debata przejdzie do historii, jeśli za nią pójdzie pierwszy poważny krok, czyli przegłosowanie wszystkich projektów zmiany prawa aborcyjnego. Jeśli speckomisję opuści wspólny projekt koalicji rządowej, w kolejnej debacie sprawdzimy, czy zmiana jest trwała i realna. Dopiero ewentualna liberalizacja prawa umieści tę debatę w podręcznikach do historii. Wbrew, a nie dzięki jej przebiegowi.