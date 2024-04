Do komisji czy do kosza? W Sejmie debata o aborcji, ponad 90 pytań. „Aborcja jest zabiegiem medycznym”

Posłowie i posłanki zajmowiali się dziś czterema projektami aborcyjnymi złożonymi przez partie koalicyjne. „Aborcja nie powoduje depresji, jest zabiegiem medycznym. Zażywanie tabletek wczesnoporonnych jest bezpieczniejsze niż stosowanie viagry dostępnej bez recepty” − mówiła Katarzyna Ueberhan (Lewica).

Projekt Lewicy liberalizujący prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży uzasadniała ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Powoływała się na opisaną przez „Politykę” historię Pauliny, która kilka tygodni temu przeszła aborcyjne piekło w warszawskich szpitalach. „Prawo musi umożliwiać kobiecie możliwość podjęcia decyzji w sprawie własnego ciała” – mówiła Kotula. Opowiadała o rozwoju podziemia aborcyjnego, turystyce aborcyjnej i kredytach na przerywanie ciąży. „W polskich szpitalach łatwo o relikwie, ale trudno o aborcję, nawet tą zgodną z prawem” – ironizowała Kotula. Podkreślała, że aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu naliczyły polskiemu państwu dług 50 mln zł – to koszt, jak poniosły za wieloletnie wyręczanie szpitali w niesieniu pomocy aborcyjnej. „Aborcja powinna być bezpieczna, dostępna i legalna”. I zakończyła: „Mam do was prośbę. Rozmawiajmy, nie kłóćmy się. Życie i zdrowie kobiet jest ważniejsze”.

„Miejsce aborcji jest w podręczniku medycyny, a nie w kodeksie karnym” – podkreślała Olko. „Usłyszcie nas, kobiety. Skończmy z okrutnym bezdusznym prawem. To jest prawdziwy kompromis i wyciągnięcie ręki do prawej strony sali. Zwracam się do posłów i posłanek Trzeciej Drogi. Gdyby kobiety nie wyszły na ulicę, to nie byłoby tego rządu. Wierzę, że jesteście prawdziwymi demokratami.”

W czwartek odbyła się w Sejmie ponad sześciogodzinna debata, która poprzedziła piątkowe głosowanie. Projekty − w kolejności składania, wedle której będą jutro głosowane − mówią o: ● depenalizacji aborcji (Lewica), ● liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży (Lewica), ● przywróceniu stanu sprzed wyroku trybunału Julii Przyłębskiej, czyli powrocie do tzw. kompromisu aborcyjnego (Trzecia Droga) oraz ● liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia (PO).

Rosa: Dzisiaj prawo nas okalecza

„Aborcja w Polsce nie działa” – mówiła Katarzyna Ueberhan z Lewicy. „Jedna na trzy kobiety w Polsce dokonała aborcji. Jestem jedną z nich i myślę, że nie jestem na tej sali sama. Aborcji można dokonać w domu, na wczesnym etapie ciąży, zamawiając tabletki przez internet tak jak ja”. Posłanka pokazała z trybuny tabletki i tłumaczyła jak je kupić. „Aborcja to prawa człowieka, prawo kobiety do decyzji o ciele, zdrowiu i życia. To najczęstszy zabieg na świecie. Czas najwyższy, o zabiegu wiecie już wszystko”.

Projekt Trzeciej Drogi uzasadniała Agnieszka Buczyńska (Polska 2050). Poza przywróceniem przesłanki usunięcia ciąży ze względu na chorobę lub wadę płodu, partia ta proponuje darmową antykoncepcję oraz referendum w sprawie dostępności aborcji w Polsce. „To obywatele powinni podjąć tę decyzję” – mówiła. Zadeklarowała, że Polska 2050 zagłosuje za przesłaniem wszystkich projektów do dalszych prac. Urszula Pasławska z PSL podkreśliła, że projekt Trzeciej Drogi jest jedynym, który ma szansę na podpis prezydenta. „Mam żal do posłanek Lewicy, że spłaszczyły prawa kobiet do kwestii aborcji” – podkreśliła.

Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska uzasadniała projekt Koalicji Obywatelskiej. Mówiła, że możliwość podejmowania decyzji w sprawie ciąży to element wolności. „Aborcja była jest i będzie. Tylko hipokryci udają, że aborcji nie ma. Kobieta w ciąży jest pozostawiona sama sobie” – mówiła. „Jako politycy i polityczki powinniśmy stanąć po stronie kobiet i naprawić złe prawo.” Jej zdaniem kobiety potrzebują wsparcia państwa i prawa do wyboru. „Nie wchodźcie w buciorach do naszego życia. Nikt nikomu nie może narzucać swoich poglądów, bo ludzie mają różne światopoglądy.” Przypomniała, że złe prawo aborcyjne jest jedną z przyczyn kryzysu demograficznego w Polsce.

Monika Rosa z KO mówiła: „Dziś zajmujemy się tym, czy państwo polskie zadba o zdrowie, bezpieczeństwo i przyszłość milionów kobiet.” Przypominała, że codziennie w Polsce około 100 kobiet usuwa ciążę, najczęściej farmakologicznie. „Dramat pojawia się, kiedy ciąża była wyczekiwana i jest zagrożona. Lekarze boją się dokonywać nawet legalnej aborcji czy wykonywać badania prenatalne. A to lekarz powinien stać przy łóżku kobiety ciężarnej, a nie prokurator”. Rosa dziękowała organizacjom społecznym za pomoc kobietom, ale podkreślała, że to nie one powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za zdrowie kobiet, ale państwo. „Uwierzcie kobietom, że mogą same podejmować decyzję. Dzisiaj prawo nas okalecza, pozbawia godności”.

Sójka: Nie mówcie w imieniu wszystkich Polek

Po zaprezentowaniu projektów rozpoczęła się dyskusja, w której kluby i koła mają prawo do odpowiednio 20-minutowych i 5-minutowych oświadczeń.

„Znowu wracacie do tematu aborcji, nawet nie macie wspólnego zdania na ten temat. Nie zrealizowaliście 100 konkretów na 100 dni. Uwierzcie mi, na tabletce »dzień po« długo nie pojedziecie” – mówiła Katarzyna Sójka z PiS, była ministra zdrowia. „Obiecywaliście kobietom, że przygotujecie dobre prawo, że zadbacie o ich zdrowie, ale na razie wypuszczacie buble, które na razie nie da się czytać (...) Nie możecie mówić w imieniu wszystkich Polek. Znam kobiety, które chcą rodzić chore dzieci” – kontynuowała.

„Zasłaniacie się referendum” – mówiła o projekcie Trzeciej Drogi. „Może znowu będziecie namawiali do niebrania kart do głosowania?”. „Bubel prawny” – Sójka recenzuje projekt Lewicy. Skupia się na zaimkach i „osobach w ciąży”. Posłanka PiS wspominała o prawie adopcyjnym oraz hospicjach dla chorych noworodków. Kobiety przerywające ciąże nazwała „pozbywającymi się problemu jedną tabletką i po sprawie”. „Jedynie projekt Trzeciej Drogi może mieć w naszym klubie różne opinie” – na koniec zaznaczyła Sójka, o czym wcześniej wspominała posłanka Pasławska z PSL.

Na sali pojawiła się posłanka Monika Pawłowska, która najpierw brała udział w Strajkach Kobiet jako posłanka Lewicy, a następnie była członkinią rządu Zjednoczonej Prawicy.

Posłanka Joanna Szczurek-Żelazko (PiS) przywołała opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, przekonując, że na gruncie obowiązującego prawa wprowadzenie aborcji nie jest możliwe. Powiedziała, że klub PiS odrzuci dwa projekty Lewicy i jeden projekt KO, ponieważ nie są one zgodne z konstytucją.

Rosa: Traktujecie aborcję jako temat zastępczy

Monika Rosa z PO mówiła, zwracając się do posłów i posłanek PiS, że bezpieczeństwo Polek to „temat i wartość podstawowa”. „Nasze projekty ustaw przewidują także dostęp do antykoncepcji, mówimy o badaniach prenatalnych, bezpieczeństwo w szpitalach. (...) Przed nami dużo pracy i to jest efekt państwa rządów” – podkreślała.

Marta Golbik (KO): „Aborcja to zabieg medyczny nie ideologia. Może porozmawiajmy o tym, czy należy wszczepiać mężczyznom rozrusznik serca. Czy taka jest wola boga? Gdyby aborcja dotyczyła mężczyzn to by nie było tej dyskusji”. „Jedyne referendum to, które przeprowadza kobieta nad testem ciążowym” – Dorota Łoboda cytowała słowa aktywistki aborcyjnej Natalii Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu. „Ile hospicjów perinatalnych dla stworzyliście? Mieliście dla nas jedynie pokoje do wypłakania się. Całą Polskę chcieliście uczynić pokojem do wypłakania dla kobiet” – komentowała.

„To historyczna debata” – przekonywała Małgorzata Tracz z KO. Sala z do połowy pustej zmieniła się w prawie pustą. Na sali przebywa kilkudziesięciu parlamentarzystów i ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Powaga wystąpień nie odpowiada zainteresowaniu i zaangażowaniu posłów. Na galerię nie udało się wejść Marcie Lempart, która obwiniała o to marszałka Szymona Hołownię. „Tusk stworzył potwora” – mówiła. Rzeczniczka marszałka Katarzyna Karpa-Świderek przekonuje, że na galerii jest limit miejsc i Lewica dostała swoją pulę.

Poseł PiS Dariusz Matecki w trakcie przemówień posłanek KO przystawił sejmowy mikron do urządzenia, które emituje dźwięk bicia serca dziecka. Otrzymał za to oficjalne upomnienie od Marszałka Czarzastego.

Henning-Kloska: Jestem zwolenniczką referendum

Paulina Henning-Kloska (Polska 2050): „Mamy w tej sprawie różne stanowiska” – mówiła ministra. „Nie wypracujemy żadnego porozumienia, obrzucając się błotem na Twitterze. Dlatego klub Polska 2050 będzie głosować za skierowaniem wszystkich projektów do specjalnej komisji. Jesteśmy to winni naszym wyborcom. Ja osobiście uważam, że aborcja powinna być legalna do 12. tygodnia, bo obecne prawo i tak nie jest skuteczne. Jestem też zwolenniczką referendum. Czy naprawdę ktoś na tej sali uważa, że jeśli prezydent nie podpisał ustawy o antykoncepcji awaryjnej podpisze ustawę legalizującą aborcję? Referendum spowoduje, że nikt nie podniesie ręki na wolę ludzi.

„Referendum daje stabilność prawa. Werdykt wyborców wiąże polityków i będzie trudny do odrzucenia przez polityków. To najwyższy mandat w demokratycznych państwach” – przekonywała.

„W sali jest nas większość na zarządzeniem referendum. Podejmijmy decyzję wspólnie” – również posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 przekonywała do zaproponowanego przez Trzecią Drogę referendum. „Nie możemy liczyć na prezydenta Andrzeja Dudę. Jeśli decyzję podejmą obywatele, to prezydent nie schowa się za spódnicą Julii Przyłębskiej”.

Stanowisko PSL zaprezentowała Jolanta Zięba-Gzik: „W PSL nigdy nie było zmuszania do głosowania, każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Dziś nie decydujemy o aborcji, ale o tym, czy chcemy rozmawiać na ten temat. Apeluję, aby zagłosować za projektami”.

Zawisza: Dekryminalizacyjna to jedyny kompromis

„Jest jedna ustawa ratunkowa, to projekt Lewicy o dekryminalizacji” – kontrowała Marcelina Zawisza z Lewicy Razem. „Ustawa dekryminalizacyjna to jedyny kompromis, na który jesteśmy gotowi pójść” – zakończyła swoje wystąpienie Zawisza.

„Dziś siedem kobiet w Holandii, siedem Polek, będzie terminowało ciąże w drugim trymestrze. To są te według prezesa Kaczyńskiego te średnio rozgarnięte kobiety, które przeczytały ogłoszenie prasowe. Ja bardzo panu prezesowi dziękuję za to ogłoszenie. Ono pokazuje skalę obłudy i faryzejstwa fundamentalistów religijnych” – mówiła Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica). Przypominiała również historię lekarki ze Szczecina, doktor Marii Kubisy, która „została przeorana przez polskie organy ścigania, tak samo jak Justyna Wydrzyńska, za pomocnictwo”. „Wykorzystanie seksualne odkurzone nastolatki nie podlega sankcji” – mówiła o nowelizacji kodeksu karnego. „Większej karze podlega osoba pomagająca w aborcji. Najwyższy czas by Polki przestały mierzyć się chichotem inceli”.

Wanda Nowicka (Lewica) przypomniała historię Alicji Tysiąc, która wygrała w Strasburgu, oraz historię czternastolatki, która z matką również wygrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. „Piekło kobiet nie zaczęło się w 2020 roku, było tutaj od 1993 r. Trzecia Droga unowocześnia bubel. Lewica nigdy nie poprze tzw. kompromisu ani referendum. Niemniej jesteśmy za dialogiem, więc zagłosujemy za wszystkimi projektami” – dodała posłanka Nowicka.

Bosak: W tej debacie kobiety traktowane są przedmiotowo

„W całej tej debacie kobiety traktowane są przedmiotowo. A przez kogo? Przez aborcjonistów. Radykalny feminizm, próbując wyrwać kobiety z rąk mężczyzn, oddaje im niebywałą przysługę. Popieranie aborcji przez mężczyzn to dla nich wspaniałe rozwiązanie pozbawione wad, bo pozwala zdjąć z nich 100 proc. obowiązku i 100 proc. odpowiedzialności” – zaczęła swoje wystąpienia Karina Bosak z Konfederacji.

Aktywistki na galerii zaczęły buczeć. „To nie oni będą żyć z poczuciem winy i krwawić” – kontynuowała przedstawicielka Konfederacji. „Wiem, jakie to jest poświęcenie być matką” – mówiła łamiącym głosem Karina Bosak. Posłowie PiS i Konfederacji bili brawo na stojąco.

„Dostępności aborcji będą się wstydzić poszczególne narody w Europie. Powszechne było niewolnictwo, pańszczyzna, teraz aborcja” – przemawiał Przemysław Wipler. „Występuję jako ojciec siódemki dzieci. Dwójka, która zmarła, miała dwa centymetry (...). Potrzeba 307 posłów, aby zmienić konstytucję, prawa do aborcji nie można zmienić ustawą. Potrzeba również 267 głosów, aby odrzucić weto prezydenta. Chcecie mrozić projekty w speckomisji, aby doczekać do wyborów prezydenckich” – oskarżał poseł Konfederacji. Konfederacja chce odrzucenia wszystkich czterech projektów aborcyjnych.

Oświadczenia zakończył Jarosław Sachajko z Kukiz'15, który przekonywał, że Polki mają świetną opiekę okołoporodową. Mówi również o płodach dzików, które dla opozycji mają być ważniejsze niż „dzieci w brzuchach matek”.

Na galerii pojawiła się Kaja Godek, antyaborcyjna aktywistka z Fundacji Pro Life.

Prawie 90 wystąpień, komentarzy i pytań do projektów

Posłanka KO, Iwona Karolewska mówiła o „torturach Julii Przyłębskiej”. Rozpoczęła się seria pytań, prawie 90 wystąpień, komentarzy i pytań do projektów. Witold Tumanowicz z Konfederacji pytał o baner z „aborcyjnym długiem”. „Czy możemy przynieść transparent antyaborcyjny? Czy są równi i równiejsi?”.

O „aborcyjnych szwadronach śmierci” i mężczyznach uciekających od odpowiedzialności mówił z sejmowej mównicy Mariusz Krystian, poseł PiS. Najgłośniej bił brawo Grzegorz Braun.

Włodzisław Giziński z KO przedstawił się jako psychiatra i psychoterapeuta. Mówił o pacjentach i ofiarach, z którymi pracował, oraz kobietach w przypadkowych ciążach. „Każda sytuacja jest inna. Z każdej rozmowy wyłania się obraz heroizmu. Żadne zakazy i nakazy nie zastąpią kobiety w podjęciu decyzji” – podkreślał.

„Szczęść Boże wszystkim, którzy stają w obronie nas wszystkich” – zaczął tradycyjnie swoje przemówienie Grzegorz Braun. „Aborcja to rasistowskie kryterium, które wydziela grupę spoza prawa. Nikt wtedy nie jest bezpieczny. Co zrobicie z kodeksem karnym, który zabrania namawiania do przestępstw?” – pytał.

Poseł Dariusz Matecki (Suwerenna Polska) zaprosił na marsz życia w Szczecinie, ponowniie puścił do mikrofonu dźwięk serca i powołał się na Adolfa Hitlera, który miał wprowadzać aborcję w Polsce. Matecki po wystąpieniu zostawił przy mównicy antyaborcyjny plakat. Zabrał go stamtąd po blisko godzinie poseł Franciszek Sterczewski, który stwierdził w wystąpieniu „Dość dziadocenu!”. O plakat dopomniał się chwilę potem poseł PiS Piotr Kaleta, który nazwał wystąpienia drugiej części sali „lewackimi głupotami”.

Tabletki bezpieczniejsze niż viagra

„Droga prawico. Jesteście hipokrytami” − posłanka Anna Maria Żukowska jako pierwsza odpowiadała na zadawane przez ostatnie godziny pytania. „Skoro uważacie, że dokonując aborcji zabijamy dzieci, to chcecie wsadzać kobiety do więzień?” Dorota Olko dodawała: „Ja panów poglądów nie oceniam. Mogę ich nie rozumieć. To prawo pana nie dotyczy, a mnie tak. Projekt dekryminalizacji aborcji jest dla kobiet, które są same, żeby mogły na kogoś liczyć.

„To symptomatyczne, że kiedy kobiety z prawicy zabierały głos, to debata była spokojna. Potem wymazaliście kobiety i zaczęliście mówić o świętych” - mówiła wnioskodawczyni kolejnego projektu, ministra Katarzyna Kotula. „My tu gadamy, a na galerii siedzą dziewczyny z Aborcji bez granic, które nawet teraz odbierają telefony i udzielają porad.” Katarzyna Ueberhan, druga wnioskodawczyni, odnosiła się do zarzutów polityków PiS: „Aborcja nie powoduje depresji, aborcja jest zabiegiem medycznym. Zażywanie tabletek wczesnoporonnych jest bezpieczniejsze niż stosowanie viagry dostępnej bez recepty.”