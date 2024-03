Weto. Tabletki „dzień po” nadal na receptę. Duda może sobie zapisać zasługi dla Kościoła

Pan prezydent będzie mógł wpisać sobie do kajecika zasługi w niebie. A przynajmniej wysłużenie się instytucji, która to niebo, wedle deklaracji, ma reprezentować. A chodzi o tabletki, które tuż za granicą są dostępne w drogeriach, przebadane i niezbędne.

Nie podpisał. Prezydent Andrzej Duda potrzymał wszystkich w niepewności, sugerując, że być może Polska odbije się z ostatniego miejsca w Europie pod względem dostępności antykoncepcji. Po czym nie podpisał.

„Wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców” – ogłosiła kancelaria prezydenta.

Pigułka „dzień po”. Jak obejść Dudę

Tabletki „dzień po” pozostaną więc w Polsce niemal niedostępne. Bo w przypadku, w którym największe znaczenie ma czas, wysyłanie pacjentek po receptę do ginekologa oznacza pozbawienie ich możliwości sięgnięcia po lek (w publicznych przychodniach wizyta to kilka miesięcy oczekiwania, w prywatnych zwykle trudno wyrobić się poniżej tygodnia). Nastolatki, które zgodnie z polskim ustawodawstwem mogą legalnie uprawiać seks, ofiary gwałtów randkowych, które wciąż muszą udowadniać w prokuraturze, że wystarczająco krzyczały – urodzą. A pan prezydent będzie mógł wpisać sobie do kajecika zasługi w niebie. A przynajmniej wysłużenie się instytucji, która to niebo, wedle deklaracji, ma reprezentować.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada, że istnieje sposób na obejście tej góry. W życie ma wejść rozporządzenie, które pozwoli od 1 maja 2024 r. sprzedawać tabletki „dzień po” na recepty farmakologiczne. Wystawione nie przez lekarza, ale przez magistra farmacji w dowolnie wybranej aptece. Ministra dodaje, że żadna z nich nie będzie mogła zasłaniać się klauzulą sumienia, i zważywszy na falę rozliczeń klauzulowych ordynatorów szpitali, zapewne nie będzie to gołosłowie.

Antykoncepcja z paczkomatu

Przełamanie weta to dobry ruch. Bo burzący trwającą od lat zmowę, wedle której moralnie słusznie jest zwalczać aborcję (a z nią antykoncepcję). Chodzi wszak o tabletki tuż za polską granicą dostępne w drogeriach, przebadane i niezbędne. Ten ruch nie zmieni sytuacji młodych kobiet na wsiach albo w małych miastach, które do apteki po tabletkę musiałyby dotrzeć autobusem, uprzednio zostawiwszy z kimś powołane już na świat niemowlaki. Albo tłumaczyć się sąsiadce aptekarce bywającej na herbatkach u proboszcza, który następnie wyczyta z ambony.

Tym kobietom wciąż łatwiej będzie zamówić przesyłkę do pobliskiego paczkomatu. Bo w Polsce Anno Domini 2024 to ciągle najłatwiej dostępna antykoncepcja...