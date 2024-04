Świątek wraca na mączkę, Polak miał pomagać Rosji. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Tusk o Europie i pomocy Ukrainie; powrót Igi Świątek na ziemną nawierzchnię; Polak zatrzymany przez ukraińskie służby; komentarze po wizycie Dudy u Trumpa oraz lista najbardziej gorących wyborczych pojedynków, jakie nas czekają już w najbliższą niedzielę.

Arno Mikkor/Flickr CC by 2.0

1. Świątek wraca na mączkę. I to jak

Iga Świątek wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Stuttgarcie. W drugiej rundzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:3 i 6:4. Wynik nie oddaje tego, jak dobrze grała Mertens. Niemniej Polka pokazała swoje największe atuty i nie musiała „wyrywać” tego zwycięstwa. W Porsche Tennis Grand Prix Iga Świątek ma tej chwili bilans 9:0, wygrała dwie poprzednie edycje turnieju i tym samym zaparkowała w garażu już dwie główne nagrody – właśnie samochody Porsche.

Był to pierwszy mecz w tym sezonie na mączce, pierwszy od 300 dni na nawierzchni – Świątek bywa nazywana jej królową. Swój pierwszy wielki szlem zdobyła na kortach ziemnych Rolland Garros w Paryżu, w sumie ma trzy tytuły mistrzyni Francji (plus jeden na US Open).

Rywalką najlepszej w tej chwili tenisistki na świecie będzie w ćwierćfinale Brytyjka Emma Raducanu, która w 2021 r. także wygrała US Open. Dziś jest niżej notowana, ale w Niemczech prezentuje się świetnie.

2. Polak zatrzymany za współpracę z Rosją

Ukraińskie służby podały w czwartek, że zatrzymały – także dzięki współpracy z naszymi funkcjonariuszami – obywatela Polski Pawła K. Miał proponować Rosji współpracę m.in. przy przeprowadzeniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polak z własnej inicjatywy miał skontaktować się z przedstawicielami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i był gotów działać na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego.

Doniesienia o zatrzymaniu Pawła K. potwierdziła polska Prokuratura Krajowa. „Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i nawiązywał kontakty z obywatelami Rosji bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę w Ukrainie” – można przeczytać w jej oświadczeniu.

Paweł K. miał m.in. zbierać i przekazywać Rosji informacje o tym, jak zabezpieczone jest lotnisko Rzeszów-Jasionka. Ten port jest głównym hubem dla pomocy płynącej do Ukrainy i miejscem przesiadkowym polityków jadących do Ukrainy lub z niej wracających.

3. Gorzkie słowa Tuska na szczycie UE

Poświęcony m.in. dalszej pomocy Ukrainie dwudniowy szczyt przyniósł gorzkie słowa na temat jej skuteczności ze strony państw europejskich. Jak donosi nasz korespondent w Brukseli Tomasz Bielecki, na marginesie obrad premier Donald Tusk stwierdził m.in.: „gdyby słowa mogły zamienić się w pociski, Europa byłaby potęgą”. Jak uznał, wszyscy już zdają sobie sprawę, że moment jest krytyczny. I dodał z nadzieją, że widać postęp w chęci przekazania Ukrainie systemów, które pozwolą jej się skutecznie bronić przed brutalną rosyjską agresją.

„Nie możemy liczyć wyłącznie na USA. Powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność i przestać powtarzać: o, to zrobią Amerykanie. My sami powinniśmy to zrobić. Mamy patrioty, systemy obrony przeciwrakietowej. Powinniśmy wyjąć je z hangarów, gdzie są przechowywane na tzw. wszelki wypadek, i wysłać na Ukrainę, gdzie szaleje wojna” – apelował z kolei szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

4. Komentarze po wizycie Dudy u Trumpa

W nocy ze środy na czwartek (polskiego czasu) prezydent Andrzej Duda spotkał się w nowojorskim Trump Tower z byłym prezydentem USA i – jak na razie – sondażowym faworytem tegorocznej kampanii do Białego Domu. Nie milkną komentarze po tym spotkaniu, zwłaszcza po polskiej stronie.

„O ile fakt poprzednich spotkań Trump–Duda był sukcesem przede wszystkim głowy polskiego państwa, jej wyróżnieniem i wzmocnieniem, o tyle korzyść z kolacji odniósł głównie Trump. Krytykom trudniej będzie teraz kontynuować narrację, że to wódz ultraprawicowej międzynarodówki montującej nowy globalny ład w porozumieniu z Rosją, na co wskazuje fakt, że spośród polityków europejskich rozmawia tylko z Orbánem i jego klonami na zachodzie kontynentu” – pisze nasz korespondent w Waszyngtonie Tomasz Zalewski.

Z kolei szef polskiego MSZ Radosław Sikorski mówił w TVN24: „Martwiłem się o ryzyka związane z tym spotkaniem. Pamiętajmy, że Donald Trump jest nie tylko byłym prezydentem, ale też jednocześnie kandydatem i podsądnym. On ma wyjątkowe powody do zadowolenia z tego spotkania”. I dodał: „Jest stare powiedzenie, i to działa w dwie strony: pokaż mi, jakich masz przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. Panowie się zgadzają ideologicznie w sprawach obyczajowych, w sprawach światopoglądowych”.

5. Gorące dogrywki w samorządach

Jak pisze nasz dziennikarz Michał Tomasik, wybory samorządowe są jak matura: jedni od razu mają świetny wynik i spokój, drudzy muszą zdawać dalej. Już tej niedzieli czeka nas druga odsłona tegorocznych wyborów samorządowych. Będą to dogrywki w tych miejscowościach, w których żaden kandydat nie zdobył dwa tygodnie temu bezwzględnej większości w wyborach na prezydenta, burmistrza czy wójta.

Na Polityka.pl możecie Państwo przeczytać relacje z kilku najgorętszych miast tuż przed wyborami. A w tekście Michała Tomasika „Żółte kartki, sensacje, słodko-kwaśne niespodzianki” przeczytacie o najgorętszych pojedynkach zarówno w największych aglomeracjach – jak Kraków – jak i w tych nieco mniejszych. Czasem będą to bardzo symboliczne potyczki. Zapraszamy do lektury.