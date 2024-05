Czy oddawać Ukrainie polskie patrioty? NATO naciska, presja rośnie, Warszawa odmawia

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Starszy analityk ds. bezpieczeństwa w Polityce Insight. W latach 1997–2005 pracownik sekcji polskiej BBC World Service w Warszawie i Londynie. W latach 2010–15 wydawca programu „Polska i Świat” w TVN24. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, German Marshall Fund of the United States, Atlantic Community w Berlinie, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych i Akademią Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.